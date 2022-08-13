https://ria.ru/20220813/mariupol-1809396871.html

Петербург передаст художественную литературу в библиотеки Мариуполя

Петербург передаст художественную литературу в библиотеки Мариуполя - РИА Новости, 13.08.2022

Петербург передаст художественную литературу в библиотеки Мариуполя

Санкт-Петербург передаст в Мариуполь художественную литературу для комплектования библиотек, сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T17:40

2022-08-13T17:40

2022-08-13T17:40

александр беглов

санкт-петербург

мариуполь

россия

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. Санкт-Петербург передаст в Мариуполь художественную литературу для комплектования библиотек, сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу посетил детский оздоровительный комплекс "Дружных" в поселке Молодежное, в котором отдыхают дети из Мариуполя. 10 августа здесь началась четвертая смена, приехали 352 ребенка. Всего за лето около 1600 ребят из Мариуполя проведут каникулы в Петербурге.Беглов провел встречи детьми и педагогами из Мариуполя, ответил на их вопросы.Губернатор заверил, что продолжится сотрудничество образовательных учреждений. Шефствовавшие над сменами в "Дружных" петербургские школы помогут коллегам наладить учебный процесс и работу дополнительного образования.Отмечается, что мариупольские учителя планируют применять опыт Петербурга - школы станут культурными и спортивными центрами микрорайонов.В ходе беседы с ребятами Беглов отметил, что петербургские строители вместе с жителями Мариуполя восстанавливают социальную инфраструктуру и жилой фонд. "Мы, взрослые, вместе сделаем ваш город еще краше и лучше", - сказал он.Губернатор пожелал детям и педагогам отличного отдыха. "Хочу пожелать, чтобы вы увезли с собой частичку нашего города, и частичку России. Мы с вами - и навсегда", - сказал он.Беглов 1 июня посетил Мариуполь и подписал соглашение о побратимстве между городами с руководителем мариупольской администрации Константином Иващенко. По словам губернатора, Петербург поможет восстановить драматический театр и филармонию в этом городе, инженерную и социальную инфраструктуру, а также поможет подготовить жилые дома к зиме.

https://ria.ru/20220813/deti-1809392636.html

https://ria.ru/20220811/film-1808854065.html

санкт-петербург

мариуполь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр беглов, санкт-петербург, мариуполь, россия, общество