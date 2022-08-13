Рейтинг@Mail.ru
Дни Индии в Москве: что смотреть и пробовать на ярком и веселом фестивале - РИА Новости, 13.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220813/festival-1809095267.html
Дни Индии в Москве: что смотреть и пробовать на ярком и веселом фестивале
Дни Индии в Москве: что смотреть и пробовать на ярком и веселом фестивале - РИА Новости, 13.08.2022
Дни Индии в Москве: что смотреть и пробовать на ярком и веселом фестивале
Столичный парк развлечений "Остров мечты" пахнет сейчас карри и благовониями. Тут медитируют, эксперты по йоге учат правильным асанам, специалисты по аюрведе... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T08:00
2022-08-13T08:07
туризм
туризм
сэмми котвани
дмитрий киселев
вишванатан ананд
индия
аэрофлот
впечатления - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809069615_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_3c08bb3e305628199a4d4b4214234ecb.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Столичный парк развлечений "Остров мечты" пахнет сейчас карри и благовониями. Тут медитируют, эксперты по йоге учат правильным асанам, специалисты по аюрведе раскрывают секреты здоровья и долголетия. На четыре дня пространство в Нагатинской пойме превратилось в маленькую Индию. Не обошлось без Болливуда и знаменитого "Джимми, Джимми, ача, ача", а также свадеб, колесниц и манго. О том, что ждет гостей фестиваля "День Индии", — в материале РИА Новости.Яблоневая роща российско-индийской дружбыНа празднике с 11 по 14 августа вы найдете многое из того, что есть в загадочной восточной стране. Гости фотографируются на фоне маленького Тадж-Махала, позируют с Ганешей. В открытом бассейне — вода из священного Ганга. Традиционное омовение тоже в планах. На многочисленных мастер-классах рассказывают о йоге и аюрведе, учат индийским танцам, показывая это искусство на сцене.Для гостей выступают легендарные индийские бродячие барабанщики. "Фантастические! Я иногда слушаю эти ритмы, но так вживую — это потрясающе", — поделилась впечатлениями москвичка Дарья Иванова.Однако барабанщики на то и бродячие: возникают неожиданно, удивляют ритмами, фотографируются с посетителями — и идут дальше.Каждый день — своя кульминация. В первый, например, в летнем кинотеатре показывали культовую индийскую мелодраму "Танцор диско", которой в этом году исполнилось 40 лет.Сам праздник посвящен другому юбилею — 75-летию независимости Индии и дипломатических отношений между нашими странами. Поэтому на "Острове мечты" появилась яблоневая роща: гости фестиваля и посол Индии в России Паван Капур высадили 75 деревьев."Все россияне говорят на хинди""Я рад, что этот "День Индии" организован по такому особому случаю: 15 августа мы празднуем 75-летие независимости", — отметил посол. Особо он выделил стенд шахмат. Недавно в Индии состоялась олимпиада по этому виду спорта, а первым вице-президентом Международной шахматной федерации (FIDE) стал экс-чемпион мира Вишванатан Ананд.Президент национального культурного центра "Сита", один из главных организаторов и инициаторов фестиваля Сэмми Котвани пошутил: все россияне немного говорят на хинди. "Вы знали об этом?" — спросил он и напомнил известный советский лозунг: "Хинди Руси бхай бхай" (हिंदी रूसी भाई भाई ), что в переводе означает: "индийцы и русские — братья". По словам Сэмми Котвани, у седьмого фестиваля "День Индии" две концепции — экология и здоровье. "Мы привезли разные виды чая и раздадим 20 тысяч пакетиков, — сообщил он. — Хотим, чтобы все москвичи, гости фестиваля, не болели и занимались йогой".