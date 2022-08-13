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Кэрри, Ланнистер, Глухарь: кто из киногероев — левша, а кто притворяется - РИА Новости, 13.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220813/kino-1808901639.html
Кэрри, Ланнистер, Глухарь: кто из киногероев — левша, а кто притворяется
Кэрри, Ланнистер, Глухарь: кто из киногероев — левша, а кто притворяется - РИА Новости, 13.08.2022
Кэрри, Ланнистер, Глухарь: кто из киногероев — левша, а кто притворяется
Бунтари и упрямцы, люди творческие и эмоциональные — им неудобно пользоваться ножницами и компьютерными мышками, а иногда — ручками и карандашами. Таких в... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T08:00
2022-08-13T08:07
сара джессика паркер
анджелина джоли (войт)
максим аверин
виктор сухоруков
игра престолов (сериал)
симпсоны
лиза кудроу
культура
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Бунтари и упрямцы, люди творческие и эмоциональные — им неудобно пользоваться ножницами и компьютерными мышками, а иногда — ручками и карандашами. Таких в человечестве пятнадцать процентов. О некоторых леворуких героях экрана — в материале РИА Новости к Международному дню левшей.Кэрри и ее туфлиПожалуй, одна из наиболее ярких черт Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) из "Секса в большом городе", кроме чувства стиля и любви к Manolo Blahnik, — леворукость.Это не считывается в сценах, в которых она печатает статьи на ноутбуке, однако доказательства есть.Именно левой рукой Кэрри открывала двери раздевалок, носила сумочки, ела любимые блюда. Брэдшоу подтверждает распространенное мнение о том, что левши более творческие и изобретательные, — действительно, находчивости ей не занимать, особенно когда надо помогать подругам.Волшебница ЭльзаДругая блондинка-левша — Эльза, героиня мультфильма Disney "Холодное сердце" . Принцесса королевства Эренделл стала ролевой моделью для многих зрителей по всему миру.Ее считают самой старшей среди диснеевских прицесс. С детства она владеет магией: умеет управлять льдом и снегом.Ее особенность можно заметить во множестве сцен: обычно Эльза колдует с помощью левой руки, особенно если действовать надо быстро.Футуристические героиГерои "Футурамы" неординарны во всех смыслах. Чего стоит только одноглазая девушка-пилот Лила с фиолетовыми волосами, сквернослов робот Бендер или разносчик пиццы Фрай, который проспал в криокамере тысячу лет.Действие сериала происходит в XXX веке, в котором все рождаются левшами. У фанатов есть теория: это из-за того, что один из создателей "Футурамы", Мэтт Грейнинг, сам преимущественно использует левую руку. И старается включать таких персонажей во все свои проекты.Симпсоны и компанияНе все обращают внимание, но главный заводила мультфильма "Симпсоны" Барт, а еще мистер Бернс и, конечно, Нед Фландерс, нечасто пользуются правой рукой. У Неда даже есть специальный магазин с товарами для левшей. В "Лефториуме" можно найти автомобили, открывалки для консервных банок и другие бытовые мелочи.Согласно легенде, Мардж Симпсон тоже отчасти в их "команде", ведь она — переученная правша. Это выясняется, когда они с Гомером играют в керлинг. Во время состязания Мардж ломает правую руку, но все равно помогает игрокам победить и признается, что она — левша.Джейме и его золотоКазалось бы, фанаты уже разобрали по кадрам "Игру престолов", но наверняка не все заметили, что Джейме Ланнистер — левша.