https://ria.ru/20220813/pakistan-1809346092.html

В Пакистане более 180 человек стали жертвами сезонных наводнений

В Пакистане более 180 человек стали жертвами сезонных наводнений - РИА Новости, 13.08.2022

В Пакистане более 180 человек стали жертвами сезонных наводнений

Жертвами сезонных наводнений из-за сильных дождей, обычных для сезона муссонных ветров в пакистанской провинции Белуджистан, за последние несколько недель стали РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T10:35

2022-08-13T10:35

2022-08-13T10:35

в мире

пакистан

белуджистан

афганистан

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БАНГКОК, 13 авг – РИА Новости. Жертвами сезонных наводнений из-за сильных дождей, обычных для сезона муссонных ветров в пакистанской провинции Белуджистан, за последние несколько недель стали 186 человек, сообщает в субботу телеканал Dunya News.По информации чрезвычайных служб провинции, за последние несколько недель в Белуджистане погибли в результате дождей и наводнений 85 мужчин, 45 женщин и 56 детей, еще 75 человек получили травмы, говорится в сообщении.Также, дожди и наводнения уничтожили более 23 тысяч голов скота и домашней птицы, разрушили или повредили 18 087 жилищ и нанесли ущерб 16 мостам в провинции, уточняет телеканал.По данным чрезвычайных служб Пакистана, количество жертв сезонных дождей и наводнений за июль и часть августа по всей стране превысило 700 человек.Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на национальный орган по борьбе со стихийными бедствиями, большинство разрушений и жертв зарегистрированы в провинциях Белуджистан, граничащей с Афганистаном Пенджаб, а также в провинции Синд.В 2022 году муссонные осадки в Южной и Юго-Восточной Азии превышают норму на 30-40%. Наводнения и оползни отмечены в Пакистане, Индии, на Шри-Ланке, в Камбодже, Лаосе, Вьетнаме, Таиланде и Малайзии и других странах.

https://ria.ru/20220809/dozhdi-1808196961.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220724/sochi-1804582398.html

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в мире, пакистан, белуджистан, афганистан