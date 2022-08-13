https://ria.ru/20220813/moldaviya-1809365640.html
Министр экономики Молдавии хочет провести структурные реформы
Министр экономики Молдавии хочет провести структурные реформы - РИА Новости, 13.08.2022
Министр экономики Молдавии хочет провести структурные реформы
Министр экономики Молдавии Сергей Лайбу заявил, что готов уйти в отставку, если не сможет провести структурные реформы или они не получат одобрения... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T13:27
2022-08-13T13:27
2022-08-13T13:27
в мире
наталья гаврилица
молдавия
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КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Министр экономики Молдавии Сергей Лайбу заявил, что готов уйти в отставку, если не сможет провести структурные реформы или они не получат одобрения общественности."Я нацелен на проведение структурных реформ: если по каким-то причинам эти реформы провести не удастся, какими бы они ни были, я теряю интерес к данной должности. Если реформы не произойдут или меня заблокируют в этих реформах, и если общественное мнение покажет, что эти вещи не делаются хорошо, я уйду в отставку", - заявил Гайбу в эфире телеканала Rlive.Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица допустила, что в правительстве могут произойти перестановки, если по каким-то направлениям работа продвигается слишком медленно.
https://ria.ru/20220813/kompensatsiya-1809351172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, наталья гаврилица, молдавия
В мире, Наталья Гаврилица, Молдавия
Министр экономики Молдавии хочет провести структурные реформы
Министр экономики Молдавии Лайбу готов уйти в отставку, если не реализует реформы