Правда, переученный — после того, как в третьем сезоне ему отрубили правую ладонь. Это произошло, когда он хотел помешать наемникам надругаться над Бриенной. После Ланнистер получил золотой протез. Сцены, в которых Джейме заново осваивает меч, — очень напряженные эмоционально.Игла АрьиИстинная левша "Игры престолов" — Арья Старк, своенравная, независимая, презирающая женские занятия. Ее с первой сцены часто принимают за мальчика: девушка любит приключения, учится стрелять из лука.В одной из серий ей подарили меч, который она назвала Иглой. Как признавалась сыгравшая Арью правша Мэйси Уильямс, она не раз жалела, что решила следовать сюжету книги на экране и использовать левую руку как основную. Боевые сцены с мечами и кинжалами давались непросто. Но в итоге актриса натренировалась выполнять эти трюки так, что компьютерная графика не понадобилась.Смит и его миссисИногда персонажи фильмов "заимствуют" особенности играющих их актеров.Например, главная героиня фильма "Мистер и миссис Смит" Джейн — левша. В некоторых сценах она держит пистолет или поднос с печеньями левой рукой. А все потому, что это "ведущая" рука Анджелины Джоли.В Сети можно найти многочисленные фотографии, на которых актриса раздает автографы. Левая ладонь перепачкана чернилами — обычное дело для нее.Полицейский АверинЕще один левша, который сделал таковым своего героя, — Максим Аверин. Речь идет о его персонаже в проекте "Глухарь" о сотрудниках вымышленного отдела полиции в Москве.Актер признавался, что в школе его хотели переучить, но мама отказалась. По его словам, друзья часто дарят ему вещи, созданные специально для левшей, однако в быту он приучился использовать обе руки, так что неудобств не испытывает.Так же, как и майор юстиции Сергей Глухарев, который борется с беззаконием одной левой.Многогранный СухоруковВиктор Сухоруков легко меняет любые амплуа, но вот переучиться на правшу ему не удалось. Хотя в школе, по его признанию, он пытался и страдал от этого.Поэтому и своих героев он наделяет леворукостью, в том числе — колоритного Виктора Багрова из "Брата". Но главное, что каждый персонаж получается неповторимым и запоминающимся: будь то император из "Бедного, бедного Павла", настоятель монастыря в "Острове", Малюта Скуратов в "Годунове" или Хрущев в картине "Звезда эпохи".Фиби и ее друзьяЕще одна известная левша — Фиби (Лиза Кудроу) из "Друзей".Впервые зрители отчетливо видят это в пятом сезоне, когда она пишет книгу про отношения Моники и Чендлера. Позднее, в девятом сезоне, Фиби оставляет надпись на плакате той же рукой.Отсылки к леворукости можно увидеть на протяжении всего ситкома, но, что интересно, на гитаре Фиби играет как правша.Мышь ДжерриНе все знают, что коварный любитель каверзных шуток Джерри из "Тома и Джерри" — тоже левша.Зрители удивляются его фантазии и способам раздражать Тома, но то, как он это делает, не все видят.Здесь есть особая логика: Джерри использует правую лапу, когда хочет задеть или ударить Тома, а левую — когда необходимы фантазия и ловкость. Так, в одной из сцен Джерри забивает гвоздь левой или играет в крестики-нолики на другом персонаже, держа карандаш в этой же лапе.Ну кто теперь усомнится в том, что левши талантливы и изобретательны?
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Анна Нехаева
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сара джессика паркер, анджелина джоли (войт), максим аверин, виктор сухоруков, игра престолов (сериал), симпсоны, лиза кудроу, кино и сериалы, что посмотреть , международный день левшей
Сара Джессика Паркер, Анджелина Джоли (Войт), Максим Аверин, Виктор Сухоруков, Игра престолов (сериал), Симпсоны, Лиза Кудроу, Культура, Кино и сериалы, что посмотреть , Международный день левшей
08:00 13.08.2022 (обновлено: 08:07 13.08.2022)
 

