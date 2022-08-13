https://ria.ru/20220813/moldaviya-1809365640.html

Министр экономики Молдавии хочет провести структурные реформы

Министр экономики Молдавии хочет провести структурные реформы - РИА Новости, 13.08.2022

Министр экономики Молдавии хочет провести структурные реформы

Министр экономики Молдавии Сергей Лайбу заявил, что готов уйти в отставку, если не сможет провести структурные реформы или они не получат одобрения... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T13:27

2022-08-13T13:27

2022-08-13T13:27

в мире

наталья гаврилица

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/86/1550238604_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_a6e2ea243be269554279f371876a42fd.jpg

КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Министр экономики Молдавии Сергей Лайбу заявил, что готов уйти в отставку, если не сможет провести структурные реформы или они не получат одобрения общественности."Я нацелен на проведение структурных реформ: если по каким-то причинам эти реформы провести не удастся, какими бы они ни были, я теряю интерес к данной должности. Если реформы не произойдут или меня заблокируют в этих реформах, и если общественное мнение покажет, что эти вещи не делаются хорошо, я уйду в отставку", - заявил Гайбу в эфире телеканала Rlive.Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица допустила, что в правительстве могут произойти перестановки, если по каким-то направлениям работа продвигается слишком медленно.

https://ria.ru/20220813/kompensatsiya-1809351172.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, наталья гаврилица, молдавия