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На Шри-Ланке мужчина погиб после нападения слона - РИА Новости, 13.08.2022
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На Шри-Ланке мужчина погиб после нападения слона
На Шри-Ланке мужчина погиб после нападения слона - РИА Новости, 13.08.2022
На Шри-Ланке мужчина погиб после нападения слона
Слон напал на мужчину на Шри-Ланке, он скончался от полученных травм, сообщает местное издание Newsfirst. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T16:41
2022-08-13T16:41
в мире
шри-ланка
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Слон напал на мужчину на Шри-Ланке, он скончался от полученных травм, сообщает местное издание Newsfirst.Отмечается, что инцидент произошел в пятницу ночью в округе Полоннарува."Мужчина умер после нападения дикого слона в Аралагангвиле в округе Полоннарува в пятницу", - передает издание.По данным издания, мужчине был 61 год, он присматривал ночью за своей плантацией.
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в мире, шри-ланка
В мире, Шри-Ланка
16:41 13.08.2022
 
На Шри-Ланке мужчина погиб после нападения слона

На Шри-Ланке после нападения слона погиб мужчина, присматривавший за плантацией

CC BY 2.0 / Kandukuru Nagarjun / Tusker TimСлон в национальном парке
Слон в национальном парке - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
CC BY 2.0 / Kandukuru Nagarjun / Tusker Tim
Слон в национальном парке. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Слон напал на мужчину на Шри-Ланке, он скончался от полученных травм, сообщает местное издание Newsfirst.
Отмечается, что инцидент произошел в пятницу ночью в округе Полоннарува.
"Мужчина умер после нападения дикого слона в Аралагангвиле в округе Полоннарува в пятницу", - передает издание.
По данным издания, мужчине был 61 год, он присматривал ночью за своей плантацией.
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