Некоторые любят погорячееВ программе праздника — актуальные сейчас практики. Например, восстановление после COVID-19 методами йогатерапии. Также есть разные виды йоги: хатха, в гамаках, кундалини, медитации.Еще можно приобщиться к танцевальным традициям Индии, расписать руки хной и поставить на лоб красную точку — тику, вдохнуть ароматы специй и попробовать блюда национальной кухни.Например, необычные индийские чипсы: полые шарики начиняют картофелем и луком и подают с заправкой с добавлением мяты и специй. Самосу и рис предлагали везде.Представитель ресторана "Шантарам" оглашает меню: "Курица с карри, домашний сыр со шпинатом, куриный шашлык с кешью, арахисом и специями". Эксперт утверждает, что в этом московском заведении готовят настоящую, а не адаптированную индийскую еду. Попросить "не острое" не получится. Сделают либо сильно, либо средне обжигающее. "В России многие любят острое", — считают в "Шантараме". Сотрудники ресторана "Болливуд", который планируют открыть в российской столице в октябре, помимо блюд, удивили гостей напитками. "Очень вкусно! — к палатке подходит девушка с пустым стаканом. — Из чего вы это делаете?" Рецепт прост: молоко, лед и свежее манго.Кульминация — 13 августа: шествие колесниц Ратха-ятра. Это важнейший праздник индуизма, связанный с божеством Джаганнатха (одно из воплощений Кришны). Церемония сопровождается песнями и танцами, участники — в праздничных национальных одеждах. С божественной колесницы раздадут более пяти тонн фруктов. По традиции главное — манго, в Индии растет аж 20 сортов, в Москве, конечно, размах будет скромнее.Браки на всю жизнь и даже большеУкрашение каждого дня — свадьбы. Как сообщают организаторы, на проведение обряда зарегистрировалось 200 пар. Сегодня в 16:00 индийскую свадьбу сыграют российские знаменитости: рэп-артист Александр Степанов, известный под псевдонимом ST, и телеведущая, блогер Ассоль.Кстати, браки в Индии заключают на всю жизнь. И даже после смерти, согласно ведическим верованиям, души супругов вместе.Мистическая Индия, беседы о насущном и вечном за чаем — тоже в программе. Вчера, например, обсуждали, что может дать Индия русской душе. Еще в этот день был концерт исполнителя Jiv Jago. Тема сегодняшней дискуссии: "Любовь — современность и послание древности". В воскресенье — "Индийские лайфхаки для русской реальности".Кульминацией четвертого дня фестиваля станет легендарный праздник красок Холи. Готовьте запасную одежду, если не хотите удивить попутчиков по дороге домой.Индия открытаДаже в первый — будний — день гостей было много. На ура разлетались шали, девушки показывали элегантные индийские платья в пол. Вечером многие присоединялись к танцам. Очевидно, Индию в России любят.Говоря о возможном возобновлении полетов Air India, он подчеркнул, что это частная авиакомпания, соответственно, решать ей.Но главное — Индия для россиян открыта, а стоимость авиабилетов не поражает воображение: 13-25 тысяч рублей в одну сторону. Виза нужна, однако получить ее можно и онлайн. Придется сдать и ПЦР-тест перед поездкой — процедура привычная. Карты "Мир" пока не работают, но переговоры уже ведутся.
https://ria.ru/20220811/festival-1808962747.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809069615_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_0deb69fe089a181ae3861ce0ff591232.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, сэмми котвани, дмитрий киселев, вишванатан ананд, индия, аэрофлот, впечатления - туризм, остров мечты (парк), куда поехать в выходные, куда сходить , что посмотреть
Туризм, Туризм, Сэмми Котвани, Дмитрий Киселев, Вишванатан Ананд, Индия, Аэрофлот, Впечатления - Туризм, Остров мечты (парк), куда поехать в выходные, куда сходить , что посмотреть
08:00 13.08.2022 (обновлено: 08:07 13.08.2022)
 

