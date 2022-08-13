https://ria.ru/20220813/slon-1809388032.html
На Шри-Ланке мужчина погиб после нападения слона
На Шри-Ланке мужчина погиб после нападения слона - РИА Новости, 13.08.2022
На Шри-Ланке мужчина погиб после нападения слона
Слон напал на мужчину на Шри-Ланке, он скончался от полученных травм, сообщает местное издание Newsfirst. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T16:41
2022-08-13T16:41
2022-08-13T16:41
в мире
шри-ланка
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Слон напал на мужчину на Шри-Ланке, он скончался от полученных травм, сообщает местное издание Newsfirst.Отмечается, что инцидент произошел в пятницу ночью в округе Полоннарува."Мужчина умер после нападения дикого слона в Аралагангвиле в округе Полоннарува в пятницу", - передает издание.По данным издания, мужчине был 61 год, он присматривал ночью за своей плантацией.
https://ria.ru/20220728/volk-1805697813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шри-ланка
На Шри-Ланке мужчина погиб после нападения слона
На Шри-Ланке после нападения слона погиб мужчина, присматривавший за плантацией