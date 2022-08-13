https://ria.ru/20220813/kitay-1809328170.html

ВМС Китая примут конкурс "Кубок моря" АрМИ-2022

ВМС Китая примут конкурс "Кубок моря" АрМИ-2022 - РИА Новости, 13.08.2022

ВМС Китая примут конкурс "Кубок моря" АрМИ-2022

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая готовятся 15-21 августа принять в городе Циндао конкурс "Кубок моря" в рамках Армейских международных... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T08:13

2022-08-13T08:13

2022-08-13T08:13

китай

циндао

россия

минобороны китая

тихоокеанский флот вмф россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147380/76/1473807607_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_57fbcb74aae66929766489e35f4b30e5.jpg

ПЕКИН, 13 авг – РИА Новости. Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая готовятся 15-21 августа принять в городе Циндао конкурс "Кубок моря" в рамках Армейских международных игр-2022, сообщил в субботу официальный представитель ВМС НОАК Гао Сючэн."Военно-морские силы КНР с 15 по 21 августа проведут соревнования экипажей надводных кораблей дивизиона Азиатско-Тихоокеанского региона "Кубок моря" в морской акватории возле города Циндао провинции Шаньдун", - сообщил Гао Сючэн, слова которого приведены в заявлении минобороны КНР.Ранее Тихоокеанский флот РФ сообщил, что корвет "Громкий" отправился из главной базы ТОФ в Китай для участия в конкурсе "Кубок моря" в рамках Армейских международных игр.Конкурс "Кубок моря" будет состоять из шести этапов: артиллерийская стрельба по морской мишени, артиллерийская стрельба по воздушной цели, артиллерийская стрельба по морской мине, борьба с поступлением забортной воды на учебно-тренировочном комплексе, использование спасательных средств и морская выучка при постановке корабля на бочку.

https://ria.ru/20220808/konkurs-1808124199.html

китай

циндао

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, циндао, россия, минобороны китая, тихоокеанский флот вмф россии