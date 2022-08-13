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Захарова раскритиковала позицию Гутерреша по обстрелам Запорожской АЭС - РИА Новости, 13.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220813/zakharova-1809323837.html
Захарова раскритиковала позицию Гутерреша по обстрелам Запорожской АЭС
Захарова раскритиковала позицию Гутерреша по обстрелам Запорожской АЭС - РИА Новости, 13.08.2022
Захарова раскритиковала позицию Гутерреша по обстрелам Запорожской АЭС
Позиция генсека ООН Антониу Гутерреша по Запорожской АЭС вызывает вопросы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя итоги заседания... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T06:21
2022-08-13T06:21
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
владимир рогов
россия
украина
запорожская аэс
магатэ
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Позиция генсека ООН Антониу Гутерреша по Запорожской АЭС вызывает вопросы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совета безопасности ООН по ситуации на станции.Представитель внешнеполитического ведомства отметила отсутствие сигналов со стороны Гуттереша в адрес Киева. "Признать реальность", по ее мнению, генсек "или не способен, или не хочет".Захарова напомнила, что из-за Гутерреша и возглавляемого им секретариата в начале лета сорвалась практически согласованная и во всех отношениях подготовленная международная миссия МАГАТЭ. При этом дипломат констатировала, что уверенности в том, что такая ситуация не повторится при подготовке поездки на станцию группы во главе с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, нет.По ее словам, складывается впечатление, что как бы далеко ни зашел режим Зеленского, ему на Западе заранее готовы списать все грехи, даже если среди жертв в итоге окажутся европейцы.Последствия ударов ВСУ по станцииУдары ВСУ по энергетической инфраструктуре ЗАЭС целенаправленны и способны привести к очень страшным последствиям, заявил, выступая на обзорной конференции ДНЯО замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий."Идет грубейшее нарушение принципов физической ядерной безопасности. И вместо того, чтобы говорить об этом прямо, включается политическая дезинформация" - сказал дипломат.Он призвал Киев и его покровителей сделать все для прекращения обстрелов, иначе, по его словам, произойдет катастрофа. По его словам, Украина ведет обстрелы непосредственно по узлам ЗАЭС, которые обеспечивают жизнедеятельность станции — в частности по линиям электропередач.ЗАЭСЗапорожская АЭС расположена рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. Станция с марта находится под охраной российских военных. В российском МИД подчеркивали оправданность ее взятия под охрану с точки зрения предотвращения утечек ядерных материалов.Украинские формирования уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию Запорожской АЭС. В ночь на 7 августа ВСУ нанесли удар из систем "Ураган", осколки и части ракеты упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока. Два блока после обстрелов работают не на полную мощность.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом. Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что 11 августа один из снарядов после украинского обстрела упал в 10 метрах от бетонного хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС. Он допустил, что из-за обстрелов со стороны украинских войск станцию законсервируют.
https://ria.ru/20220812/aes-1809128589.html
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в мире, рафаэль гросси, владимир рогов, россия, украина, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины, мария захарова, оон, антониу гутерреш
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, Владимир Рогов, Россия, Украина, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова, ООН, Антониу Гутерреш
06:21 13.08.2022
 
Захарова раскритиковала позицию Гутерреша по обстрелам Запорожской АЭС

Представитель МИД Захарова раскритиковала позицию Гутерреша по обстрелам Запорожской АЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Позиция генсека ООН Антониу Гутерреша по Запорожской АЭС вызывает вопросы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совета безопасности ООН по ситуации на станции.
Представитель внешнеполитического ведомства отметила отсутствие сигналов со стороны Гуттереша в адрес Киева. "Признать реальность", по ее мнению, генсек "или не способен, или не хочет".
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 13:03Специальная военная операция на Украине
Киев готов устроить новый Чернобыль под Запорожьем, заявил Медведев
Захарова напомнила, что из-за Гутерреша и возглавляемого им секретариата в начале лета сорвалась практически согласованная и во всех отношениях подготовленная международная миссия МАГАТЭ. При этом дипломат констатировала, что уверенности в том, что такая ситуация не повторится при подготовке поездки на станцию группы во главе с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, нет.
По ее словам, складывается впечатление, что как бы далеко ни зашел режим Зеленского, ему на Западе заранее готовы списать все грехи, даже если среди жертв в итоге окажутся европейцы.

Последствия ударов ВСУ по станции

Удары ВСУ по энергетической инфраструктуре ЗАЭС целенаправленны и способны привести к очень страшным последствиям, заявил, выступая на обзорной конференции ДНЯО замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.
"Идет грубейшее нарушение принципов физической ядерной безопасности. И вместо того, чтобы говорить об этом прямо, включается политическая дезинформация" - сказал дипломат.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
02:42
Пушкова шокировала позиция Европы по обстрелам Запорожской АЭС
Он призвал Киев и его покровителей сделать все для прекращения обстрелов, иначе, по его словам, произойдет катастрофа. По его словам, Украина ведет обстрелы непосредственно по узлам ЗАЭС, которые обеспечивают жизнедеятельность станции — в частности по линиям электропередач.

ЗАЭС

Запорожская АЭС расположена рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. Станция с марта находится под охраной российских военных. В российском МИД подчеркивали оправданность ее взятия под охрану с точки зрения предотвращения утечек ядерных материалов.
Украинские формирования уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию Запорожской АЭС. В ночь на 7 августа ВСУ нанесли удар из систем "Ураган", осколки и части ракеты упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока. Два блока после обстрелов работают не на полную мощность.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом. Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что 11 августа один из снарядов после украинского обстрела упал в 10 метрах от бетонного хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС. Он допустил, что из-за обстрелов со стороны украинских войск станцию законсервируют.
Дамба Северо-Крымского канала в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
03:22
Эксперт предупредил о риске перекрытия Крымского канала при утечке на ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРафаэль ГроссиВладимир РоговРоссияУкраинаЗапорожская АЭСМАГАТЭВооруженные силы УкраиныМария ЗахароваООНАнтониу Гутерреш
 
 
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