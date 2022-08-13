Рейтинг@Mail.ru
В Пакистане более 180 человек стали жертвами сезонных наводнений - РИА Новости, 13.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220813/pakistan-1809346092.html
В Пакистане более 180 человек стали жертвами сезонных наводнений
В Пакистане более 180 человек стали жертвами сезонных наводнений - РИА Новости, 13.08.2022
В Пакистане более 180 человек стали жертвами сезонных наводнений
Жертвами сезонных наводнений из-за сильных дождей, обычных для сезона муссонных ветров в пакистанской провинции Белуджистан, за последние несколько недель стали РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T10:35
2022-08-13T10:35
в мире
пакистан
белуджистан
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155754/50/1557545086_0:212:2887:1836_1920x0_80_0_0_fc5ff30cb8d0e09f55e09bff70b87327.jpg
БАНГКОК, 13 авг – РИА Новости. Жертвами сезонных наводнений из-за сильных дождей, обычных для сезона муссонных ветров в пакистанской провинции Белуджистан, за последние несколько недель стали 186 человек, сообщает в субботу телеканал Dunya News.По информации чрезвычайных служб провинции, за последние несколько недель в Белуджистане погибли в результате дождей и наводнений 85 мужчин, 45 женщин и 56 детей, еще 75 человек получили травмы, говорится в сообщении.Также, дожди и наводнения уничтожили более 23 тысяч голов скота и домашней птицы, разрушили или повредили 18 087 жилищ и нанесли ущерб 16 мостам в провинции, уточняет телеканал.По данным чрезвычайных служб Пакистана, количество жертв сезонных дождей и наводнений за июль и часть августа по всей стране превысило 700 человек.Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на национальный орган по борьбе со стихийными бедствиями, большинство разрушений и жертв зарегистрированы в провинциях Белуджистан, граничащей с Афганистаном Пенджаб, а также в провинции Синд.В 2022 году муссонные осадки в Южной и Юго-Восточной Азии превышают норму на 30-40%. Наводнения и оползни отмечены в Пакистане, Индии, на Шри-Ланке, в Камбодже, Лаосе, Вьетнаме, Таиланде и Малайзии и других странах.
https://ria.ru/20220809/dozhdi-1808196961.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220724/sochi-1804582398.html
пакистан
белуджистан
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155754/50/1557545086_79:0:2808:2047_1920x0_80_0_0_2a57bfd4efa3c884c5002261f0b5f17e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, белуджистан, афганистан
В мире, Пакистан, Белуджистан, Афганистан
10:35 13.08.2022
 
В Пакистане более 180 человек стали жертвами сезонных наводнений

В пакистанской провинции Белуджистан жертвами сезонных наводнений стали 186 человек

© AP Photo / Fareed KhanЗатопленная в результате муссонных дождей улица Карачи, Пакистан
Затопленная в результате муссонных дождей улица Карачи, Пакистан - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Fareed Khan
Затопленная в результате муссонных дождей улица Карачи, Пакистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 13 авг – РИА Новости. Жертвами сезонных наводнений из-за сильных дождей, обычных для сезона муссонных ветров в пакистанской провинции Белуджистан, за последние несколько недель стали 186 человек, сообщает в субботу телеканал Dunya News.
По информации чрезвычайных служб провинции, за последние несколько недель в Белуджистане погибли в результате дождей и наводнений 85 мужчин, 45 женщин и 56 детей, еще 75 человек получили травмы, говорится в сообщении.
Последствия сильных дождей в Сеуле, Южная Корея. 9 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 02:31
Из-за сильных дождей в Южной Корее погибли семь человек
Также, дожди и наводнения уничтожили более 23 тысяч голов скота и домашней птицы, разрушили или повредили 18 087 жилищ и нанесли ущерб 16 мостам в провинции, уточняет телеканал.
По данным чрезвычайных служб Пакистана, количество жертв сезонных дождей и наводнений за июль и часть августа по всей стране превысило 700 человек.
Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на национальный орган по борьбе со стихийными бедствиями, большинство разрушений и жертв зарегистрированы в провинциях Белуджистан, граничащей с Афганистаном Пенджаб, а также в провинции Синд.
В 2022 году муссонные осадки в Южной и Юго-Восточной Азии превышают норму на 30-40%. Наводнения и оползни отмечены в Пакистане, Индии, на Шри-Ланке, в Камбодже, Лаосе, Вьетнаме, Таиланде и Малайзии и других странах.
Ликвидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 07:34В России
Из-за сильного ливня в Сочи погиб один человек
 
В миреПакистанБелуджистанАфганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала