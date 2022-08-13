https://ria.ru/20220813/zaes-1809311646.html

В МИД спрогнозировали последствия ударов ВСУ по Запорожской АЭС

В МИД спрогнозировали последствия ударов ВСУ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 13.08.2022

В МИД спрогнозировали последствия ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Удары украинской армии по энергетической инфраструктуре Запорожской АЭС целенаправленны и способны привести к очень страшным последствиям, заявил, выступая на... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T00:17

2022-08-13T00:17

2022-08-13T00:39

в мире

киев

европа

запорожская аэс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

игорь вишневецкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802012536_192:477:2958:2033_1920x0_80_0_0_c5eeaebceb1479b8afed7fbf7df02a18.jpg

ООН, 13 авг – РИА Новости. Удары украинской армии по энергетической инфраструктуре Запорожской АЭС целенаправленны и способны привести к очень страшным последствиям, заявил, выступая на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий."Идет грубейшее нарушение принципов физической ядерной безопасности. И вместо того, чтобы говорить об этом прямо, включается политическая дезинформация" - сказал дипломат.Он призвал Украину и ее покровителей сделать все для прекращения обстрелов, иначе, по его словам, произойдет катастрофа. Это будет страшно. Еще немного и может произойти катастрофа", - подчеркнул Вишневецкий.По его словам, Киев ведет обстрелы непосредственно по узлам ЗАЭС, которые обеспечивают жизнедеятельность станции — в частности по линиям электропередач. "То есть, станцию хотят обесточить. Украинские вооруженные силы специально бьют туда – обесточить станцию. Думаю, что специалисты могут сказать, чем чревато обесточивание станции. Это очень и очень серьезно", - заявил он, напомнив, что Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. На ней установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали оправданность взятия ВС России под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.

https://ria.ru/20220812/aes-1809270223.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220812/zaes-1809283359.html

киев

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, киев, европа, запорожская аэс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), игорь вишневецкий