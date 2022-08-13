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Центр Гамалеи создал вакцину от "дельты" и "омикрона" - РИА Новости, 13.08.2022
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Центр Гамалеи создал вакцину от "дельты" и "омикрона"
Центр Гамалеи создал вакцину от "дельты" и "омикрона" - РИА Новости, 13.08.2022
Центр Гамалеи создал вакцину от "дельты" и "омикрона"
В центре Гамалеи разработана вакцина, которая будет защищать от новых вариантов "омикрона", она создана на той же платформе, что и "Спутник V", сообщил РИА... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T06:07
2022-08-13T06:07
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
кирилл дмитриев
россия
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. В центре Гамалеи разработана вакцина, которая будет защищать от новых вариантов "омикрона", она создана на той же платформе, что и "Спутник V", сообщил РИА Новости директор НИЦ Александр Гинцбург.Вакцина, как пояснил он, содержит последовательность из "дельты" и "омикрона", предположительно, она должна хорошо защищать как от этих штаммов, так и от варианта ВА.5.Снижение эффективностиНекоторые данные говорят о том, что вируснейтрализующая активность сывороток вакцинированных российскими вакцинами против вариантов "омикрона" ВА.1-ВА.5 снижены, однако полностью снижение эффективности не доказано, заявил заместитель генерального директора по экспертизе лекарственных средств Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, профессор Вадим Меркулов.Он отметил, что снижение эффективности российских вакцин в отношении новых штаммов коронавируса на сегодняшний день в полном объеме не доказано.Меркулов подчеркнул, что мировое сообщество не разработало четкие критерии оценки эффективности ранее разработанных вакцин в отношении новых штаммов.Обновленные вакциныМинздрав России прорабатывает механизмы, которые позволят в кратчайшие сроки при необходимости вывести обновленные вакцины против коронавируса на рынок, сообщил также Меркулов."Модифицированные вакцины должны пройти все этапы оценки их эффективности как в исследованиях in vitro, так и в клинических исследованиях на волонтерах. Регуляторные механизмы, которые позволят в кратчайшие сроки при необходимости вывести модифицированные вакцины на рынок Российской Федерации, в настоящее время активно прорабатываются Минздравом России совместно с подведомственным экспертным учреждением", - сказал Меркулов журналистам.Он отметил, что на сегодняшний день Всемирной организацией здравоохранения не принято решение по смене штаммового состава вакцин, используемых для профилактики коронавирусной инфекции."Спутник V"Министерство здравоохранения России 11 августа 2020 года сообщило о регистрации Гам-КОВИД-Вак - векторной двухкомпонентной вакцины на основе аденовируса человека. Первая в мире российская вакцина от коронавируса (ковид-19), созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, получила название "Спутник V".Как отметил в минувший четверг глава РФПИ Кирилл Дмитриев, за прошедшие два года с момента регистрации вакцина "Спутник V" стала наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России. Она одобрена к применению в 71 стране мира.Результаты клинических исследований и данные применения "Спутника V" в рамках национальных программ вакцинации в разных странах показали, что она является один из наиболее эффективных и безопасных инструментов для борьбы с коронавирусом. Это подтверждают исследования вакцины "Спутник V", опубликованные в The Lancet, Nature, Vaccines, Cell Reports Medicine, указал глава РФПИ.
https://ria.ru/20220812/vaktsinatsiya-1809200438.html
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общество, здоровье - общество, кирилл дмитриев, россия, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, омикрон-штамм коронавируса, дельта-штамм коронавируса, александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Кирилл Дмитриев, Россия, Российский фонд прямых инвестиций, The Lancet, Коронавирус COVID-19, Вакцина "Спутник V", Вакцинация россиян от COVID-19, Омикрон-штамм коронавируса, Дельта-штамм коронавируса, Александр Гинцбург, НИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)
06:07 13.08.2022
 

Центр Гамалеи создал вакцину от "дельты" и "омикрона"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. В центре Гамалеи разработана вакцина, которая будет защищать от новых вариантов "омикрона", она создана на той же платформе, что и "Спутник V", сообщил РИА Новости директор НИЦ Александр Гинцбург.
Вакцина, как пояснил он, содержит последовательность из "дельты" и "омикрона", предположительно, она должна хорошо защищать как от этих штаммов, так и от варианта ВА.5.

Снижение эффективности

Некоторые данные говорят о том, что вируснейтрализующая активность сывороток вакцинированных российскими вакцинами против вариантов "омикрона" ВА.1-ВА.5 снижены, однако полностью снижение эффективности не доказано, заявил заместитель генерального директора по экспертизе лекарственных средств Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, профессор Вадим Меркулов.
Он отметил, что снижение эффективности российских вакцин в отношении новых штаммов коронавируса на сегодняшний день в полном объеме не доказано.
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Меркулов подчеркнул, что мировое сообщество не разработало четкие критерии оценки эффективности ранее разработанных вакцин в отношении новых штаммов.

Обновленные вакцины

Минздрав России прорабатывает механизмы, которые позволят в кратчайшие сроки при необходимости вывести обновленные вакцины против коронавируса на рынок, сообщил также Меркулов.
"Модифицированные вакцины должны пройти все этапы оценки их эффективности как в исследованиях in vitro, так и в клинических исследованиях на волонтерах. Регуляторные механизмы, которые позволят в кратчайшие сроки при необходимости вывести модифицированные вакцины на рынок Российской Федерации, в настоящее время активно прорабатываются Минздравом России совместно с подведомственным экспертным учреждением", - сказал Меркулов журналистам.
Он отметил, что на сегодняшний день Всемирной организацией здравоохранения не принято решение по смене штаммового состава вакцин, используемых для профилактики коронавирусной инфекции.
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"Спутник V"

Министерство здравоохранения России 11 августа 2020 года сообщило о регистрации Гам-КОВИД-Вак - векторной двухкомпонентной вакцины на основе аденовируса человека. Первая в мире российская вакцина от коронавируса (ковид-19), созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, получила название "Спутник V".
Как отметил в минувший четверг глава РФПИ Кирилл Дмитриев, за прошедшие два года с момента регистрации вакцина "Спутник V" стала наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России. Она одобрена к применению в 71 стране мира.
Результаты клинических исследований и данные применения "Спутника V" в рамках национальных программ вакцинации в разных странах показали, что она является один из наиболее эффективных и безопасных инструментов для борьбы с коронавирусом. Это подтверждают исследования вакцины "Спутник V", опубликованные в The Lancet, Nature, Vaccines, Cell Reports Medicine, указал глава РФПИ.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКирилл ДмитриевРоссияРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаДельта-штамм коронавирусаАлександр ГинцбургНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)
 
 
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