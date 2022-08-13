https://ria.ru/20220813/kazakhstan-1809355970.html
Заместители министров обороны России и Казахстана обсудили сотрудничество
Заместители министров обороны России и Казахстана обсудили сотрудничество - РИА Новости, 13.08.2022
Заместители министров обороны России и Казахстана обсудили сотрудничество
Заместители министров обороны РФ и Казахстана Александр Фомин и Султан Камалетдинов обсудили в Нур-Султане военное и военно-техническое сотрудничество двух... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T12:12
2022-08-13T12:12
2022-08-13T12:12
александр фомин
россия
казахстан
нур-султан
в мире
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Заместители министров обороны РФ и Казахстана Александр Фомин и Султан Камалетдинов обсудили в Нур-Султане военное и военно-техническое сотрудничество двух государств, сообщили журналистам в Минобороны России.Как уточнили в ведомстве, 13 августа в Нур-Султане состоялась встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с заместителем министра обороны Казахстана генерал-лейтенантом Султаном Камалетдиновым."В ходе переговоров были подробно обсуждены текущее состояние и перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества России и Казахстана, а также вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе", - рассказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220701/kazakhstan-1799462905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр фомин, россия, казахстан, нур-султан, в мире
Александр Фомин, Россия, Казахстан, Нур-Султан, В мире
Заместители министров обороны России и Казахстана обсудили сотрудничество
Замминистра обороны России Фомин обсудил с коллегой из Казахстана военное сотрудничество