https://ria.ru/20220726/gelendzhik-1805181544.html

Геленджик и Москву связало автобусное сообщение

Геленджик и Москву связало автобусное сообщение - РИА Новости, 26.07.2022

Геленджик и Москву связало автобусное сообщение

Между Москвой в Геленджиком запустили автобусные рейсы, плановое время в пути 24 часа, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T19:51

2022-07-26T19:51

2022-07-26T19:51

краснодарский край

николай асаул

москва

геленджик

мосгортранс

общество

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 26 июл - РИА Новости. Между Москвой в Геленджиком запустили автобусные рейсы, плановое время в пути 24 часа, сообщает администрация Краснодарского края."Автобусы отправляются от "Верхнего" автовокзала в Геленджике, а из Москвы – от международного автовокзала "Саларьево". Рейсы выполняют еженедельно в 9:00 по субботам из Москвы и в 16:20 по воскресеньям из Геленджика. Билетов на рейс до Москвы в ближайшие выходные уже почти не осталось", - говорится в сообщении.Как пояснили в ведомстве, пассажирские перевозки расширяют из-за закрытого на курорте аэропорта и отсутствия железнодорожного сообщения между Геленджиком и Москвой.Как сообщил гендиректор компании-перевозчика ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул, 23 июля автобус Москва-Геленджик-Москва совершил первый рейс. Особое внимание уделяется безопасности поездки – во время рейса три водителя меняются каждые 4 часа."Пассажиры отметили комфорт во время поездки, поскольку в салоне предусмотрены климат-контроль, удобные кресла, санитарная комната. Плановое время в пути – 24 часа, но благодаря проезду по выделенным полосам в Москве и платной трассе М4 фактически оно меньше", – прокомментировал Асаул.

https://ria.ru/20220722/turizm-1804181529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

николай асаул, москва, геленджик, мосгортранс, общество, краснодарский край