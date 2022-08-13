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На месте пожара в кубинском порту нашли останки четырех человек - РИА Новости, 13.08.2022
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На месте пожара в кубинском порту нашли останки четырех человек
На месте пожара в кубинском порту нашли останки четырех человек - РИА Новости, 13.08.2022
На месте пожара в кубинском порту нашли останки четырех человек
Рабочие группы из следователей и судмедэкспертов обнаружили на территории сгоревшего нефтехранилища в кубинской провинции Матансас костные останки четырех... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T04:24
2022-08-13T04:24
в мире
матансас (провинция)
куба
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МЕХИКО, 13 авг - РИА Новости. Рабочие группы из следователей и судмедэкспертов обнаружили на территории сгоревшего нефтехранилища в кубинской провинции Матансас костные останки четырех человек, сообщил министр здравоохранения страны Хосе Порталь.Сильный пожар начался на кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас 5 августа после удара молнии в купол одного из резервуаров. Огонь постепенно охватил четыре из них, объемом 50 тысяч тонн каждый, про первый сообщалось, что он был заполнен наполовину. Тушение огня заняло почти 7 суток.В ходе тушения возгорания один пожарный погиб на площадке и один - в больнице от полученных травм, еще 14 числятся пропавшими без вести. Поисками останков и предметов, связанных с пропавшими, после завершения борьбы с огнем заняты семь смешанных команд под управлением уголовного розыска.Согласно последним данным врачей, из 132 пострадавших в пожаре 23 остаются в больницах, четверо - в критическом состоянии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, матансас (провинция), куба, сантьяго-де-куба (город)
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04:24 13.08.2022
 
На месте пожара в кубинском порту нашли останки четырех человек

В сгоревшем нефтехранилище в кубинской провинции Матансас нашли останки четырех человек

© AP Photo / Ramon EspinosaПожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба
Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Ramon Espinosa
Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 13 авг - РИА Новости. Рабочие группы из следователей и судмедэкспертов обнаружили на территории сгоревшего нефтехранилища в кубинской провинции Матансас костные останки четырех человек, сообщил министр здравоохранения страны Хосе Порталь.
"В 16.00 этой пятницы работа на месте происшествия позволила идентифицировать первые фрагменты костных останков, принадлежащих четырем разным людям. Действия продолжаются неустанно с целью продвижения в поиске в различных определенных рабочих квадрантах", - говорится в сообщении на странице Порталя в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
Сильный пожар начался на кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас 5 августа после удара молнии в купол одного из резервуаров. Огонь постепенно охватил четыре из них, объемом 50 тысяч тонн каждый, про первый сообщалось, что он был заполнен наполовину. Тушение огня заняло почти 7 суток.
В ходе тушения возгорания один пожарный погиб на площадке и один - в больнице от полученных травм, еще 14 числятся пропавшими без вести. Поисками останков и предметов, связанных с пропавшими, после завершения борьбы с огнем заняты семь смешанных команд под управлением уголовного розыска.
Согласно последним данным врачей, из 132 пострадавших в пожаре 23 остаются в больницах, четверо - в критическом состоянии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Разрушительный пожар на нефтехранилище на Кубе
© AP Photo / Ismael Francisco

Сильный пожар начался на нефтехранилище в минувшую пятницу после удара молнии в купол одного из резервуаров.

Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба
1 из 10

Сильный пожар начался на нефтехранилище в минувшую пятницу после удара молнии в купол одного из резервуаров.

© AP Photo / Ismael Francisco
© AFP 2022 / Yamil Lage

Пламя перекинулось на соседние емкости, произошла серия взрывов.

Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба
2 из 10

Пламя перекинулось на соседние емкости, произошла серия взрывов.

© AFP 2022 / Yamil Lage
© AFP 2022 / Yamil Lage

Несмотря на безостановочную работу пожарных, огонь охватил уже четыре резервуара.

Пожарные на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба
3 из 10

Несмотря на безостановочную работу пожарных, огонь охватил уже четыре резервуара.

© AFP 2022 / Yamil Lage
© AP Photo / Ismael Francisco

В результате пожара один человек погиб, 16 числятся пропавшими без вести.

