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На месте пожара в кубинском порту нашли останки четырех человек

На месте пожара в кубинском порту нашли останки четырех человек - РИА Новости, 13.08.2022

На месте пожара в кубинском порту нашли останки четырех человек

Рабочие группы из следователей и судмедэкспертов обнаружили на территории сгоревшего нефтехранилища в кубинской провинции Матансас костные останки четырех... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T04:24

2022-08-13T04:24

2022-08-13T04:24

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МЕХИКО, 13 авг - РИА Новости. Рабочие группы из следователей и судмедэкспертов обнаружили на территории сгоревшего нефтехранилища в кубинской провинции Матансас костные останки четырех человек, сообщил министр здравоохранения страны Хосе Порталь.Сильный пожар начался на кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас 5 августа после удара молнии в купол одного из резервуаров. Огонь постепенно охватил четыре из них, объемом 50 тысяч тонн каждый, про первый сообщалось, что он был заполнен наполовину. Тушение огня заняло почти 7 суток.В ходе тушения возгорания один пожарный погиб на площадке и один - в больнице от полученных травм, еще 14 числятся пропавшими без вести. Поисками останков и предметов, связанных с пропавшими, после завершения борьбы с огнем заняты семь смешанных команд под управлением уголовного розыска.Согласно последним данным врачей, из 132 пострадавших в пожаре 23 остаются в больницах, четверо - в критическом состоянии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, матансас (провинция), куба, сантьяго-де-куба (город)