https://ria.ru/20220813/litva-1809375157.html

МИД Литвы заявил, что россиянам нужно запретить въезд в Евросоюз

МИД Литвы заявил, что россиянам нужно запретить въезд в Евросоюз - РИА Новости, 13.08.2022

МИД Литвы заявил, что россиянам нужно запретить въезд в Евросоюз

Литва настаивает, чтобы все страны Евросоюза приняли решение запретить россиянам въезд на свою территорию. Об этом заявил министр иностранных дел страны... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T15:04

2022-08-13T15:04

2022-08-13T15:04

в мире

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россия

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таллин

совет федерации рф

евросоюз

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Литва настаивает, чтобы все страны Евросоюза приняли решение запретить россиянам въезд на свою территорию. Об этом заявил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис в комментарии для агентства Baltic News Service.Он утверждает, что представители сферы государственной безопасности, выдачи виз и пограничного контроля республики поприветствовали решение Эстонии не пускать в страну граждан России с "шенгеном", выданным Таллином, а также предложение Латвии прекратить выдачу таких документов не только россиянам, но и белорусам."Литва последовательно выступает за санкции против агрессивных государств и придерживается позиции, что ограничения работают более эффективно, если они применяются на уровне ЕС", — сказал Ландсбергис.В Москве считают проявлением шовинизма визовые ограничения. Как отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, подобные заявления европейских политиков не останутся без последствий — "придется за них отвечать". Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, в свою очередь, подчеркивал, что предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.

https://ria.ru/20220812/estoniya-1809056065.html

https://ria.ru/20220811/vizy-1809016098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, константин косачев, россия, эстония, таллин, совет федерации рф, евросоюз