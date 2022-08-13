03:22 13.08.2022 (обновлено: 05:14 13.08.2022)
Эксперт предупредил о риске перекрытия Крымского канала при утечке на ЗАЭС
Преподаватель МГУ Мухаметов: при утечке на ЗАЭС придется перекрыть Северо-Крымский канал
Дамба Северо-Крымского канала в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В случае утечки радиации на Запорожской АЭС придется снова перекрыть Северо-Крымский канал, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов.
"Дело в том, что Северо-Крымский канал берет воду из Каховского водохранилища и отправляет ее для орошения в Крым, который страдает от нехватки воды для полива полей. Зараженная вода пойдет по Крымскому каналу, и все, что будет там расти, будет заражено радиацией. Поэтому, если такая авария произойдет, канал надо будет сразу закрывать", - сказал Мухаметов.
Он заявил, что возможная авария на Запорожской АЭС будет "посерьезнее Чернобыля".
Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища рядом с городом Энергодар в Запорожской области. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа.
В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом.
По данным Минобороны России, украинская артиллерия 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС — повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что 11 августа один из снарядов после украинского обстрела упал в 10 метрах от бетонного хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС. Он допустил, что из-за обстрелов со стороны украинских войск станцию законсервируют.
Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. В Симферополе, Ялте и Алуште были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли сильные ливни.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.