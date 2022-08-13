11:01 13.08.2022 (обновлено: 12:11 13.08.2022)
Финны посоветовали Эстонии создать армию, прежде чем мечтать о "море НАТО"
Жители Финляндии рекомендовали Эстонии создать армию, а не мечтать о Балтийском море НАТО
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПобережье Финского залива в Ленинградской области
Побережье Финского залива в Ленинградской области
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Читатели портала Iltalehti отреагировали на громкие заявления министра обороны Эстонии Ханно Певкура о возможности превращения Балтики во "внутреннее море НАТО" и закрытия Финского залива для российского флота.
"Эстонии не нужно сначала создать собственную армию?" — уточнил Ervasti
"Мне просто интересно, какие ракеты использует, например, Финляндия? Насколько я знаю, в ее истребителях есть несколько забавных орудий. Только ими через Финский залив даже не постреляешь. Эстония и Финляндия слишком сильно верят в статью НАТО о взаимовыручке. Ее даже не проверяли в реальных условиях. Так что давайте забудем обо всем этом. Вот и все", — предложил pass_menp
"Финляндия должна отказаться от такой чепухи. Бессмысленная, а местами и глупая угроза. Ей незачем без нужды закручивать гайки в Финском заливе или у ворот Санкт-Петербурга. Это ни в коей мере не отвечает интересам Финляндии. От бряцания оружием до реальной стычки недалеко. В Эстонии нет традиции самостоятельной ответственности за собственную безопасность и оборону. Легко говорить не по делу либо в группе превзойти собственные или групповые возможности", — заметил комментатор с никнеймом M.
"Финляндия и Эстония? Наверное, скорее Финляндия и НАТО. У самой Эстонии ничего нет", — напомнил MattiAalto.
"Не думаю, что России понравится блокада Санкт-Петербурга, почему бы нам не оставить эти международные морские районы в покое..." — считает Mika_Prinkkil.
"Это начинает выглядеть тревожно. В России уже простые люди говорят о нашей русофобии. Нас втянули в конфликт, в котором мы ни в коем случае не должны участвовать и разжигать новые разногласия", — заявил Harri_Kivel.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине в мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но затем, 29 июня, Анкара, Стокгольм и Хельсинки подписали меморандум в области безопасности. Турция, в свою очередь, отозвала возражения по поводу присоединения двух стран к военно-политическому блоку.