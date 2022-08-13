https://ria.ru/20220813/zaes-1809389773.html

Обстрелы Каховской ГЭС грозят ядерной катастрофой, заявили на станции

Обстрелы Каховской ГЭС грозят ядерной катастрофой, заявили на станции - РИА Новости, 13.08.2022

Обстрелы Каховской ГЭС грозят ядерной катастрофой, заявили на станции

Обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины могут привести к ядерной катастрофе на Запорожской АЭС, заявил замдиректора станции по реконструкции Арсений... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T17:05

2022-08-13T17:05

2022-08-13T19:50

в мире

рафаэль гросси

украина

энергодар

россия

запорожская аэс

каховская гэс

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807034982_0:4:942:534_1920x0_80_0_0_d5a1cf08829daa6335407dd5de9b14fe.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины могут привести к ядерной катастрофе на Запорожской АЭС, заявил замдиректора станции по реконструкции Арсений Зеленский.По его словам, из-за непрекращающихся ударов объект работает в аварийном режиме, из шести турбогенераторов действуют только три.Он уточнил, что четвертый гидроагрегат отключили в целях безопасности — из-за угрозы разлива масла из хранилища.Вместе с тем, добавил Зеленский, крупных повреждений станция не получила. При этом, отметил он, стоит учитывать, что Каховская ГЭС входит в единую энергосистему Украины.ВСУ неоднократно обстреливали территорию ГЭС в Новой Каховке. Особенно мощный удар украинские силовики нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди. По информации местных властей, из-за обстрелов получили повреждения не менее 400 жилых домов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.В обоих регионах сформированы пророссийские администрации, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Новые власти объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://radiosputnik.ria.ru/20220813/zaes-1809326415.html

https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html

https://ria.ru/20220812/magate-1809272424.html

украина

энергодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, рафаэль гросси, украина, энергодар, россия, запорожская аэс, каховская гэс, магатэ