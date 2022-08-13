https://ria.ru/20220813/gelendzhik-1809193208.html
В Геленджике отдохнули более 1,5 миллиона туристов с начала года
В Геленджике отдохнули более 1,5 миллиона туристов с начала года - РИА Новости, 13.08.2022
В Геленджике отдохнули более 1,5 миллиона туристов с начала года
С начала года в Геленджике отдохнули более 1,5 миллиона человек, заявил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T01:49
2022-08-13T01:49
2022-08-13T01:49
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КРАСНОДАР, 13 авг — РИА Новости. С начала года в Геленджике отдохнули более 1,5 миллиона человек, заявил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий."Геленджик — один из флагманских курортов Кубани. Он обладает развитой гостиничной инфраструктурой, есть интересные достопримечательности, развлекательные центры, объекты сельского, гастрономического и винного туризма. С начала года город посетили свыше 1,5 миллиона человек", — отметил Зарицкий.Он добавил, что в августе средства размещения заполнены на 82,5 процента. На данный момент обсуждается восстановление 26 закрытых отелей и санаториев: их реконструкция и запуск смогут увеличить турпоток еще примерно на 70 тысяч гостей ежегодно.Ранее сообщалось, что между Москвой и Геленджиком запустили автобусные рейсы, плановое время в пути — 24 часа. Особое внимание уделяется безопасности поездки: три водителя меняются каждые четыре часа.
https://ria.ru/20220812/rosturizm-1809074177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геленджик, краснодарский край, новости - туризм, туризм, туристы, отдых, отдых на море, курорт, турпоток
Туризм, Геленджик, Краснодарский край, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Отдых, Отдых на море, Курорт, турпоток
В Геленджике отдохнули более 1,5 миллиона туристов с начала года
Зарицкий: более 1,5 миллиона туристов посетили Геленджик с начала года
КРАСНОДАР, 13 авг — РИА Новости. С начала года в Геленджике отдохнули более 1,5 миллиона человек, заявил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.
"Геленджик — один из флагманских курортов Кубани. Он обладает развитой гостиничной инфраструктурой, есть интересные достопримечательности, развлекательные центры, объекты сельского, гастрономического и винного туризма. С начала года город посетили свыше 1,5 миллиона человек", — отметил Зарицкий.
Он добавил, что в августе средства размещения заполнены на 82,5 процента. На данный момент обсуждается восстановление 26 закрытых отелей и санаториев: их реконструкция и запуск смогут увеличить турпоток еще примерно на 70 тысяч гостей ежегодно.
Ранее сообщалось, что между Москвой и Геленджиком запустили
автобусные рейсы, плановое время в пути — 24 часа. Особое внимание уделяется безопасности поездки: три водителя меняются каждые четыре часа.