Дни Индии в Москве: что смотреть и пробовать на ярком и веселом фестивале

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетители на фестивале "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве
Посетители на фестивале День Индии в парке развлечений Остров мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Столичный парк развлечений "Остров мечты" пахнет сейчас карри и благовониями. Тут медитируют, эксперты по йоге учат правильным асанам, специалисты по аюрведе раскрывают секреты здоровья и долголетия. На четыре дня пространство в Нагатинской пойме превратилось в маленькую Индию. Не обошлось без Болливуда и знаменитого "Джимми, Джимми, ача, ача", а также свадеб, колесниц и манго. О том, что ждет гостей фестиваля "День Индии", — в материале РИА Новости.

Яблоневая роща российско-индийской дружбы

На празднике с 11 по 14 августа вы найдете многое из того, что есть в загадочной восточной стране. Гости фотографируются на фоне маленького Тадж-Махала, позируют с Ганешей. В открытом бассейне — вода из священного Ганга. Традиционное омовение тоже в планах.
На многочисленных мастер-классах рассказывают о йоге и аюрведе, учат индийским танцам, показывая это искусство на сцене.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетители на фестивале "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве
Посетители на фестивале День Индии в парке развлечений Остров мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Посетители на фестивале "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве
Для гостей выступают легендарные индийские бродячие барабанщики. "Фантастические! Я иногда слушаю эти ритмы, но так вживую — это потрясающе", — поделилась впечатлениями москвичка Дарья Иванова.
Однако барабанщики на то и бродячие: возникают неожиданно, удивляют ритмами, фотографируются с посетителями — и идут дальше.
Каждый день — своя кульминация. В первый, например, в летнем кинотеатре показывали культовую индийскую мелодраму "Танцор диско", которой в этом году исполнилось 40 лет.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФестиваль "День Индии" в парке "Остров мечты"
Фестиваль День Индии в парке Остров мечты - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Фестиваль "День Индии" в парке "Остров мечты"
Сам праздник посвящен другому юбилею — 75-летию независимости Индии и дипломатических отношений между нашими странами. Поэтому на "Острове мечты" появилась яблоневая роща: гости фестиваля и посол Индии в России Паван Капур высадили 75 деревьев.

"Все россияне говорят на хинди"

"Я рад, что этот "День Индии" организован по такому особому случаю: 15 августа мы празднуем 75-летие независимости", — отметил посол.
Особо он выделил стенд шахмат. Недавно в Индии состоялась олимпиада по этому виду спорта, а первым вице-президентом Международной шахматной федерации (FIDE) стал экс-чемпион мира Вишванатан Ананд.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосол Индии Паван Капур во время посадки деревьев, приуроченной к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индией
Посол Индии в Российской Федерации, Его Превосходительства Павана Капура во время посадки деревьев, приуроченной к 75-летию установления дипломатических отношений связей между Россией и Индией - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Посол Индии Паван Капур во время посадки деревьев, приуроченной к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индией

"Сегодняшнее событие показывает, насколько мы близки — индийцы и россияне. Между нами нет культурного барьера, мы с удовольствием разговариваем друг с другом, поддерживаем друг друга, — сказал журналист-международник, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. — Это особенно ценно во времена, которые сейчас переживает Россия, сталкиваясь с серьезными международными и внутренними вызовами".

Президент национального культурного центра "Сита", один из главных организаторов и инициаторов фестиваля Сэмми Котвани пошутил: все россияне немного говорят на хинди. "Вы знали об этом?" — спросил он и напомнил известный советский лозунг: "Хинди Руси бхай бхай" (हिंदी रूसी भाई भाई ), что в переводе означает: "индийцы и русские — братья".
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосадка деревьев, приуроченная к 75-летию установления дипломатических связей между Россией и Индией, в рамках фестиваля "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве
Посадка деревьев, приуроченная к 75-летию установления дипломатических отношений связей между Россией и Индией, в рамках фестиваля День Индии в парке развлечений Остров мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Посадка деревьев, приуроченная к 75-летию установления дипломатических связей между Россией и Индией, в рамках фестиваля "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве
По словам Сэмми Котвани, у седьмого фестиваля "День Индии" две концепции — экология и здоровье.
"Мы привезли разные виды чая и раздадим 20 тысяч пакетиков, — сообщил он. — Хотим, чтобы все москвичи, гости фестиваля, не болели и занимались йогой".

Некоторые любят погорячее

В программе праздника — актуальные сейчас практики. Например, восстановление после COVID-19 методами йогатерапии. Также есть разные виды йоги: хатха, в гамаках, кундалини, медитации.
Еще можно приобщиться к танцевальным традициям Индии, расписать руки хной и поставить на лоб красную точку — тику, вдохнуть ароматы специй и попробовать блюда национальной кухни.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На фестивале "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве

На фестивале День Индии в парке развлечений Остров мечты в Москве
1 из 3

На фестивале "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На фестивале "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве

На фестивале День Индии в парке развлечений Остров мечты в Москве
2 из 3

На фестивале "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Посетители во время занятия йогой на фестивале "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве

Фестиваль День Индии в парке Остров мечты
3 из 3

Посетители во время занятия йогой на фестивале "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 3

