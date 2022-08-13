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Эрдоган и Байден могут встретиться в Нью-Йорке в сентябре, пишут СМИ

Эрдоган и Байден могут встретиться в Нью-Йорке в сентябре, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2022

Эрдоган и Байден могут встретиться в Нью-Йорке в сентябре, пишут СМИ

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Джо Байден могут провести встречу в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в следующем месяце, пишет в субботу газета Sabah РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T08:07

2022-08-13T08:07

2022-08-13T08:07

в мире

джо байден

реджеп тайип эрдоган

сша

турция

нью-йорк (город)

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АНКАРА, 13 авг - РИА Новости. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Джо Байден могут провести встречу в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в следующем месяце, пишет в субботу газета Sabah со ссылкой на источники."Переговоры о покупке Турцией F-16 у США ведутся уже некоторое время. Этот вопрос будет на столе в ходе возможной встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Байдена во время саммита ООН, который пройдет в Нью-Йорке в следующем месяце", - сообщает газета.Турция планирует закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении. Президент США Джо Байден отмечал, что рассчитывает заручиться санкцией конгресса на продажу Турции истребителей F-16. Между тем, группа конгрессменов США подписали заявление о возражении против продажи Турции истребителей F-16. Греция активно препятствует сделке. Это стало одной из причин того, что Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей.

https://ria.ru/20220809/turtsiya-1808216422.html

сша

турция

нью-йорк (город)

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Влада Копылова

в мире, джо байден, реджеп тайип эрдоган, сша, турция, нью-йорк (город)