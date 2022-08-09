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Разрушительный пожар на нефтехранилище на Кубе - РИА Новости, 09.08.2022
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Разрушительный пожар на нефтехранилище на Кубе
Разрушительный пожар на нефтехранилище на Кубе - РИА Новости, 09.08.2022
Разрушительный пожар на нефтехранилище на Кубе
В порту кубинской провинции Матансас несколько дней горит нефтехранилище, попытки справиться с огнем пока не приносят результатов. Кадры с места ЧП — в... РИА Новости, 09.08.2022
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В порту кубинской провинции Матансас несколько дней горит нефтехранилище, попытки справиться с огнем пока не приносят результатов. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.
куба
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фото, фото, куба, нефть
12:55 09.08.2022 (обновлено: 15:18 09.08.2022)
 

Разрушительный пожар на нефтехранилище на Кубе

Читать ria.ru в
В порту кубинской провинции Матансас несколько дней горит нефтехранилище, попытки справиться с огнем пока не приносят результатов. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Ismael Francisco

Сильный пожар начался на нефтехранилище в минувшую пятницу после удара молнии в купол одного из резервуаров.

Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба
1 из 10

Сильный пожар начался на нефтехранилище в минувшую пятницу после удара молнии в купол одного из резервуаров.

© AP Photo / Ismael Francisco
© AFP 2022 / Yamil Lage

Пламя перекинулось на соседние емкости, произошла серия взрывов.

Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба
2 из 10

Пламя перекинулось на соседние емкости, произошла серия взрывов.

© AFP 2022 / Yamil Lage
© AFP 2022 / Yamil Lage

Несмотря на безостановочную работу пожарных, огонь охватил уже четыре резервуара.

Пожарные на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба
3 из 10

Несмотря на безостановочную работу пожарных, огонь охватил уже четыре резервуара.

© AFP 2022 / Yamil Lage
© AP Photo / Ismael Francisco

В результате пожара один человек погиб, 16 числятся пропавшими без вести.

Вертолет в порту кубинской провинции Матансас, где загорелся резервуар с нефтью
4 из 10

В результате пожара один человек погиб, 16 числятся пропавшими без вести.

© AP Photo / Ismael Francisco
© AFP 2022 / Yamil Lage

В больницах остаются 22 из 125 пострадавших, пять человек — в критическом состоянии.

Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба
5 из 10

В больницах остаются 22 из 125 пострадавших, пять человек — в критическом состоянии.

© AFP 2022 / Yamil Lage
© AFP 2022 / Yamil Lage

По словам замначальника Национального отдела пожарной охраны Кубы Александра Авалоса Хорхе, таких пожаров в стране еще не было.

Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба
6 из 10

По словам замначальника Национального отдела пожарной охраны Кубы Александра Авалоса Хорхе, таких пожаров в стране еще не было.

© AFP 2022 / Yamil Lage
© AP Photo / Ismael Francisco

Для помощи в борьбе с огнем на Кубу прибывают самолеты и вертолеты, а также специалисты и оборудование из Мексики и Венесуэлы.

Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба
7 из 10

Для помощи в борьбе с огнем на Кубу прибывают самолеты и вертолеты, а также специалисты и оборудование из Мексики и Венесуэлы.

© AP Photo / Ismael Francisco
© AP Photo / Ramon Espinosa

Пожарные пытаются охладить горящие резервуары и не допустить распространения огня на зону генераторных установок и терминал с бензином.

Люди наблюдают за пожаром на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба
8 из 10

Пожарные пытаются охладить горящие резервуары и не допустить распространения огня на зону генераторных установок и терминал с бензином.

© AP Photo / Ramon Espinosa
© AFP 2022 / Yamil Lage

МИД России и профильные службы поддерживают постоянный контакт с Кубой для координации возможных действий в связи с пожаром.

Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба
9 из 10

МИД России и профильные службы поддерживают постоянный контакт с Кубой для координации возможных действий в связи с пожаром.

© AFP 2022 / Yamil Lage
© AP Photo / Ismael Francisco

Пожар в Матансасе может обернуться серьезной проблемой для экономики Кубы, зависящей от поставок нефти из латиноамериканских стран.

Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба
10 из 10

Пожар в Матансасе может обернуться серьезной проблемой для экономики Кубы, зависящей от поставок нефти из латиноамериканских стран.

© AP Photo / Ismael Francisco
 
ФотоКубаНефть
 
 
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