https://ria.ru/20220813/kanal-1809320695.html

Эксперт предупредил о риске перекрытия Крымского канала при утечке на ЗАЭС

Эксперт предупредил о риске перекрытия Крымского канала при утечке на ЗАЭС - РИА Новости, 13.08.2022

Эксперт предупредил о риске перекрытия Крымского канала при утечке на ЗАЭС

В случае утечки радиации на Запорожской АЭС придется снова перекрыть Северо-Крымский канал, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T03:22

2022-08-13T03:22

2022-08-13T05:14

в мире

рафаэль гросси

владимир рогов

запорожская область

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энергодар

запорожская аэс

чернобыльская аэс

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В случае утечки радиации на Запорожской АЭС придется снова перекрыть Северо-Крымский канал, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов.Он заявил, что возможная авария на Запорожской АЭС будет "посерьезнее Чернобыля".Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища рядом с городом Энергодар в Запорожской области. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа.В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом.По данным Минобороны России, украинская артиллерия 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС — повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что 11 августа один из снарядов после украинского обстрела упал в 10 метрах от бетонного хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС. Он допустил, что из-за обстрелов со стороны украинских войск станцию законсервируют.Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. В Симферополе, Ялте и Алуште были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли сильные ливни.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220813/pushkov-1809319169.html

https://ria.ru/20220813/zaes-1809311646.html

https://ria.ru/20220812/aes-1809279038.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

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