На месте пожара в кубинском порту нашли останки четырех человек

МЕХИКО, 13 авг - РИА Новости. Рабочие группы из следователей и судмедэкспертов обнаружили на территории сгоревшего нефтехранилища в кубинской провинции Матансас костные останки четырех человек, сообщил министр здравоохранения страны Хосе Порталь.Сильный пожар начался на кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас 5 августа после удара молнии в купол одного из резервуаров. Огонь постепенно охватил четыре из них, объемом 50 тысяч тонн каждый, про первый сообщалось, что он был заполнен наполовину. Тушение огня заняло почти 7 суток.В ходе тушения возгорания один пожарный погиб на площадке и один - в больнице от полученных травм, еще 14 числятся пропавшими без вести. Поисками останков и предметов, связанных с пропавшими, после завершения борьбы с огнем заняты семь смешанных команд под управлением уголовного розыска.Согласно последним данным врачей, из 132 пострадавших в пожаре 23 остаются в больницах, четверо - в критическом состоянии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 13 авг - РИА Новости. Рабочие группы из следователей и судмедэкспертов обнаружили на территории сгоревшего нефтехранилища в кубинской провинции Матансас костные останки четырех человек, сообщил министр здравоохранения страны Хосе Порталь.
"В 16.00 этой пятницы работа на месте происшествия позволила идентифицировать первые фрагменты костных останков, принадлежащих четырем разным людям. Действия продолжаются неустанно с целью продвижения в поиске в различных определенных рабочих квадрантах", - говорится в сообщении на странице Порталя в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
Сильный пожар начался на кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас 5 августа после удара молнии в купол одного из резервуаров. Огонь постепенно охватил четыре из них, объемом 50 тысяч тонн каждый, про первый сообщалось, что он был заполнен наполовину. Тушение огня заняло почти 7 суток.
В ходе тушения возгорания один пожарный погиб на площадке и один - в больнице от полученных травм, еще 14 числятся пропавшими без вести. Поисками останков и предметов, связанных с пропавшими, после завершения борьбы с огнем заняты семь смешанных команд под управлением уголовного розыска.
Согласно последним данным врачей, из 132 пострадавших в пожаре 23 остаются в больницах, четверо - в критическом состоянии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.