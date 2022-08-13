https://ria.ru/20220813/trass-1809321318.html

Лиз Трасс привела британцев в ужас

Лиз Трасс привела британцев в ужас - РИА Новости, 13.08.2022

Лиз Трасс привела британцев в ужас

Читатели британской The Guardian отреагировали на статью, посвященную кандидату на пост премьера страны и нынешней главе МИД королевства Лиз Трасс. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T04:02

2022-08-13T04:02

2022-08-13T04:02

в мире

борис джонсон

риши сунак

великобритания

евросоюз

лиз трасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772127836_0:0:2863:1610_1920x0_80_0_0_d4441153d155c31ee8750f7fc21bb21e.jpg

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Читатели британской The Guardian отреагировали на статью, посвященную кандидату на пост премьера страны и нынешней главе МИД королевства Лиз Трасс.Как отмечает автор материала Габи Хинслифф, Трасс является "грозным переговорщиком и холодным стратегом", который "запросто" меняет свое мнение, если оно больше не выгодно. К примеру, в 2016 году она была противником "брекзита", однако после усиления позиций Бориса Джонсона переметнулась в лагерь сторонников выхода из ЕС."Уже на Даунинг-стрит (резиденция премьера. – прим. ред.) она вполне может все переиграть, без малейшего смущения отказавшись от непопулярных позиций, как уже не раз делала. Однако пространства для маневра у нее будет маловато", – пишет Хинслифф. По ее словам, если не случится "политического землетрясения", Трасс наверняка станет следующим премьером и будет вершить судьбу страны, при этом "в худшем случае" она нанесет еще больше вреда, чем уходящий в отставку Джонсон.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Мы еще толком не начали, однако, судя по ее недавним заявлениям, она наверняка будет еще хуже Джонсона", - написал пользователь gniteVibe."Это жалкое подобие Тэтчер едва ли кого-то впечатлит. Но журналисты почему-то без ума!" - заявил Melito53."Какая феерическая посредственность — и какая угроза! Как мы до такого докатились?" – задался вопросом Jimstagram."Тори (консерваторы. – прим. ред.) опять усадят худшего кандидата из возможных. Трасс снюхалась к крайне правыми. Это они будут ей помыкать, а не наоборот. И это самое тревожное. То есть безумная политика экономического изоляционизма продолжится. И бюрократия никуда не денется. Упадок Британии продолжится", - предположил Hibernica."Она нахальная оппортунистка, лгунья и пустышка. Никаких принципов, как и у Джонсона. Закиньте ей в голову какую-нибудь идею, и вы услышите, как она там перекатывается", - выразил мнение Dirtygumshield."Она тщеславный хамелеон и охочая до власти социопатка. Теперь вот заигрывает с ярыми консерваторами с задней скамейки. Из-за своего бескомпромиссного честолюбия Трасс нанесет Британии ужасный вред", - добавил Bluebirds.В Великобритании 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата — Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.В последнем туре победителя из двух "финалистов" будут выбирать все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование пройдет по почте. Как ожидается, результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва. Из данных опроса исследовательской компании YouGov для газеты Times следует, что не менее 60% членов Консервативной партии Великобритании готовы голосовать за Трасс на предстоящих выборах.Полную версию материала читайте на ИноСМИ>>>

https://ria.ru/20220805/trass-1807664689.html

https://ria.ru/20220812/britaniya-1809107441.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, борис джонсон, риши сунак, великобритания, евросоюз, лиз трасс