Кэрри, Ланнистер, Глухарь: кто из киногероев — левша, а кто притворяется

© Darren Star Productions (2008)Кадр из фильма "Секс в большом городе"
Кадр из фильма Секс в большом городе
© Darren Star Productions (2008)
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Бунтари и упрямцы, люди творческие и эмоциональные — им неудобно пользоваться ножницами и компьютерными мышками, а иногда — ручками и карандашами. Таких в человечестве пятнадцать процентов. О некоторых леворуких героях экрана — в материале РИА Новости к Международному дню левшей.

Кэрри и ее туфли

Пожалуй, одна из наиболее ярких черт Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) из "Секса в большом городе", кроме чувства стиля и любви к Manolo Blahnik, — леворукость.
Это не считывается в сценах, в которых она печатает статьи на ноутбуке, однако доказательства есть.
Именно левой рукой Кэрри открывала двери раздевалок, носила сумочки, ела любимые блюда. Брэдшоу подтверждает распространенное мнение о том, что левши более творческие и изобретательные, — действительно, находчивости ей не занимать, особенно когда надо помогать подругам.
© Darren Star Productions (2008)Кадр из фильма "Секс в большом городе"
Кадр из фильма Секс в большом городе
© Darren Star Productions (2008)
Кадр из фильма "Секс в большом городе"

Волшебница Эльза

Другая блондинка-левша — Эльза, героиня мультфильма Disney "Холодное сердце" . Принцесса королевства Эренделл стала ролевой моделью для многих зрителей по всему миру.
Ее считают самой старшей среди диснеевских прицесс. С детства она владеет магией: умеет управлять льдом и снегом.
© Walt Disney Animation Studios (2013)Кадр из фильма "Холодное сердце"
Кадр из фильма Холодное сердце
© Walt Disney Animation Studios (2013)
Кадр из фильма "Холодное сердце"
Ее особенность можно заметить во множестве сцен: обычно Эльза колдует с помощью левой руки, особенно если действовать надо быстро.

Футуристические герои

Герои "Футурамы" неординарны во всех смыслах. Чего стоит только одноглазая девушка-пилот Лила с фиолетовыми волосами, сквернослов робот Бендер или разносчик пиццы Фрай, который проспал в криокамере тысячу лет.
© 20th Television Animation (1999 – ...)Кадр из мультсериала "Футурама"
Кадр из мультсериала Футурама
© 20th Television Animation (1999 – ...)
Кадр из мультсериала "Футурама"
Действие сериала происходит в XXX веке, в котором все рождаются левшами. У фанатов есть теория: это из-за того, что один из создателей "Футурамы", Мэтт Грейнинг, сам преимущественно использует левую руку. И старается включать таких персонажей во все свои проекты.

Симпсоны и компания

Не все обращают внимание, но главный заводила мультфильма "Симпсоны" Барт, а еще мистер Бернс и, конечно, Нед Фландерс, нечасто пользуются правой рукой. У Неда даже есть специальный магазин с товарами для левшей. В "Лефториуме" можно найти автомобили, открывалки для консервных банок и другие бытовые мелочи.
© 20th Television Animation (1989 – ...)Кадр из мультсериала "Симпсоны"
Кадр из мультсериала Симпсоны
© 20th Television Animation (1989 – ...)
Кадр из мультсериала "Симпсоны"
Согласно легенде, Мардж Симпсон тоже отчасти в их "команде", ведь она — переученная правша. Это выясняется, когда они с Гомером играют в керлинг. Во время состязания Мардж ломает правую руку, но все равно помогает игрокам победить и признается, что она — левша.
© 20th Century Fox Television, Gracie Films

Мультсериал "Симпсоны" 2016 года

Кадр из мультсериала Симпсоны 2016 года
1 из 3

Мультсериал "Симпсоны" 2016 года

© 20th Century Fox Television, Gracie Films
© 20th Century Fox Television, Gracie Films

Сцена из мультсериала "Симпсоны" 1997 года

Кадр из мультсериала Симпсоны 1997 года
2 из 3

Сцена из мультсериала "Симпсоны" 1997 года

© 20th Century Fox Television, Gracie Films
© 20th Century Fox Film Corporation (2007)

Фрагмент из фильма "Симпсоны в кино"

Кадр из фильма Симпсоны в кино
3 из 3

Фрагмент из фильма "Симпсоны в кино"

© 20th Century Fox Film Corporation (2007)
1 из 3

Мультсериал "Симпсоны" 2016 года

© 20th Century Fox Television, Gracie Films
2 из 3

Сцена из мультсериала "Симпсоны" 1997 года

© 20th Century Fox Television, Gracie Films
3 из 3

Фрагмент из фильма "Симпсоны в кино"

