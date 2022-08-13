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Минкурортов: новый этап кешбэка сделает отдых в Крыму доступнее
Минкурортов: новый этап кешбэка сделает отдых в Крыму доступнее - РИА Новости, 13.08.2022
Минкурортов: новый этап кешбэка сделает отдых в Крыму доступнее
Новый этап продажи туров с кешбэком сделает отдых в Крыму более доступным, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T05:45
2022-08-13T05:45
2022-08-13T05:45
туризм
михаил мишустин
россия
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
республика крым
кешбэк
новости - туризм
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Новый этап продажи туров с кешбэком сделает отдых в Крыму более доступным, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."Программа стимулирования внутренних поездок для Крыма ожидаема и важна, особенно в осенне-зимний период. Она активизирует сезон оздоровления", — сказал Волченко.Министр уточнил, что в акции традиционно примут участие большинство круглогодичных санаториев, пансионатов, гостиниц, а также турфирмы, "тем самым давая возможность гостям сэкономить". К прошлому этапу кешбэка, по его словам, присоединились 270 местных объектов размещения.Ранее Михаил Мишустин сообщил, что осенний этап продажи туров по России с кешбэком в 20 процентов стартует 25 августа. В программе участвуют все регионы страны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Минкурортов: новый этап кешбэка сделает отдых в Крыму доступнее
Волченко: новый этап туристического кешбэка сделает отдых в Крыму доступнее