Разрушительный пожар на нефтехранилище на Кубе
Сильный пожар начался на нефтехранилище в минувшую пятницу после удара молнии в купол одного из резервуаров.
Сильный пожар начался на нефтехранилище в минувшую пятницу после удара молнии в купол одного из резервуаров.
Пламя перекинулось на соседние емкости, произошла серия взрывов.
Несмотря на безостановочную работу пожарных, огонь охватил уже четыре резервуара.
Несмотря на безостановочную работу пожарных, огонь охватил уже четыре резервуара.
В результате пожара один человек погиб, 16 числятся пропавшими без вести.
В результате пожара один человек погиб, 16 числятся пропавшими без вести.
В больницах остаются 22 из 125 пострадавших, пять человек — в критическом состоянии.
В больницах остаются 22 из 125 пострадавших, пять человек — в критическом состоянии.
По словам замначальника Национального отдела пожарной охраны Кубы Александра Авалоса Хорхе, таких пожаров в стране еще не было.
По словам замначальника Национального отдела пожарной охраны Кубы Александра Авалоса Хорхе, таких пожаров в стране еще не было.
Для помощи в борьбе с огнем на Кубу прибывают самолеты и вертолеты, а также специалисты и оборудование из Мексики и Венесуэлы.
Для помощи в борьбе с огнем на Кубу прибывают самолеты и вертолеты, а также специалисты и оборудование из Мексики и Венесуэлы.
Пожарные пытаются охладить горящие резервуары и не допустить распространения огня на зону генераторных установок и терминал с бензином.
Пожарные пытаются охладить горящие резервуары и не допустить распространения огня на зону генераторных установок и терминал с бензином.
МИД России и профильные службы поддерживают постоянный контакт с Кубой для координации возможных действий в связи с пожаром.
МИД России и профильные службы поддерживают постоянный контакт с Кубой для координации возможных действий в связи с пожаром.
Пожар в Матансасе может обернуться серьезной проблемой для экономики Кубы, зависящей от поставок нефти из латиноамериканских стран.
Пожар в Матансасе может обернуться серьезной проблемой для экономики Кубы, зависящей от поставок нефти из латиноамериканских стран.