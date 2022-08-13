https://ria.ru/20220813/zakharova-1809323837.html

Захарова раскритиковала позицию Гутерреша по обстрелам Запорожской АЭС

Захарова раскритиковала позицию Гутерреша по обстрелам Запорожской АЭС - РИА Новости, 13.08.2022

Захарова раскритиковала позицию Гутерреша по обстрелам Запорожской АЭС

Позиция генсека ООН Антониу Гутерреша по Запорожской АЭС вызывает вопросы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя итоги заседания... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T06:21

2022-08-13T06:21

2022-08-13T06:21

специальная военная операция на украине

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магатэ

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Позиция генсека ООН Антониу Гутерреша по Запорожской АЭС вызывает вопросы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совета безопасности ООН по ситуации на станции.Представитель внешнеполитического ведомства отметила отсутствие сигналов со стороны Гуттереша в адрес Киева. "Признать реальность", по ее мнению, генсек "или не способен, или не хочет".Захарова напомнила, что из-за Гутерреша и возглавляемого им секретариата в начале лета сорвалась практически согласованная и во всех отношениях подготовленная международная миссия МАГАТЭ. При этом дипломат констатировала, что уверенности в том, что такая ситуация не повторится при подготовке поездки на станцию группы во главе с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, нет.По ее словам, складывается впечатление, что как бы далеко ни зашел режим Зеленского, ему на Западе заранее готовы списать все грехи, даже если среди жертв в итоге окажутся европейцы.Последствия ударов ВСУ по станцииУдары ВСУ по энергетической инфраструктуре ЗАЭС целенаправленны и способны привести к очень страшным последствиям, заявил, выступая на обзорной конференции ДНЯО замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий."Идет грубейшее нарушение принципов физической ядерной безопасности. И вместо того, чтобы говорить об этом прямо, включается политическая дезинформация" - сказал дипломат.Он призвал Киев и его покровителей сделать все для прекращения обстрелов, иначе, по его словам, произойдет катастрофа. По его словам, Украина ведет обстрелы непосредственно по узлам ЗАЭС, которые обеспечивают жизнедеятельность станции — в частности по линиям электропередач.ЗАЭСЗапорожская АЭС расположена рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. Станция с марта находится под охраной российских военных. В российском МИД подчеркивали оправданность ее взятия под охрану с точки зрения предотвращения утечек ядерных материалов.Украинские формирования уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию Запорожской АЭС. В ночь на 7 августа ВСУ нанесли удар из систем "Ураган", осколки и части ракеты упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока. Два блока после обстрелов работают не на полную мощность.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом. Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что 11 августа один из снарядов после украинского обстрела упал в 10 метрах от бетонного хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС. Он допустил, что из-за обстрелов со стороны украинских войск станцию законсервируют.

https://ria.ru/20220812/aes-1809128589.html

https://ria.ru/20220813/pushkov-1809319169.html

https://ria.ru/20220813/kanal-1809320695.html

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