https://ria.ru/20220813/kazakhstan-1809355970.html

Заместители министров обороны России и Казахстана обсудили сотрудничество

Заместители министров обороны России и Казахстана обсудили сотрудничество - РИА Новости, 13.08.2022

Заместители министров обороны России и Казахстана обсудили сотрудничество

Заместители министров обороны РФ и Казахстана Александр Фомин и Султан Камалетдинов обсудили в Нур-Султане военное и военно-техническое сотрудничество двух... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T12:12

2022-08-13T12:12

2022-08-13T12:12

александр фомин

россия

казахстан

нур-султан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807059037_0:0:2777:1562_1920x0_80_0_0_422ee37b7cb7608b2a4eb54a99c36f1f.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Заместители министров обороны РФ и Казахстана Александр Фомин и Султан Камалетдинов обсудили в Нур-Султане военное и военно-техническое сотрудничество двух государств, сообщили журналистам в Минобороны России.Как уточнили в ведомстве, 13 августа в Нур-Султане состоялась встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с заместителем министра обороны Казахстана генерал-лейтенантом Султаном Камалетдиновым."В ходе переговоров были подробно обсуждены текущее состояние и перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества России и Казахстана, а также вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе", - рассказали в Минобороны.

https://ria.ru/20220701/kazakhstan-1799462905.html

россия

казахстан

нур-султан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр фомин, россия, казахстан, нур-султан, в мире