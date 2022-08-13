https://ria.ru/20220813/gelendzhik-1809193208.html

В Геленджике отдохнули более 1,5 миллиона туристов с начала года

В Геленджике отдохнули более 1,5 миллиона туристов с начала года - РИА Новости, 13.08.2022

В Геленджике отдохнули более 1,5 миллиона туристов с начала года

С начала года в Геленджике отдохнули более 1,5 миллиона человек, заявил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T01:49

2022-08-13T01:49

2022-08-13T01:49

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КРАСНОДАР, 13 авг — РИА Новости. С начала года в Геленджике отдохнули более 1,5 миллиона человек, заявил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий."Геленджик — один из флагманских курортов Кубани. Он обладает развитой гостиничной инфраструктурой, есть интересные достопримечательности, развлекательные центры, объекты сельского, гастрономического и винного туризма. С начала года город посетили свыше 1,5 миллиона человек", — отметил Зарицкий.Он добавил, что в августе средства размещения заполнены на 82,5 процента. На данный момент обсуждается восстановление 26 закрытых отелей и санаториев: их реконструкция и запуск смогут увеличить турпоток еще примерно на 70 тысяч гостей ежегодно.Ранее сообщалось, что между Москвой и Геленджиком запустили автобусные рейсы, плановое время в пути — 24 часа. Особое внимание уделяется безопасности поездки: три водителя меняются каждые четыре часа.

https://ria.ru/20220812/rosturizm-1809074177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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