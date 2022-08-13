https://ria.ru/20220813/patriarkh-1809436686.html
Патриарх назвал обновленчество в Церкви в 1920-х годах провокацией
Патриарх назвал обновленчество в Церкви в 1920-х годах провокацией - РИА Новости, 13.08.2022
Патриарх назвал обновленчество в Церкви в 1920-х годах провокацией
Возникшее обновленчество в Церкви в 1920-х годах было "продуманной атакой власти" на РПЦ, заявил в субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл в большом зале РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T23:11
2022-08-13T23:11
2022-08-13T23:11
религия
санкт-петербург
москва
русская православная церковь
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Возникшее обновленчество в Церкви в 1920-х годах было "продуманной атакой власти" на РПЦ, заявил в субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл в большом зале филармонии Санкт-Петербурга.В субботу в филармонии проходит мемориальный вечер, на котором исполняют ораторию "Страдалец до Голгофы", посвященную митрополиту Вениамину (Казанскому), убитому советской властью 100 лет назад.В РПЦ 13 августа вспоминают священномученика митрополита Петроградского Вениамина (Казанского) и иже с ним пострадавших священномученика архимандрита Сергия (Шеина), мучеников Иоанна Ковшарова и Юрия Новицкого. Они были расстреляны по результатам "Петроградского процесса" в 1922 году. А в 1992 году их причислили к лику святых."Возникшее обновленчество Церкви в начале 1920-х годов было продуманной атакой на церковь, спровоцировано и организовано государственной властью", - отметил патриарх Кирилл.Он также прочел документ патриарха Тихона, "чтение которого каралось смертной казнью в 1920-е годы"."В этом документе говорится о том, что во время удаления от дел патриарха Тихона (он находился под домашним арестом в Донском монастыре) вся полнота духовной власти передается митрополиту Ярославскому Агафангелу. Но его не допустили до Москвы. Этим воспользовались священники Введенский, Белков и Калиновский и обманом объявили о передаче им церковной власти", - сказал патриарх Кирилл."Но как показала история, хитросплетения не привели к тому, чтобы наша Церковь сбилась с канонического пути, она устояла. И это является Божьим чудом", - подчеркнул патриарх Кирилл.Столетие кампании по изъятию церковных ценностей отмечается в Русской церкви в этом году: по ложному обвинению в сопротивлении изъятию ценностей были осуждены несколько сот человек, в основном священнослужители и монахи, оказались на скамье подсудимых. В отношении многих были вынесены смертные приговоры. Эта кампания положила начало массовым репрессиям в отношении Церкви (сейчас новомучеников и исповедников Церкви Русской более 1700 человек).Одно из самых громких дел - "Петроградский процесс". Всего по этому процессу проходило 86 человек. Десятерых приговорили к расстрелу, шестерым казнь заменили лишением свободы, четверых расстреляли.13 августа исполнили расстрельный приговор митрополиту Петроградскому Вениамину (Казанскому) и еще трем подследственным: архимандриту Сергию (Шеину), юрисконсульту Александро-Невской Лавры Иоанну Ковшарову и юристу, профессору Санкт-Петербургского университета Юрию Новицкому. Где похоронили расстрелянных – неизвестно. На Никольском кладбище Александро-Невской Лавры установлен памятник-кенотаф митрополиту Вениамину в виде креста с терновым венцом, символически обозначающим могилу. "Петроградский процесс" шел в июле-августе в Дворянском собрании Санкт-Петербурга - ныне это большой зал филармонии.
https://ria.ru/20220813/patriarkh-1809434188.html
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санкт-петербург, москва, русская православная церковь, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Санкт-Петербург, Москва, Русская православная церковь, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх назвал обновленчество в Церкви в 1920-х годах провокацией
Патриарх Кирилл назвал обновленчество в Церкви в 1920-х годах организованной провокацией
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Возникшее обновленчество в Церкви в 1920-х годах было "продуманной атакой власти" на РПЦ, заявил в субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл в большом зале филармонии Санкт-Петербурга.
В субботу в филармонии проходит мемориальный вечер, на котором исполняют ораторию "Страдалец до Голгофы", посвященную митрополиту Вениамину (Казанскому), убитому советской властью 100 лет назад.
В РПЦ
13 августа вспоминают священномученика митрополита Петроградского Вениамина (Казанского) и иже с ним пострадавших священномученика архимандрита Сергия (Шеина), мучеников Иоанна Ковшарова и Юрия Новицкого. Они были расстреляны по результатам "Петроградского процесса" в 1922 году. А в 1992 году их причислили к лику святых.
"Возникшее обновленчество Церкви в начале 1920-х годов было продуманной атакой на церковь, спровоцировано и организовано государственной властью", - отметил патриарх Кирилл
.
Он также прочел документ патриарха Тихона, "чтение которого каралось смертной казнью в 1920-е годы".
"В этом документе говорится о том, что во время удаления от дел патриарха Тихона (он находился под домашним арестом в Донском монастыре) вся полнота духовной власти передается митрополиту Ярославскому Агафангелу. Но его не допустили до Москвы
. Этим воспользовались священники Введенский, Белков и Калиновский и обманом объявили о передаче им церковной власти", - сказал патриарх Кирилл.
"Но как показала история, хитросплетения не привели к тому, чтобы наша Церковь сбилась с канонического пути, она устояла. И это является Божьим чудом", - подчеркнул патриарх Кирилл.
Столетие кампании по изъятию церковных ценностей отмечается в Русской церкви в этом году: по ложному обвинению в сопротивлении изъятию ценностей были осуждены несколько сот человек, в основном священнослужители и монахи, оказались на скамье подсудимых. В отношении многих были вынесены смертные приговоры. Эта кампания положила начало массовым репрессиям в отношении Церкви (сейчас новомучеников и исповедников Церкви Русской более 1700 человек).
Одно из самых громких дел - "Петроградский процесс". Всего по этому процессу проходило 86 человек. Десятерых приговорили к расстрелу, шестерым казнь заменили лишением свободы, четверых расстреляли.
13 августа исполнили расстрельный приговор митрополиту Петроградскому Вениамину (Казанскому) и еще трем подследственным: архимандриту Сергию (Шеину), юрисконсульту Александро-Невской Лавры Иоанну Ковшарову и юристу, профессору Санкт-Петербургского университета Юрию Новицкому. Где похоронили расстрелянных – неизвестно. На Никольском кладбище Александро-Невской Лавры установлен памятник-кенотаф митрополиту Вениамину в виде креста с терновым венцом, символически обозначающим могилу. "Петроградский процесс" шел в июле-августе в Дворянском собрании Санкт-Петербурга
- ныне это большой зал филармонии.