https://ria.ru/20220813/krym-1809148008.html

Минкурортов: новый этап кешбэка сделает отдых в Крыму доступнее

Минкурортов: новый этап кешбэка сделает отдых в Крыму доступнее - РИА Новости, 13.08.2022

Минкурортов: новый этап кешбэка сделает отдых в Крыму доступнее

Новый этап продажи туров с кешбэком сделает отдых в Крыму более доступным, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T05:45

2022-08-13T05:45

2022-08-13T05:45

туризм

михаил мишустин

россия

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

республика крым

кешбэк

новости - туризм

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Новый этап продажи туров с кешбэком сделает отдых в Крыму более доступным, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."Программа стимулирования внутренних поездок для Крыма ожидаема и важна, особенно в осенне-зимний период. Она активизирует сезон оздоровления", — сказал Волченко.Министр уточнил, что в акции традиционно примут участие большинство круглогодичных санаториев, пансионатов, гостиниц, а также турфирмы, "тем самым давая возможность гостям сэкономить". К прошлому этапу кешбэка, по его словам, присоединились 270 местных объектов размещения.Ранее Михаил Мишустин сообщил, что осенний этап продажи туров по России с кешбэком в 20 процентов стартует 25 августа. В программе участвуют все регионы страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20220812/keshbek-1809109363.html

россия

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Ольга Кабанова

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