https://ria.ru/20220813/kino-1808901639.html

Кэрри, Ланнистер, Глухарь: кто из киногероев — левша, а кто притворяется

Кэрри, Ланнистер, Глухарь: кто из киногероев — левша, а кто притворяется - РИА Новости, 13.08.2022

Кэрри, Ланнистер, Глухарь: кто из киногероев — левша, а кто притворяется

Бунтари и упрямцы, люди творческие и эмоциональные — им неудобно пользоваться ножницами и компьютерными мышками, а иногда — ручками и карандашами. Таких в... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T08:00

2022-08-13T08:00

2022-08-13T08:07

сара джессика паркер

анджелина джоли (войт)

максим аверин

виктор сухоруков

игра престолов (сериал)

симпсоны

лиза кудроу

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808705290_0:35:949:569_1920x0_80_0_0_345e2989f255d7096b6d8f962158d188.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Бунтари и упрямцы, люди творческие и эмоциональные — им неудобно пользоваться ножницами и компьютерными мышками, а иногда — ручками и карандашами. Таких в человечестве пятнадцать процентов. О некоторых леворуких героях экрана — в материале РИА Новости к Международному дню левшей.Кэрри и ее туфлиПожалуй, одна из наиболее ярких черт Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) из "Секса в большом городе", кроме чувства стиля и любви к Manolo Blahnik, — леворукость.Это не считывается в сценах, в которых она печатает статьи на ноутбуке, однако доказательства есть.Именно левой рукой Кэрри открывала двери раздевалок, носила сумочки, ела любимые блюда. Брэдшоу подтверждает распространенное мнение о том, что левши более творческие и изобретательные, — действительно, находчивости ей не занимать, особенно когда надо помогать подругам.Волшебница ЭльзаДругая блондинка-левша — Эльза, героиня мультфильма Disney "Холодное сердце" . Принцесса королевства Эренделл стала ролевой моделью для многих зрителей по всему миру.Ее считают самой старшей среди диснеевских прицесс. С детства она владеет магией: умеет управлять льдом и снегом.Ее особенность можно заметить во множестве сцен: обычно Эльза колдует с помощью левой руки, особенно если действовать надо быстро.Футуристические героиГерои "Футурамы" неординарны во всех смыслах. Чего стоит только одноглазая девушка-пилот Лила с фиолетовыми волосами, сквернослов робот Бендер или разносчик пиццы Фрай, который проспал в криокамере тысячу лет.Действие сериала происходит в XXX веке, в котором все рождаются левшами. У фанатов есть теория: это из-за того, что один из создателей "Футурамы", Мэтт Грейнинг, сам преимущественно использует левую руку. И старается включать таких персонажей во все свои проекты.Симпсоны и компанияНе все обращают внимание, но главный заводила мультфильма "Симпсоны" Барт, а еще мистер Бернс и, конечно, Нед Фландерс, нечасто пользуются правой рукой. У Неда даже есть специальный магазин с товарами для левшей. В "Лефториуме" можно найти автомобили, открывалки для консервных банок и другие бытовые мелочи.Согласно легенде, Мардж Симпсон тоже отчасти в их "команде", ведь она — переученная правша. Это выясняется, когда они с Гомером играют в керлинг. Во время состязания Мардж ломает правую руку, но все равно помогает игрокам победить и признается, что она — левша.Джейме и его золотоКазалось бы, фанаты уже разобрали по кадрам "Игру престолов", но наверняка не все заметили, что Джейме Ланнистер — левша.Правда, переученный — после того, как в третьем сезоне ему отрубили правую ладонь. Это произошло, когда он хотел помешать наемникам надругаться над Бриенной. После Ланнистер получил золотой протез. Сцены, в которых Джейме заново осваивает меч, — очень напряженные эмоционально.Игла АрьиИстинная левша "Игры престолов" — Арья Старк, своенравная, независимая, презирающая женские занятия. Ее с первой сцены часто принимают за мальчика: девушка любит приключения, учится стрелять из лука.В одной из серий ей подарили меч, который она назвала Иглой. Как признавалась сыгравшая Арью правша Мэйси Уильямс, она не раз жалела, что решила следовать сюжету книги на экране и использовать левую руку как основную. Боевые сцены с мечами и кинжалами давались непросто. Но в итоге актриса натренировалась выполнять эти трюки так, что компьютерная графика не понадобилась.Смит и его миссисИногда персонажи фильмов "заимствуют" особенности играющих их актеров.Например, главная героиня фильма "Мистер и миссис Смит" Джейн — левша. В некоторых сценах она держит пистолет или поднос с печеньями левой рукой. А все потому, что это "ведущая" рука Анджелины Джоли.В Сети можно найти многочисленные фотографии, на которых актриса раздает автографы. Левая ладонь перепачкана чернилами — обычное дело для нее.Полицейский АверинЕще один левша, который сделал таковым своего героя, — Максим Аверин. Речь идет о его персонаже в проекте "Глухарь" о сотрудниках вымышленного отдела полиции в Москве.Актер признавался, что в школе его хотели переучить, но мама отказалась. По его словам, друзья часто дарят ему вещи, созданные специально для левшей, однако в быту он приучился использовать обе руки, так что неудобств не испытывает.Так же, как и майор юстиции Сергей Глухарев, который борется с беззаконием одной левой.Многогранный СухоруковВиктор Сухоруков легко меняет любые амплуа, но вот переучиться на правшу ему не удалось. Хотя в школе, по его признанию, он пытался и страдал от этого.Поэтому и своих героев он наделяет леворукостью, в том числе — колоритного Виктора Багрова из "Брата". Но главное, что каждый персонаж получается неповторимым и запоминающимся: будь то император из "Бедного, бедного Павла", настоятель монастыря в "Острове", Малюта Скуратов в "Годунове" или Хрущев в картине "Звезда эпохи".Фиби и ее друзьяЕще одна известная левша — Фиби (Лиза Кудроу) из "Друзей".Впервые зрители отчетливо видят это в пятом сезоне, когда она пишет книгу про отношения Моники и Чендлера. Позднее, в девятом сезоне, Фиби оставляет надпись на плакате той же рукой.Отсылки к леворукости можно увидеть на протяжении всего ситкома, но, что интересно, на гитаре Фиби играет как правша.Мышь ДжерриНе все знают, что коварный любитель каверзных шуток Джерри из "Тома и Джерри" — тоже левша.Зрители удивляются его фантазии и способам раздражать Тома, но то, как он это делает, не все видят.Здесь есть особая логика: Джерри использует правую лапу, когда хочет задеть или ударить Тома, а левую — когда необходимы фантазия и ловкость. Так, в одной из сцен Джерри забивает гвоздь левой или играет в крестики-нолики на другом персонаже, держа карандаш в этой же лапе.Ну кто теперь усомнится в том, что левши талантливы и изобретательны?

https://ria.ru/20220718/kino-1802704030.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

сара джессика паркер, анджелина джоли (войт), максим аверин, виктор сухоруков, игра престолов (сериал), симпсоны, лиза кудроу, кино и сериалы, что посмотреть , международный день левшей