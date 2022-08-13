https://ria.ru/20220813/vaktsina-1809323334.html

Центр Гамалеи создал вакцину от "дельты" и "омикрона"

Центр Гамалеи создал вакцину от "дельты" и "омикрона" - РИА Новости, 13.08.2022

Центр Гамалеи создал вакцину от "дельты" и "омикрона"

В центре Гамалеи разработана вакцина, которая будет защищать от новых вариантов "омикрона", она создана на той же платформе, что и "Спутник V", сообщил РИА... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T06:07

2022-08-13T06:07

2022-08-13T06:07

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. В центре Гамалеи разработана вакцина, которая будет защищать от новых вариантов "омикрона", она создана на той же платформе, что и "Спутник V", сообщил РИА Новости директор НИЦ Александр Гинцбург.Вакцина, как пояснил он, содержит последовательность из "дельты" и "омикрона", предположительно, она должна хорошо защищать как от этих штаммов, так и от варианта ВА.5.Снижение эффективностиНекоторые данные говорят о том, что вируснейтрализующая активность сывороток вакцинированных российскими вакцинами против вариантов "омикрона" ВА.1-ВА.5 снижены, однако полностью снижение эффективности не доказано, заявил заместитель генерального директора по экспертизе лекарственных средств Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, профессор Вадим Меркулов.Он отметил, что снижение эффективности российских вакцин в отношении новых штаммов коронавируса на сегодняшний день в полном объеме не доказано.Меркулов подчеркнул, что мировое сообщество не разработало четкие критерии оценки эффективности ранее разработанных вакцин в отношении новых штаммов.Обновленные вакциныМинздрав России прорабатывает механизмы, которые позволят в кратчайшие сроки при необходимости вывести обновленные вакцины против коронавируса на рынок, сообщил также Меркулов."Модифицированные вакцины должны пройти все этапы оценки их эффективности как в исследованиях in vitro, так и в клинических исследованиях на волонтерах. Регуляторные механизмы, которые позволят в кратчайшие сроки при необходимости вывести модифицированные вакцины на рынок Российской Федерации, в настоящее время активно прорабатываются Минздравом России совместно с подведомственным экспертным учреждением", - сказал Меркулов журналистам.Он отметил, что на сегодняшний день Всемирной организацией здравоохранения не принято решение по смене штаммового состава вакцин, используемых для профилактики коронавирусной инфекции."Спутник V"Министерство здравоохранения России 11 августа 2020 года сообщило о регистрации Гам-КОВИД-Вак - векторной двухкомпонентной вакцины на основе аденовируса человека. Первая в мире российская вакцина от коронавируса (ковид-19), созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, получила название "Спутник V".Как отметил в минувший четверг глава РФПИ Кирилл Дмитриев, за прошедшие два года с момента регистрации вакцина "Спутник V" стала наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России. Она одобрена к применению в 71 стране мира.Результаты клинических исследований и данные применения "Спутника V" в рамках национальных программ вакцинации в разных странах показали, что она является один из наиболее эффективных и безопасных инструментов для борьбы с коронавирусом. Это подтверждают исследования вакцины "Спутник V", опубликованные в The Lancet, Nature, Vaccines, Cell Reports Medicine, указал глава РФПИ.

https://ria.ru/20220812/vaktsinatsiya-1809200438.html

https://ria.ru/20220810/vaktsina-1808683313.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

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