Вертолет в порту кубинской провинции Матансас, где загорелся резервуар с нефтью
4 из 10

В результате пожара один человек погиб, 16 числятся пропавшими без вести.

© AP Photo / Ismael Francisco
© AFP 2022 / Yamil Lage

В больницах остаются 22 из 125 пострадавших, пять человек — в критическом состоянии.

Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба
5 из 10

В больницах остаются 22 из 125 пострадавших, пять человек — в критическом состоянии.

© AFP 2022 / Yamil Lage
© AFP 2022 / Yamil Lage

По словам замначальника Национального отдела пожарной охраны Кубы Александра Авалоса Хорхе, таких пожаров в стране еще не было.

Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба
6 из 10

По словам замначальника Национального отдела пожарной охраны Кубы Александра Авалоса Хорхе, таких пожаров в стране еще не было.

© AFP 2022 / Yamil Lage
© AP Photo / Ismael Francisco

Для помощи в борьбе с огнем на Кубу прибывают самолеты и вертолеты, а также специалисты и оборудование из Мексики и Венесуэлы.

Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба
7 из 10

Для помощи в борьбе с огнем на Кубу прибывают самолеты и вертолеты, а также специалисты и оборудование из Мексики и Венесуэлы.

© AP Photo / Ismael Francisco
© AP Photo / Ramon Espinosa

Пожарные пытаются охладить горящие резервуары и не допустить распространения огня на зону генераторных установок и терминал с бензином.

Люди наблюдают за пожаром на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба
8 из 10

Пожарные пытаются охладить горящие резервуары и не допустить распространения огня на зону генераторных установок и терминал с бензином.

© AP Photo / Ramon Espinosa
© AFP 2022 / Yamil Lage

МИД России и профильные службы поддерживают постоянный контакт с Кубой для координации возможных действий в связи с пожаром.

Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба
9 из 10

МИД России и профильные службы поддерживают постоянный контакт с Кубой для координации возможных действий в связи с пожаром.

© AFP 2022 / Yamil Lage
© AP Photo / Ismael Francisco

Пожар в Матансасе может обернуться серьезной проблемой для экономики Кубы, зависящей от поставок нефти из латиноамериканских стран.

Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба
10 из 10

Пожар в Матансасе может обернуться серьезной проблемой для экономики Кубы, зависящей от поставок нефти из латиноамериканских стран.

© AP Photo / Ismael Francisco
1 из 10

Сильный пожар начался на нефтехранилище в минувшую пятницу после удара молнии в купол одного из резервуаров.

© AP Photo / Ismael Francisco
2 из 10

Пламя перекинулось на соседние емкости, произошла серия взрывов.

© AFP 2022 / Yamil Lage
3 из 10

Несмотря на безостановочную работу пожарных, огонь охватил уже четыре резервуара.

© AFP 2022 / Yamil Lage
4 из 10

В результате пожара один человек погиб, 16 числятся пропавшими без вести.

© AP Photo / Ismael Francisco
5 из 10

В больницах остаются 22 из 125 пострадавших, пять человек — в критическом состоянии.

© AFP 2022 / Yamil Lage
6 из 10

По словам замначальника Национального отдела пожарной охраны Кубы Александра Авалоса Хорхе, таких пожаров в стране еще не было.

© AFP 2022 / Yamil Lage
7 из 10

Для помощи в борьбе с огнем на Кубу прибывают самолеты и вертолеты, а также специалисты и оборудование из Мексики и Венесуэлы.

© AP Photo / Ismael Francisco
8 из 10

Пожарные пытаются охладить горящие резервуары и не допустить распространения огня на зону генераторных установок и терминал с бензином.

© AP Photo / Ramon Espinosa
9 из 10

МИД России и профильные службы поддерживают постоянный контакт с Кубой для координации возможных действий в связи с пожаром.

© AFP 2022 / Yamil Lage
10 из 10

Пожар в Матансасе может обернуться серьезной проблемой для экономики Кубы, зависящей от поставок нефти из латиноамериканских стран.

© AP Photo / Ismael Francisco
 
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