© 20th Century Fox Film Corporation (2007)

Джейме и его золото

Казалось бы, фанаты уже разобрали по кадрам "Игру престолов", но наверняка не все заметили, что Джейме Ланнистер — левша.
© Home Box Office (HBO) (2011 – 2019)Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© Home Box Office (HBO) (2011 – 2019)
Кадр из сериала "Игра престолов"
Правда, переученный — после того, как в третьем сезоне ему отрубили правую ладонь. Это произошло, когда он хотел помешать наемникам надругаться над Бриенной. После Ланнистер получил золотой протез. Сцены, в которых Джейме заново осваивает меч, — очень напряженные эмоционально.
© HBO (2011 – 2019)Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
1 из 3
Кадр из сериала "Игра престолов"
© HBO (2011 – 2019)
© 2013 Home Box Office, Inc.

Сцена из сериала "Игра престолов". Джейме Ланнистер

Кадр из сериала Игра престолов. Джейме Ланнистер
2 из 3

Сцена из сериала "Игра престолов". Джейме Ланнистер

© 2013 Home Box Office, Inc.
© HBO

Фрагмент из сериала "Игра престолов"

Кадр из сериала Игра престолов
3 из 3

Фрагмент из сериала "Игра престолов"

© HBO
1 из 3
Кадр из сериала "Игра престолов"
© HBO (2011 – 2019)
2 из 3

Сцена из сериала "Игра престолов". Джейме Ланнистер

© 2013 Home Box Office, Inc.
3 из 3

Фрагмент из сериала "Игра престолов"

© HBO

Игла Арьи

Истинная левша "Игры престолов" — Арья Старк, своенравная, независимая, презирающая женские занятия. Ее с первой сцены часто принимают за мальчика: девушка любит приключения, учится стрелять из лука.
© Home Box Office (HBO) (2011 – 2019)Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© Home Box Office (HBO) (2011 – 2019)
Кадр из сериала "Игра престолов"
В одной из серий ей подарили меч, который она назвала Иглой. Как признавалась сыгравшая Арью правша Мэйси Уильямс, она не раз жалела, что решила следовать сюжету книги на экране и использовать левую руку как основную. Боевые сцены с мечами и кинжалами давались непросто. Но в итоге актриса натренировалась выполнять эти трюки так, что компьютерная графика не понадобилась.
© Bighead Littlehead (2011), AFP 2021/Getty Images/Frederick M. BrownМэйси Уильямс
Мэйси Уильямс
© Bighead Littlehead (2011), AFP 2021/Getty Images/Frederick M. Brown
Мэйси Уильямс

Смит и его миссис

Иногда персонажи фильмов "заимствуют" особенности играющих их актеров.
Например, главная героиня фильма "Мистер и миссис Смит" Джейн — левша. В некоторых сценах она держит пистолет или поднос с печеньями левой рукой. А все потому, что это "ведущая" рука Анджелины Джоли.
© Epsilon Motion Pictures (2005)Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит"
Кадр из фильма Мистер и миссис Смит
© Epsilon Motion Pictures (2005)
Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит"
В Сети можно найти многочисленные фотографии, на которых актриса раздает автографы. Левая ладонь перепачкана чернилами — обычное дело для нее.

Полицейский Аверин

Еще один левша, который сделал таковым своего героя, — Максим Аверин. Речь идет о его персонаже в проекте "Глухарь" о сотрудниках вымышленного отдела полиции в Москве.
© DixiMedia (2008)Кадр из сериала "Глухарь"
Кадр из сериала Глухарь
© DixiMedia (2008)
Кадр из сериала "Глухарь"
Актер признавался, что в школе его хотели переучить, но мама отказалась. По его словам, друзья часто дарят ему вещи, созданные специально для левшей, однако в быту он приучился использовать обе руки, так что неудобств не испытывает.
Так же, как и майор юстиции Сергей Глухарев, который борется с беззаконием одной левой.

