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ВМС Китая примут конкурс "Кубок моря" АрМИ-2022 - РИА Новости, 13.08.2022
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ВМС Китая примут конкурс "Кубок моря" АрМИ-2022
ВМС Китая примут конкурс "Кубок моря" АрМИ-2022 - РИА Новости, 13.08.2022
ВМС Китая примут конкурс "Кубок моря" АрМИ-2022
Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая готовятся 15-21 августа принять в городе Циндао конкурс "Кубок моря" в рамках Армейских международных... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T08:13
2022-08-13T08:13
китай
циндао
россия
минобороны китая
тихоокеанский флот вмф россии
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ПЕКИН, 13 авг – РИА Новости. Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая готовятся 15-21 августа принять в городе Циндао конкурс "Кубок моря" в рамках Армейских международных игр-2022, сообщил в субботу официальный представитель ВМС НОАК Гао Сючэн."Военно-морские силы КНР с 15 по 21 августа проведут соревнования экипажей надводных кораблей дивизиона Азиатско-Тихоокеанского региона "Кубок моря" в морской акватории возле города Циндао провинции Шаньдун", - сообщил Гао Сючэн, слова которого приведены в заявлении минобороны КНР.Ранее Тихоокеанский флот РФ сообщил, что корвет "Громкий" отправился из главной базы ТОФ в Китай для участия в конкурсе "Кубок моря" в рамках Армейских международных игр.Конкурс "Кубок моря" будет состоять из шести этапов: артиллерийская стрельба по морской мишени, артиллерийская стрельба по воздушной цели, артиллерийская стрельба по морской мине, борьба с поступлением забортной воды на учебно-тренировочном комплексе, использование спасательных средств и морская выучка при постановке корабля на бочку.
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китай, циндао, россия, минобороны китая, тихоокеанский флот вмф россии
Китай, Циндао, Россия, Минобороны Китая, Тихоокеанский флот ВМФ России
08:13 13.08.2022
 
ВМС Китая примут конкурс "Кубок моря" АрМИ-2022

ВМС Китая готовятся принять конкурс "Кубок моря" АрМИ-2022 в городе Циндао

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии Китая фотографирует во время международного конкурса
Военнослужащий армии Китая фотографирует во время международного конкурса - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащий армии Китая фотографирует во время международного конкурса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 авг – РИА Новости. Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая готовятся 15-21 августа принять в городе Циндао конкурс "Кубок моря" в рамках Армейских международных игр-2022, сообщил в субботу официальный представитель ВМС НОАК Гао Сючэн.
"Военно-морские силы КНР с 15 по 21 августа проведут соревнования экипажей надводных кораблей дивизиона Азиатско-Тихоокеанского региона "Кубок моря" в морской акватории возле города Циндао провинции Шаньдун", - сообщил Гао Сючэн, слова которого приведены в заявлении минобороны КНР.
Ранее Тихоокеанский флот РФ сообщил, что корвет "Громкий" отправился из главной базы ТОФ в Китай для участия в конкурсе "Кубок моря" в рамках Армейских международных игр.
Конкурс "Кубок моря" будет состоять из шести этапов: артиллерийская стрельба по морской мишени, артиллерийская стрельба по воздушной цели, артиллерийская стрельба по морской мине, борьба с поступлением забортной воды на учебно-тренировочном комплексе, использование спасательных средств и морская выучка при постановке корабля на бочку.
Российские военнослужащие на полигоне Фориш в Узбекистане перед началом конкурсов Армейских международных игр (АрМИ-2022) - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 17:52
Полигон в Узбекистане начал принимать участников двух конкурсов АрМИ-2022
 
КитайЦиндаоРоссияМинобороны КитаяТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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