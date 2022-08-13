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Обстрелы Каховской ГЭС грозят ядерной катастрофой, заявили на станции - РИА Новости, 13.08.2022
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Обстрелы Каховской ГЭС грозят ядерной катастрофой, заявили на станции
Обстрелы Каховской ГЭС грозят ядерной катастрофой, заявили на станции - РИА Новости, 13.08.2022
Обстрелы Каховской ГЭС грозят ядерной катастрофой, заявили на станции
Обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины могут привести к ядерной катастрофе на Запорожской АЭС, заявил замдиректора станции по реконструкции Арсений... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T17:05
2022-08-13T19:50
в мире
рафаэль гросси
украина
энергодар
россия
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каховская гэс
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины могут привести к ядерной катастрофе на Запорожской АЭС, заявил замдиректора станции по реконструкции Арсений Зеленский.По его словам, из-за непрекращающихся ударов объект работает в аварийном режиме, из шести турбогенераторов действуют только три.Он уточнил, что четвертый гидроагрегат отключили в целях безопасности — из-за угрозы разлива масла из хранилища.Вместе с тем, добавил Зеленский, крупных повреждений станция не получила. При этом, отметил он, стоит учитывать, что Каховская ГЭС входит в единую энергосистему Украины.ВСУ неоднократно обстреливали территорию ГЭС в Новой Каховке. Особенно мощный удар украинские силовики нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди. По информации местных властей, из-за обстрелов получили повреждения не менее 400 жилых домов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.В обоих регионах сформированы пророссийские администрации, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Новые власти объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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в мире, рафаэль гросси, украина, энергодар, россия, запорожская аэс, каховская гэс, магатэ
В мире, Рафаэль Гросси, Украина, Энергодар, Россия, Запорожская АЭС, Каховская ГЭС, МАГАТЭ
17:05 13.08.2022 (обновлено: 19:50 13.08.2022)
 
Обстрелы Каховской ГЭС грозят ядерной катастрофой, заявили на станции

Замдиректора Каховской ГЭС Зеленский заявил об отключении турбины из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВъезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
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Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины могут привести к ядерной катастрофе на Запорожской АЭС, заявил замдиректора станции по реконструкции Арсений Зеленский.
По его словам, из-за непрекращающихся ударов объект работает в аварийном режиме, из шести турбогенераторов действуют только три.

"На данный момент в строю у нас три гидроагрегата, до попадания в районе северного торца было четыре гидроагрегата. Работаем в очень опасном режиме. Конечно, боевые действия вблизи станции недопустимы, это стратегический объект. <…> Проблемы с плотиной Каховской ГЭС приведут к большим неприятностям на Запорожской АЭС, это может привести к развитию ядерной катастрофы", — сказал Зеленский журналистам.

Он уточнил, что четвертый гидроагрегат отключили в целях безопасности — из-за угрозы разлива масла из хранилища.
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Вместе с тем, добавил Зеленский, крупных повреждений станция не получила. При этом, отметил он, стоит учитывать, что Каховская ГЭС входит в единую энергосистему Украины.

"Конечно, устойчивость энергосистемы, особенно южного региона, сейчас напрямую зависит от наших мощностей", — подчеркнул специалист.

ВСУ неоднократно обстреливали территорию ГЭС в Новой Каховке. Особенно мощный удар украинские силовики нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди. По информации местных властей, из-за обстрелов получили повреждения не менее 400 жилых домов.
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В обоих регионах сформированы пророссийские администрации, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Новые власти объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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