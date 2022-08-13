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Минкурортов: новый этап кешбэка сделает отдых в Крыму доступнее - РИА Новости, 13.08.2022
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Туризм
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Минкурортов: новый этап кешбэка сделает отдых в Крыму доступнее
Минкурортов: новый этап кешбэка сделает отдых в Крыму доступнее - РИА Новости, 13.08.2022
Минкурортов: новый этап кешбэка сделает отдых в Крыму доступнее
Новый этап продажи туров с кешбэком сделает отдых в Крыму более доступным, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T05:45
2022-08-13T05:45
туризм
михаил мишустин
россия
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
республика крым
кешбэк
новости - туризм
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Новый этап продажи туров с кешбэком сделает отдых в Крыму более доступным, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."Программа стимулирования внутренних поездок для Крыма ожидаема и важна, особенно в осенне-зимний период. Она активизирует сезон оздоровления", — сказал Волченко.Министр уточнил, что в акции традиционно примут участие большинство круглогодичных санаториев, пансионатов, гостиниц, а также турфирмы, "тем самым давая возможность гостям сэкономить". К прошлому этапу кешбэка, по его словам, присоединились 270 местных объектов размещения.Ранее Михаил Мишустин сообщил, что осенний этап продажи туров по России с кешбэком в 20 процентов стартует 25 августа. В программе участвуют все регионы страны.
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михаил мишустин, россия, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), республика крым, кешбэк, новости - туризм, туризм, туристы, отдых
Туризм, Михаил Мишустин, Россия, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Республика Крым, Кешбэк, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Отдых
05:45 13.08.2022
 
Минкурортов: новый этап кешбэка сделает отдых в Крыму доступнее

Волченко: новый этап туристического кешбэка сделает отдых в Крыму доступнее

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Крыму
Отдыхающие в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Новый этап продажи туров с кешбэком сделает отдых в Крыму более доступным, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Программа стимулирования внутренних поездок для Крыма ожидаема и важна, особенно в осенне-зимний период. Она активизирует сезон оздоровления", — сказал Волченко.
Министр уточнил, что в акции традиционно примут участие большинство круглогодичных санаториев, пансионатов, гостиниц, а также турфирмы, "тем самым давая возможность гостям сэкономить". К прошлому этапу кешбэка, по его словам, присоединились 270 местных объектов размещения.
Ранее Михаил Мишустин сообщил, что осенний этап продажи туров по России с кешбэком в 20 процентов стартует 25 августа. В программе участвуют все регионы страны.
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ТуризмМихаил МишустинРоссияВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Республика КрымКешбэкНовости - ТуризмТуризмтуристыОтдых
 
 
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