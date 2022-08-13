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Лиз Трасс привела британцев в ужас - РИА Новости, 13.08.2022
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Лиз Трасс привела британцев в ужас
Лиз Трасс привела британцев в ужас - РИА Новости, 13.08.2022
Лиз Трасс привела британцев в ужас
Читатели британской The Guardian отреагировали на статью, посвященную кандидату на пост премьера страны и нынешней главе МИД королевства Лиз Трасс. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T04:02
2022-08-13T04:02
в мире
борис джонсон
риши сунак
великобритания
евросоюз
лиз трасс
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Читатели британской The Guardian отреагировали на статью, посвященную кандидату на пост премьера страны и нынешней главе МИД королевства Лиз Трасс.Как отмечает автор материала Габи Хинслифф, Трасс является "грозным переговорщиком и холодным стратегом", который "запросто" меняет свое мнение, если оно больше не выгодно. К примеру, в 2016 году она была противником "брекзита", однако после усиления позиций Бориса Джонсона переметнулась в лагерь сторонников выхода из ЕС."Уже на Даунинг-стрит (резиденция премьера. – прим. ред.) она вполне может все переиграть, без малейшего смущения отказавшись от непопулярных позиций, как уже не раз делала. Однако пространства для маневра у нее будет маловато", – пишет Хинслифф. По ее словам, если не случится "политического землетрясения", Трасс наверняка станет следующим премьером и будет вершить судьбу страны, при этом "в худшем случае" она нанесет еще больше вреда, чем уходящий в отставку Джонсон.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Мы еще толком не начали, однако, судя по ее недавним заявлениям, она наверняка будет еще хуже Джонсона", - написал пользователь gniteVibe."Это жалкое подобие Тэтчер едва ли кого-то впечатлит. Но журналисты почему-то без ума!" - заявил Melito53."Какая феерическая посредственность — и какая угроза! Как мы до такого докатились?" – задался вопросом Jimstagram."Тори (консерваторы. – прим. ред.) опять усадят худшего кандидата из возможных. Трасс снюхалась к крайне правыми. Это они будут ей помыкать, а не наоборот. И это самое тревожное. То есть безумная политика экономического изоляционизма продолжится. И бюрократия никуда не денется. Упадок Британии продолжится", - предположил Hibernica."Она нахальная оппортунистка, лгунья и пустышка. Никаких принципов, как и у Джонсона. Закиньте ей в голову какую-нибудь идею, и вы услышите, как она там перекатывается", - выразил мнение Dirtygumshield."Она тщеславный хамелеон и охочая до власти социопатка. Теперь вот заигрывает с ярыми консерваторами с задней скамейки. Из-за своего бескомпромиссного честолюбия Трасс нанесет Британии ужасный вред", - добавил Bluebirds.В Великобритании 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата — Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.В последнем туре победителя из двух "финалистов" будут выбирать все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование пройдет по почте. Как ожидается, результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва. Из данных опроса исследовательской компании YouGov для газеты Times следует, что не менее 60% членов Консервативной партии Великобритании готовы голосовать за Трасс на предстоящих выборах.Полную версию материала читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220805/trass-1807664689.html
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в мире, борис джонсон, риши сунак, великобритания, евросоюз, лиз трасс
В мире, Борис Джонсон, Риши Сунак, Великобритания, Евросоюз, Лиз Трасс
04:02 13.08.2022
 
Лиз Трасс привела британцев в ужас

Читатели Guardian предрекли ухудшение жизни в Британии в случае прихода к власти Лиз Трасс

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЭлизабет Трасс
Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Элизабет Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Читатели британской The Guardian отреагировали на статью, посвященную кандидату на пост премьера страны и нынешней главе МИД королевства Лиз Трасс.
Как отмечает автор материала Габи Хинслифф, Трасс является "грозным переговорщиком и холодным стратегом", который "запросто" меняет свое мнение, если оно больше не выгодно. К примеру, в 2016 году она была противником "брекзита", однако после усиления позиций Бориса Джонсона переметнулась в лагерь сторонников выхода из ЕС.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 22:58
Протестующие дважды прервали речь Лиз Трасс в прямом эфире
"Уже на Даунинг-стрит (резиденция премьера. – прим. ред.) она вполне может все переиграть, без малейшего смущения отказавшись от непопулярных позиций, как уже не раз делала. Однако пространства для маневра у нее будет маловато", – пишет Хинслифф. По ее словам, если не случится "политического землетрясения", Трасс наверняка станет следующим премьером и будет вершить судьбу страны, при этом "в худшем случае" она нанесет еще больше вреда, чем уходящий в отставку Джонсон.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Мы еще толком не начали, однако, судя по ее недавним заявлениям, она наверняка будет еще хуже Джонсона", - написал пользователь gniteVibe.
"Это жалкое подобие Тэтчер едва ли кого-то впечатлит. Но журналисты почему-то без ума!" - заявил Melito53.
"Какая феерическая посредственность — и какая угроза! Как мы до такого докатились?" – задался вопросом Jimstagram.
"Тори (консерваторы. – прим. ред.) опять усадят худшего кандидата из возможных. Трасс снюхалась к крайне правыми. Это они будут ей помыкать, а не наоборот. И это самое тревожное. То есть безумная политика экономического изоляционизма продолжится. И бюрократия никуда не денется. Упадок Британии продолжится", - предположил Hibernica.
"Она нахальная оппортунистка, лгунья и пустышка. Никаких принципов, как и у Джонсона. Закиньте ей в голову какую-нибудь идею, и вы услышите, как она там перекатывается", - выразил мнение Dirtygumshield.
"Она тщеславный хамелеон и охочая до власти социопатка. Теперь вот заигрывает с ярыми консерваторами с задней скамейки. Из-за своего бескомпромиссного честолюбия Трасс нанесет Британии ужасный вред", - добавил Bluebirds.
В Великобритании 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата — Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.
В последнем туре победителя из двух "финалистов" будут выбирать все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование пройдет по почте. Как ожидается, результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва. Из данных опроса исследовательской компании YouGov для газеты Times следует, что не менее 60% членов Консервативной партии Великобритании готовы голосовать за Трасс на предстоящих выборах.
Полную версию материала читайте на ИноСМИ>>>
Риши Сунак во время интервью в ходе предвыборной кампании - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 12:17
Кандидат в премьеры Британии попытался быть ближе к народу и опозорился
 
В миреБорис ДжонсонРиши СунакВеликобританияЕвросоюзЛиз Трасс
 
 
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