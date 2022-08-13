https://ria.ru/20220813/patriarkh-1809434188.html

Патриарх Кирилл рассказал, почему в школе отказался стать пионером

Патриарх Кирилл рассказал, почему в школе отказался стать пионером - РИА Новости, 13.08.2022

Патриарх Кирилл рассказал, почему в школе отказался стать пионером

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что отказался быть пионером и комсомольцем из-за невозможности в этом статусе посещать богослужения, и призвал РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T22:31

2022-08-13T22:31

2022-08-13T22:57

религия

санкт-петербург

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что отказался быть пионером и комсомольцем из-за невозможности в этом статусе посещать богослужения, и призвал верующих быть сильными, отдавая приоритет религиозным убеждениям.Патриарх выступал в Санкт-Петербургской филармонии. В субботу в филармонии проходит мемориальный вечер, на котором исполняют ораторию "Страдалец до Голгофы", посвященную митрополиту Вениамину (Казанскому), убитому советской властью 100 лет назад.В РПЦ 13 августа вспоминают священномученика митрополита Петроградского Вениамина (Казанского) и иже с ним пострадавших священномученика архимандрита Сергия (Шеина), мучеников Иоанна Ковшарова и Юрия Новицкого. Они были расстреляны по результатам "Петроградского процесса" в 1922 году. А в 1992 году их причислили к лику святых."Мы, конечно, христиане XXI века. Мы живем в других условиях, по сравнению с теми страшными временами, это совсем спокойное время. В каких условиях и как мы можем соотносить себя с теми мучениками и исповедниками? А когда нам нужно выбирать, как поступать, по совести, по Божиему закону, или по конъюнктуре, под давлением среды", - сказал патриарх Кирилл, открывая мемориальный вечер.Он отметил, что подобные вопросы стояли перед ним в школьные годы."Я не вступал ни в пионеры, ни в комсомольцы и когда меня спрашивали, почему, я отвечал, что буду первым пионером и комсомольцем, только позвольте мне в красном галстуке пойти в воскресенье на литургию и причаститься. Говорят: "Это невозможно". – "Тогда невозможно мне красный галстук", - рассказал патриарх Кирилл.По его словам, это было такое "детское исповедание веры", которое, "возможно, сыграло важную роль" в его формировании. "Я не сравниваю наше поколение и то, что было в прошлом. Но пройдя непростыми путями, связанными с исповеданием веры в советское время, должен сказать, что твердая позиция, готовность идти до конца, не соглашаясь с условиями среды, конечно, очень сильно формирует характер, укрепляет убеждения и, несомненно, укрепляет веру", - подчеркнул патриарх.Он также призвал верующих исповедовать веру и в современных условиях.Столетие кампании по изъятию церковных ценностей отмечается в Русской церкви в этом году: по ложному обвинению в сопротивлении изъятию ценностей были осуждены несколько сот человек, в основном священнослужители и монахи, оказались на скамье подсудимых. В отношении многих были вынесены смертные приговоры. Эта кампания положила начало массовым репрессиям в отношении церкви (сейчас новомучеников и исповедников церкви Русской более 1700 человек).Одно из самых громких дел - "Петроградский процесс". Всего по этому процессу проходило 86 человек. Десятерых приговорили к расстрелу, шестерым казнь заменили лишением свободы, четверых расстреляли.Тринадцатого августа исполнили расстрельный приговор митрополиту Петроградскому Вениамину (Казанскому) и еще трем подследственным: архимандриту Сергию (Шеину), юрисконсульту Александро-Невской Лавры Иоанну Ковшарову и юристу, профессору Санкт-Петербургского университета Юрию Новицкому. Где похоронили расстрелянных – неизвестно. На Никольском кладбище Александро-Невской лавры установлен памятник-кенотаф митрополиту Вениамину в виде креста с терновым венцом, символически обозначающим могилу. "Петроградский процесс" шел в июле-августе в Дворянском собрании Санкт-Петербурга - ныне это большой зал филармонии.

https://ria.ru/20220728/kirill-1805555758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия