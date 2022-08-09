https://ria.ru/20220809/pozhar-1808252260.html

Разрушительный пожар на нефтехранилище на Кубе

Разрушительный пожар на нефтехранилище на Кубе - РИА Новости, 09.08.2022

Разрушительный пожар на нефтехранилище на Кубе

В порту кубинской провинции Матансас несколько дней горит нефтехранилище, попытки справиться с огнем пока не приносят результатов. Кадры с места ЧП — в... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T12:55

2022-08-09T12:55

2022-08-09T15:18

фото

куба

нефть

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В порту кубинской провинции Матансас несколько дней горит нефтехранилище, попытки справиться с огнем пока не приносят результатов. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.

куба

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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