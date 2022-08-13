https://ria.ru/20220813/mariupol-1809396871.html
Петербург передаст художественную литературу в библиотеки Мариуполя
Петербург передаст художественную литературу в библиотеки Мариуполя - РИА Новости, 13.08.2022
Петербург передаст художественную литературу в библиотеки Мариуполя
Санкт-Петербург передаст в Мариуполь художественную литературу для комплектования библиотек, сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T17:40
2022-08-13T17:40
2022-08-13T17:40
александр беглов
санкт-петербург
мариуполь
россия
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. Санкт-Петербург передаст в Мариуполь художественную литературу для комплектования библиотек, сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу посетил детский оздоровительный комплекс "Дружных" в поселке Молодежное, в котором отдыхают дети из Мариуполя. 10 августа здесь началась четвертая смена, приехали 352 ребенка. Всего за лето около 1600 ребят из Мариуполя проведут каникулы в Петербурге.Беглов провел встречи детьми и педагогами из Мариуполя, ответил на их вопросы.Губернатор заверил, что продолжится сотрудничество образовательных учреждений. Шефствовавшие над сменами в "Дружных" петербургские школы помогут коллегам наладить учебный процесс и работу дополнительного образования.Отмечается, что мариупольские учителя планируют применять опыт Петербурга - школы станут культурными и спортивными центрами микрорайонов.В ходе беседы с ребятами Беглов отметил, что петербургские строители вместе с жителями Мариуполя восстанавливают социальную инфраструктуру и жилой фонд. "Мы, взрослые, вместе сделаем ваш город еще краше и лучше", - сказал он.Губернатор пожелал детям и педагогам отличного отдыха. "Хочу пожелать, чтобы вы увезли с собой частичку нашего города, и частичку России. Мы с вами - и навсегда", - сказал он.Беглов 1 июня посетил Мариуполь и подписал соглашение о побратимстве между городами с руководителем мариупольской администрации Константином Иващенко. По словам губернатора, Петербург поможет восстановить драматический театр и филармонию в этом городе, инженерную и социальную инфраструктуру, а также поможет подготовить жилые дома к зиме.
https://ria.ru/20220813/deti-1809392636.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр беглов, санкт-петербург, мариуполь, россия, общество
Александр Беглов, Санкт-Петербург, Мариуполь, Россия, Общество
Петербург передаст художественную литературу в библиотеки Мариуполя
Санкт-Петербург передаст в Мариуполь литературу для комплектования библиотек
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости.
Санкт-Петербург передаст в Мариуполь художественную литературу для комплектования библиотек, сообщает
пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
в субботу посетил детский оздоровительный комплекс "Дружных" в поселке Молодежное, в котором отдыхают дети из Мариуполя
. 10 августа здесь началась четвертая смена, приехали 352 ребенка. Всего за лето около 1600 ребят из Мариуполя проведут каникулы в Петербурге.
Беглов провел встречи детьми и педагогами из Мариуполя, ответил на их вопросы.
Губернатор заверил, что продолжится сотрудничество образовательных учреждений. Шефствовавшие над сменами в "Дружных" петербургские школы помогут коллегам наладить учебный процесс и работу дополнительного образования.
"Губернатор откликнулся на просьбу мариупольских педагогов, и помимо учебно-методических материалов Петербург передаст в Мариуполь художественную литературу для комплектования библиотек. Беглов предложил мариупольцам в период петербургских каникул познакомиться с работой нашей библиотечной системы. Глава города подчеркнул, что библиотеки Петербурга сегодня - это современные общественные пространства, где можно не только взять книгу, но и пообщаться, провести досуг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мариупольские учителя планируют применять опыт Петербурга - школы станут культурными и спортивными центрами микрорайонов.
В ходе беседы с ребятами Беглов отметил, что петербургские строители вместе с жителями Мариуполя восстанавливают социальную инфраструктуру и жилой фонд. "Мы, взрослые, вместе сделаем ваш город еще краше и лучше", - сказал он.
Губернатор пожелал детям и педагогам отличного отдыха. "Хочу пожелать, чтобы вы увезли с собой частичку нашего города, и частичку России
. Мы с вами - и навсегда", - сказал он.
Беглов 1 июня посетил Мариуполь и подписал соглашение о побратимстве между городами с руководителем мариупольской администрации Константином Иващенко. По словам губернатора, Петербург поможет восстановить драматический театр и филармонию в этом городе, инженерную и социальную инфраструктуру, а также поможет подготовить жилые дома к зиме.