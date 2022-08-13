https://ria.ru/20220813/zaes-1809311646.html
В МИД спрогнозировали последствия ударов ВСУ по Запорожской АЭС
В МИД спрогнозировали последствия ударов ВСУ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 13.08.2022
В МИД спрогнозировали последствия ударов ВСУ по Запорожской АЭС
Удары украинской армии по энергетической инфраструктуре Запорожской АЭС целенаправленны и способны привести к очень страшным последствиям, заявил, выступая на... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T00:17
2022-08-13T00:17
2022-08-13T00:39
в мире
киев
европа
запорожская аэс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
игорь вишневецкий
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ООН, 13 авг – РИА Новости. Удары украинской армии по энергетической инфраструктуре Запорожской АЭС целенаправленны и способны привести к очень страшным последствиям, заявил, выступая на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий."Идет грубейшее нарушение принципов физической ядерной безопасности. И вместо того, чтобы говорить об этом прямо, включается политическая дезинформация" - сказал дипломат.Он призвал Украину и ее покровителей сделать все для прекращения обстрелов, иначе, по его словам, произойдет катастрофа. Это будет страшно. Еще немного и может произойти катастрофа", - подчеркнул Вишневецкий.По его словам, Киев ведет обстрелы непосредственно по узлам ЗАЭС, которые обеспечивают жизнедеятельность станции — в частности по линиям электропередач. "То есть, станцию хотят обесточить. Украинские вооруженные силы специально бьют туда – обесточить станцию. Думаю, что специалисты могут сказать, чем чревато обесточивание станции. Это очень и очень серьезно", - заявил он, напомнив, что Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. На ней установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали оправданность взятия ВС России под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.
https://ria.ru/20220812/aes-1809270223.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220812/zaes-1809283359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, европа, запорожская аэс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), игорь вишневецкий
В мире, Киев, Европа, Запорожская АЭС, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Игорь Вишневецкий
00:17 13.08.2022 (обновлено: 00:39 13.08.2022)
В МИД спрогнозировали последствия ударов ВСУ по Запорожской АЭС
Дипломат Вишневецкий: удары ВСУ по Запорожской АЭС приведут к страшным последствиям
ООН, 13 авг – РИА Новости. Удары украинской армии по энергетической инфраструктуре Запорожской АЭС целенаправленны и способны привести к очень страшным последствиям, заявил, выступая на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.
"Идет грубейшее нарушение принципов физической ядерной безопасности. И вместо того, чтобы говорить об этом прямо, включается политическая дезинформация" - сказал дипломат.
Он призвал Украину и ее покровителей сделать все для прекращения обстрелов, иначе, по его словам, произойдет катастрофа. Это будет страшно. Еще немного и может произойти катастрофа", - подчеркнул Вишневецкий.
По его словам, Киев
ведет обстрелы непосредственно по узлам ЗАЭС, которые обеспечивают жизнедеятельность станции — в частности по линиям электропередач. "То есть, станцию хотят обесточить. Украинские вооруженные силы специально бьют туда – обесточить станцию. Думаю, что специалисты могут сказать, чем чревато обесточивание станции. Это очень и очень серьезно", - заявил он, напомнив, что Запорожская АЭС
является крупнейшей в Европе
.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе
. На ней установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали оправданность взятия ВС России
под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.