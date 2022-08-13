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Новый экомаршрут через ВДНХ и парк Останкино появился в Москве - РИА Новости, 15.08.2022
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Новый экомаршрут через ВДНХ и парк Останкино появился в Москве
Новый экомаршрут через ВДНХ и парк Останкино появился в Москве - РИА Новости, 15.08.2022
Новый экомаршрут через ВДНХ и парк Останкино появился в Москве
Новый экомаршрут через ВДНХ и парк Останкино протяженностью в 2,51 километра, во время прогулки по которому можно увидеть редких животных, занесенных в Красную... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-13T10:32
2022-08-15T11:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Новый экомаршрут через ВДНХ и парк Останкино протяженностью в 2,51 километра, во время прогулки по которому можно увидеть редких животных, занесенных в Красную книгу, появился в Москве, сообщается на сайте мэра столицы."Мосприрода и ВДНХ разработали экомаршрут по главной выставке страны — пешее мини-путешествие протяженностью 2,51 километра. Маршрут начинается у главного входа в природно-исторический парк "Останкино", а заканчивается у экспозиции экосистем. Гости увидят Садовый пруд, посетят павильоны № 28 (экоцентр "Пчеловодство") и № 29 (экоцентр "Цветоводство") и экспозицию экосистем", - говорится в сообщении.Отмечается, что маршрут пролегает через озелененную часть ВДНХ и парк "Останкино". Посетителей ожидает экотропа, высота конструкции которой доходит до 6,5 метра, а общая длина составляет около 500 метров. Также в экоцентре "Пчеловодство" горожан познакомят с орудиями труда пчеловода, видами ульев, породами пчел, а в экоцентре "Цветоводство" — с объектами флоры и фауны вживую и с помощью цифровых технологий. А завершится прогулка осмотром экспозиции экосистем, предназначенной для изучения растительного мира.Также сообщается, что прогулка по маршруту позволит увидеть разные деревья и кустарники. Кроме того, на ВДНХ можно встретить тритонов, жаб, травяных и остромордых лягушек, живородящих ящериц, бурозубок, ужей, уток, а в парке "Останкино" обитают белки, лисы, кроты, а также занесенные в Красную книгу Москвы ласки и заяц-русак. Также территорию на границе с Главным ботаническим садом имени Н.В. Цицина РАН облюбовал обыкновенный еж, а место недалеко от берегов Каменских прудов — занесенный в Красную книгу Москвы горностай.Подчеркивается, что ВДНХ стал домом и для птиц 70 видов, среди которых малый пестрый, средний пестрый, большой пестрый, белоспинный, зеленый и седой дятлы, желна, тетеревятник и перепелятник, серая и длиннохвостая неясыть, ушастая сова и воробьиный сычик.
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москва, городское хозяйство москвы, российская академия наук
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Российская академия наук
10:32 13.08.2022 (обновлено: 11:11 15.08.2022)
 

Новый экомаршрут через ВДНХ и парк Останкино появился в Москве

© РИА Новости / Н. Рахманов / Перейти в фотобанкВДНХ
ВДНХ - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Н. Рахманов
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ВДНХ
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Новый экомаршрут через ВДНХ и парк Останкино протяженностью в 2,51 километра, во время прогулки по которому можно увидеть редких животных, занесенных в Красную книгу, появился в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.
"Мосприрода и ВДНХ разработали экомаршрут по главной выставке страны — пешее мини-путешествие протяженностью 2,51 километра. Маршрут начинается у главного входа в природно-исторический парк "Останкино", а заканчивается у экспозиции экосистем. Гости увидят Садовый пруд, посетят павильоны № 28 (экоцентр "Пчеловодство") и № 29 (экоцентр "Цветоводство") и экспозицию экосистем", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что маршрут пролегает через озелененную часть ВДНХ и парк "Останкино". Посетителей ожидает экотропа, высота конструкции которой доходит до 6,5 метра, а общая длина составляет около 500 метров. Также в экоцентре "Пчеловодство" горожан познакомят с орудиями труда пчеловода, видами ульев, породами пчел, а в экоцентре "Цветоводство" — с объектами флоры и фауны вживую и с помощью цифровых технологий. А завершится прогулка осмотром экспозиции экосистем, предназначенной для изучения растительного мира.
Также сообщается, что прогулка по маршруту позволит увидеть разные деревья и кустарники. Кроме того, на ВДНХ можно встретить тритонов, жаб, травяных и остромордых лягушек, живородящих ящериц, бурозубок, ужей, уток, а в парке "Останкино" обитают белки, лисы, кроты, а также занесенные в Красную книгу Москвы ласки и заяц-русак. Также территорию на границе с Главным ботаническим садом имени Н.В. Цицина РАН облюбовал обыкновенный еж, а место недалеко от берегов Каменских прудов — занесенный в Красную книгу Москвы горностай.
Подчеркивается, что ВДНХ стал домом и для птиц 70 видов, среди которых малый пестрый, средний пестрый, большой пестрый, белоспинный, зеленый и седой дятлы, желна, тетеревятник и перепелятник, серая и длиннохвостая неясыть, ушастая сова и воробьиный сычик.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыРоссийская академия наук
 
 
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