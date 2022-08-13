https://ria.ru/20220813/kitay-1809328170.html
ВМС Китая примут конкурс "Кубок моря" АрМИ-2022
ВМС Китая примут конкурс "Кубок моря" АрМИ-2022 - РИА Новости, 13.08.2022
ВМС Китая примут конкурс "Кубок моря" АрМИ-2022
Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая готовятся 15-21 августа принять в городе Циндао конкурс "Кубок моря" в рамках Армейских международных... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T08:13
2022-08-13T08:13
2022-08-13T08:13
китай
циндао
россия
минобороны китая
тихоокеанский флот вмф россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147380/76/1473807607_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_57fbcb74aae66929766489e35f4b30e5.jpg
ПЕКИН, 13 авг – РИА Новости. Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая готовятся 15-21 августа принять в городе Циндао конкурс "Кубок моря" в рамках Армейских международных игр-2022, сообщил в субботу официальный представитель ВМС НОАК Гао Сючэн."Военно-морские силы КНР с 15 по 21 августа проведут соревнования экипажей надводных кораблей дивизиона Азиатско-Тихоокеанского региона "Кубок моря" в морской акватории возле города Циндао провинции Шаньдун", - сообщил Гао Сючэн, слова которого приведены в заявлении минобороны КНР.Ранее Тихоокеанский флот РФ сообщил, что корвет "Громкий" отправился из главной базы ТОФ в Китай для участия в конкурсе "Кубок моря" в рамках Армейских международных игр.Конкурс "Кубок моря" будет состоять из шести этапов: артиллерийская стрельба по морской мишени, артиллерийская стрельба по воздушной цели, артиллерийская стрельба по морской мине, борьба с поступлением забортной воды на учебно-тренировочном комплексе, использование спасательных средств и морская выучка при постановке корабля на бочку.
https://ria.ru/20220808/konkurs-1808124199.html
китай
циндао
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147380/76/1473807607_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c833817109914aed6d0bec32a374767c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, циндао, россия, минобороны китая, тихоокеанский флот вмф россии
Китай, Циндао, Россия, Минобороны Китая, Тихоокеанский флот ВМФ России
ВМС Китая примут конкурс "Кубок моря" АрМИ-2022
ВМС Китая готовятся принять конкурс "Кубок моря" АрМИ-2022 в городе Циндао