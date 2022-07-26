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Геленджик и Москву связало автобусное сообщение - РИА Новости, 26.07.2022
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Геленджик и Москву связало автобусное сообщение
Геленджик и Москву связало автобусное сообщение - РИА Новости, 26.07.2022
Геленджик и Москву связало автобусное сообщение
Между Москвой в Геленджиком запустили автобусные рейсы, плановое время в пути 24 часа, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T19:51
2022-07-26T19:51
краснодарский край
николай асаул
москва
геленджик
мосгортранс
общество
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 26 июл - РИА Новости. Между Москвой в Геленджиком запустили автобусные рейсы, плановое время в пути 24 часа, сообщает администрация Краснодарского края."Автобусы отправляются от "Верхнего" автовокзала в Геленджике, а из Москвы – от международного автовокзала "Саларьево". Рейсы выполняют еженедельно в 9:00 по субботам из Москвы и в 16:20 по воскресеньям из Геленджика. Билетов на рейс до Москвы в ближайшие выходные уже почти не осталось", - говорится в сообщении.Как пояснили в ведомстве, пассажирские перевозки расширяют из-за закрытого на курорте аэропорта и отсутствия железнодорожного сообщения между Геленджиком и Москвой.Как сообщил гендиректор компании-перевозчика ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул, 23 июля автобус Москва-Геленджик-Москва совершил первый рейс. Особое внимание уделяется безопасности поездки – во время рейса три водителя меняются каждые 4 часа."Пассажиры отметили комфорт во время поездки, поскольку в салоне предусмотрены климат-контроль, удобные кресла, санитарная комната. Плановое время в пути – 24 часа, но благодаря проезду по выделенным полосам в Москве и платной трассе М4 фактически оно меньше", – прокомментировал Асаул.
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николай асаул, москва, геленджик, мосгортранс, общество, краснодарский край
19:51 26.07.2022
 

Геленджик и Москву связало автобусное сообщение

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Толстый мыс в городе Геленджике
Вид на Толстый мыс в городе Геленджике - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Вид на Толстый мыс в городе Геленджике. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 26 июл - РИА Новости. Между Москвой в Геленджиком запустили автобусные рейсы, плановое время в пути 24 часа, сообщает администрация Краснодарского края.
"Автобусы отправляются от "Верхнего" автовокзала в Геленджике, а из Москвы – от международного автовокзала "Саларьево". Рейсы выполняют еженедельно в 9:00 по субботам из Москвы и в 16:20 по воскресеньям из Геленджика. Билетов на рейс до Москвы в ближайшие выходные уже почти не осталось", - говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, пассажирские перевозки расширяют из-за закрытого на курорте аэропорта и отсутствия железнодорожного сообщения между Геленджиком и Москвой.
Как сообщил гендиректор компании-перевозчика ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул, 23 июля автобус Москва-Геленджик-Москва совершил первый рейс. Особое внимание уделяется безопасности поездки – во время рейса три водителя меняются каждые 4 часа.
"Пассажиры отметили комфорт во время поездки, поскольку в салоне предусмотрены климат-контроль, удобные кресла, санитарная комната. Плановое время в пути – 24 часа, но благодаря проезду по выделенным полосам в Москве и платной трассе М4 фактически оно меньше", – прокомментировал Асаул.
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Краснодарский крайНиколай АсаулМоскваГеленджикМосгортрансОбществоКраснодарский край
 
 
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