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Министр экономики Молдавии хочет провести структурные реформы - РИА Новости, 13.08.2022
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Министр экономики Молдавии хочет провести структурные реформы
Министр экономики Молдавии хочет провести структурные реформы - РИА Новости, 13.08.2022
Министр экономики Молдавии хочет провести структурные реформы
Министр экономики Молдавии Сергей Лайбу заявил, что готов уйти в отставку, если не сможет провести структурные реформы или они не получат одобрения... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T13:27
2022-08-13T13:27
в мире
наталья гаврилица
молдавия
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КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Министр экономики Молдавии Сергей Лайбу заявил, что готов уйти в отставку, если не сможет провести структурные реформы или они не получат одобрения общественности."Я нацелен на проведение структурных реформ: если по каким-то причинам эти реформы провести не удастся, какими бы они ни были, я теряю интерес к данной должности. Если реформы не произойдут или меня заблокируют в этих реформах, и если общественное мнение покажет, что эти вещи не делаются хорошо, я уйду в отставку", - заявил Гайбу в эфире телеканала Rlive.Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица допустила, что в правительстве могут произойти перестановки, если по каким-то направлениям работа продвигается слишком медленно.
https://ria.ru/20220813/kompensatsiya-1809351172.html
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в мире, наталья гаврилица, молдавия
В мире, Наталья Гаврилица, Молдавия
13:27 13.08.2022
 
Министр экономики Молдавии хочет провести структурные реформы

Министр экономики Молдавии Лайбу готов уйти в отставку, если не реализует реформы

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Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
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КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Министр экономики Молдавии Сергей Лайбу заявил, что готов уйти в отставку, если не сможет провести структурные реформы или они не получат одобрения общественности.
"Я нацелен на проведение структурных реформ: если по каким-то причинам эти реформы провести не удастся, какими бы они ни были, я теряю интерес к данной должности. Если реформы не произойдут или меня заблокируют в этих реформах, и если общественное мнение покажет, что эти вещи не делаются хорошо, я уйду в отставку", - заявил Гайбу в эфире телеканала Rlive.
Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица допустила, что в правительстве могут произойти перестановки, если по каким-то направлениям работа продвигается слишком медленно.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
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Власти Молдавии не будут компенсировать рост цен на энергоресурсы
 
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