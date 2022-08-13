https://ria.ru/20220813/more-1809348043.html

Финны посоветовали Эстонии создать армию, прежде чем мечтать о "море НАТО"

Финны посоветовали Эстонии создать армию, прежде чем мечтать о "море НАТО" - РИА Новости, 13.08.2022

Финны посоветовали Эстонии создать армию, прежде чем мечтать о "море НАТО"

Читатели портала Iltalehti отреагировали на громкие заявления министра обороны Эстонии Ханно Певкура о возможности превращения Балтики во "внутреннее море НАТО" РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T11:01

2022-08-13T11:01

2022-08-13T12:11

эстония

финляндия

в мире

финский залив

нато

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Читатели портала Iltalehti отреагировали на громкие заявления министра обороны Эстонии Ханно Певкура о возможности превращения Балтики во "внутреннее море НАТО" и закрытия Финского залива для российского флота.Многие комментаторы упрекнули главу ведомства в откровенной нереалистичности целей, а также встревожились из-за перспективы оказаться участниками конфликта из-за вступления Финляндии в НАТО."Эстонии не нужно сначала создать собственную армию?" — уточнил Ervasti"Мне просто интересно, какие ракеты использует, например, Финляндия? Насколько я знаю, в ее истребителях есть несколько забавных орудий. Только ими через Финский залив даже не постреляешь. Эстония и Финляндия слишком сильно верят в статью НАТО о взаимовыручке. Ее даже не проверяли в реальных условиях. Так что давайте забудем обо всем этом. Вот и все", — предложил pass_menp"Финляндия должна отказаться от такой чепухи. Бессмысленная, а местами и глупая угроза. Ей незачем без нужды закручивать гайки в Финском заливе или у ворот Санкт-Петербурга. Это ни в коей мере не отвечает интересам Финляндии. От бряцания оружием до реальной стычки недалеко. В Эстонии нет традиции самостоятельной ответственности за собственную безопасность и оборону. Легко говорить не по делу либо в группе превзойти собственные или групповые возможности", — заметил комментатор с никнеймом M."Финляндия и Эстония? Наверное, скорее Финляндия и НАТО. У самой Эстонии ничего нет", — напомнил MattiAalto."Это начинает выглядеть тревожно. В России уже простые люди говорят о нашей русофобии. Нас втянули в конфликт, в котором мы ни в коем случае не должны участвовать и разжигать новые разногласия", — заявил Harri_Kivel.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине в мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но затем, 29 июня, Анкара, Стокгольм и Хельсинки подписали меморандум в области безопасности. Турция, в свою очередь, отозвала возражения по поводу присоединения двух стран к военно-политическому блоку.

https://ria.ru/20220812/vizy-1809299359.html

https://ria.ru/20220812/finlyandiya-1809079815.html

эстония

финляндия

финский залив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

эстония, финляндия, в мире, финский залив, нато