17:05 13.08.2022 (обновлено: 19:50 13.08.2022)
Обстрелы Каховской ГЭС грозят ядерной катастрофой, заявили на станции
Замдиректора Каховской ГЭС Зеленский заявил об отключении турбины из-за обстрела ВСУ
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВъезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины могут привести к ядерной катастрофе на Запорожской АЭС, заявил замдиректора станции по реконструкции Арсений Зеленский.
По его словам, из-за непрекращающихся ударов объект работает в аварийном режиме, из шести турбогенераторов действуют только три.
"На данный момент в строю у нас три гидроагрегата, до попадания в районе северного торца было четыре гидроагрегата. Работаем в очень опасном режиме. Конечно, боевые действия вблизи станции недопустимы, это стратегический объект. <…> Проблемы с плотиной Каховской ГЭС приведут к большим неприятностям на Запорожской АЭС, это может привести к развитию ядерной катастрофы", — сказал Зеленский журналистам.
Он уточнил, что четвертый гидроагрегат отключили в целях безопасности — из-за угрозы разлива масла из хранилища.
Вместе с тем, добавил Зеленский, крупных повреждений станция не получила. При этом, отметил он, стоит учитывать, что Каховская ГЭС входит в единую энергосистему Украины.
"Конечно, устойчивость энергосистемы, особенно южного региона, сейчас напрямую зависит от наших мощностей", — подчеркнул специалист.
ВСУ неоднократно обстреливали территорию ГЭС в Новой Каховке. Особенно мощный удар украинские силовики нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди. По информации местных властей, из-за обстрелов получили повреждения не менее 400 жилых домов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.
В обоих регионах сформированы пророссийские администрации, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Новые власти объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.