Многогранный Сухоруков

Виктор Сухоруков легко меняет любые амплуа, но вот переучиться на правшу ему не удалось. Хотя в школе, по его признанию, он пытался и страдал от этого.
© Наше Кино (2000)Кадр из фильма "Брат 2"
Кадр из фильма Брат 2
© Наше Кино (2000)
Кадр из фильма "Брат 2"
Поэтому и своих героев он наделяет леворукостью, в том числе — колоритного Виктора Багрова из "Брата". Но главное, что каждый персонаж получается неповторимым и запоминающимся: будь то император из "Бедного, бедного Павла", настоятель монастыря в "Острове", Малюта Скуратов в "Годунове" или Хрущев в картине "Звезда эпохи".
© Мастерская Павла Лунгина (2006)Кадр из фильма "Остров"
Кадр из фильма Остров
1 из 2
Кадр из фильма "Остров"
© Мастерская Павла Лунгина (2006)
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Виктор Сухоруков в роли Порфирия Петровича в сцене из спектакля "РРР" по мотивам романа Достоевского "Преступление и наказание" в театре Моссовета

Актер Виктор Сухоруков в сцене из спектакля РРР
2 из 2

Виктор Сухоруков в роли Порфирия Петровича в сцене из спектакля "РРР" по мотивам романа Достоевского "Преступление и наказание" в театре Моссовета

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 2
Кадр из фильма "Остров"
© Мастерская Павла Лунгина (2006)
2 из 2

Виктор Сухоруков в роли Порфирия Петровича в сцене из спектакля "РРР" по мотивам романа Достоевского "Преступление и наказание" в театре Моссовета

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Фиби и ее друзья

Еще одна известная левша — Фиби (Лиза Кудроу) из "Друзей".
© Warner Bros. Television (1994 – 2004)Кадр из сериала "Друзья"
Кадр из сериала Друзья
© Warner Bros. Television (1994 – 2004)
Кадр из сериала "Друзья"
Впервые зрители отчетливо видят это в пятом сезоне, когда она пишет книгу про отношения Моники и Чендлера. Позднее, в девятом сезоне, Фиби оставляет надпись на плакате той же рукой.
Отсылки к леворукости можно увидеть на протяжении всего ситкома, но, что интересно, на гитаре Фиби играет как правша.
© Bright/Kauffman/Crane Productions/Warner Bros. Television (1994 – 2004)Кадр из сериала "Друзья"
Кадр из сериала Друзья
1 из 2
Кадр из сериала "Друзья"
© Bright/Kauffman/Crane Productions/Warner Bros. Television (1994 – 2004)
© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994)

Сцена из сериала "Друзья"

Кадр из сериала Друзья
2 из 2

Сцена из сериала "Друзья"

© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994)
1 из 2
Кадр из сериала "Друзья"
© Bright/Kauffman/Crane Productions/Warner Bros. Television (1994 – 2004)
2 из 2

Сцена из сериала "Друзья"

© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994)

Мышь Джерри

Не все знают, что коварный любитель каверзных шуток Джерри из "Тома и Джерри" — тоже левша.
Зрители удивляются его фантазии и способам раздражать Тома, но то, как он это делает, не все видят.
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (1940 - ...)Кадр из мультсериала "Том и Джерри"
Кадр из мультсериала Том и Джерри
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (1940 - ...)
Кадр из мультсериала "Том и Джерри"
Здесь есть особая логика: Джерри использует правую лапу, когда хочет задеть или ударить Тома, а левую — когда необходимы фантазия и ловкость. Так, в одной из сцен Джерри забивает гвоздь левой или играет в крестики-нолики на другом персонаже, держа карандаш в этой же лапе.
Ну кто теперь усомнится в том, что левши талантливы и изобретательны?
Кадр из фильма Маленькие женщины
18 июля, 08:00Культура
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КультураСара Джессика ПаркерАнджелина Джоли (Войт)Максим АверинВиктор СухоруковИгра престолов (сериал)СимпсоныЛиза КудроуКино и сериалычто посмотретьМеждународный день левшей
 
 
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