На фестивале "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 3

На фестивале "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 3

Посетители во время занятия йогой на фестивале "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Например, необычные индийские чипсы: полые шарики начиняют картофелем и луком и подают с заправкой с добавлением мяты и специй. Самосу и рис предлагали везде.
Представитель ресторана "Шантарам" оглашает меню: "Курица с карри, домашний сыр со шпинатом, куриный шашлык с кешью, арахисом и специями". Эксперт утверждает, что в этом московском заведении готовят настоящую, а не адаптированную индийскую еду. Попросить "не острое" не получится. Сделают либо сильно, либо средне обжигающее. "В России многие любят острое", — считают в "Шантараме".
© Depositphotos / lisovskayaИндийская национальная кухня
Индийская национальная кухня - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Depositphotos / lisovskaya
Индийская национальная кухня
Сотрудники ресторана "Болливуд", который планируют открыть в российской столице в октябре, помимо блюд, удивили гостей напитками. "Очень вкусно! — к палатке подходит девушка с пустым стаканом. — Из чего вы это делаете?" Рецепт прост: молоко, лед и свежее манго.
Кульминация — 13 августа: шествие колесниц Ратха-ятра. Это важнейший праздник индуизма, связанный с божеством Джаганнатха (одно из воплощений Кришны).
Церемония сопровождается песнями и танцами, участники — в праздничных национальных одеждах. С божественной колесницы раздадут более пяти тонн фруктов. По традиции главное — манго, в Индии растет аж 20 сортов, в Москве, конечно, размах будет скромнее.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетительница на фестивале "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве
Посетительница на фестивале День Индии в парке развлечений Остров мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Посетительница на фестивале "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве

Браки на всю жизнь и даже больше

Украшение каждого дня — свадьбы. Как сообщают организаторы, на проведение обряда зарегистрировалось 200 пар. Сегодня в 16:00 индийскую свадьбу сыграют российские знаменитости: рэп-артист Александр Степанов, известный под псевдонимом ST, и телеведущая, блогер Ассоль.
Кстати, браки в Индии заключают на всю жизнь. И даже после смерти, согласно ведическим верованиям, души супругов вместе.
Мистическая Индия, беседы о насущном и вечном за чаем — тоже в программе. Вчера, например, обсуждали, что может дать Индия русской душе. Еще в этот день был концерт исполнителя Jiv Jago. Тема сегодняшней дискуссии: "Любовь — современность и послание древности". В воскресенье — "Индийские лайфхаки для русской реальности".
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone: Индийская свадьба в рамках фестиваля "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве

Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone: индийская свадьба в рамках фестиваля День Индии в парке развлечений Остров мечты в Москве
1 из 4

Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone: Индийская свадьба в рамках фестиваля "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone: Индийская свадьба в рамках фестиваля "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве

Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone: индийская свадьба в рамках фестиваля День Индии в парке развлечений Остров мечты в Москве
2 из 4

Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone: Индийская свадьба в рамках фестиваля "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone: Индийская свадьба в рамках фестиваля "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве

Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone: индийская свадьба в рамках фестиваля День Индии в парке развлечений Остров мечты в Москве
3 из 4

Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone: Индийская свадьба в рамках фестиваля "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone: Индийская свадьба в рамках фестиваля "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве

Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone: индийская свадьба в рамках фестиваля День Индии в парке развлечений Остров мечты в Москве
4 из 4

Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone: Индийская свадьба в рамках фестиваля "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 4

Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone: Индийская свадьба в рамках фестиваля "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 4

Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone: Индийская свадьба в рамках фестиваля "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 4

Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone: Индийская свадьба в рамках фестиваля "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 4

Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone: Индийская свадьба в рамках фестиваля "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Кульминацией четвертого дня фестиваля станет легендарный праздник красок Холи. Готовьте запасную одежду, если не хотите удивить попутчиков по дороге домой.

Индия открыта

Даже в первый — будний — день гостей было много. На ура разлетались шали, девушки показывали элегантные индийские платья в пол. Вечером многие присоединялись к танцам.
Очевидно, Индию в России любят.

"Я хотел бы, чтобы больше россиян посещали нашу страну, а индийцев — Россию, — сказал РИА Новости посол Паван Капур. — Мы счастливы, что сейчас "Аэрофлот" летает в Дели три раза в неделю. Конечно, в идеале — ежедневные рейсы. Но мы будем работать над тем, чтобы улучшать связи".

Говоря о возможном возобновлении полетов Air India, он подчеркнул, что это частная авиакомпания, соответственно, решать ей.
Но главное — Индия для россиян открыта, а стоимость авиабилетов не поражает воображение: 13-25 тысяч рублей в одну сторону. Виза нужна, однако получить ее можно и онлайн. Придется сдать и ПЦР-тест перед поездкой — процедура привычная. Карты "Мир" пока не работают, но переговоры уже ведутся.
Посетительница на фестивале День Индии в парке развлечений Остров мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
11 августа, 18:05Туризм
В Москве открылся фестиваль "День Индии"
 
ТуризмТуризмСэмми КотваниДмитрий КиселевВишванатан АнандИндияАэрофлотВпечатления - ТуризмОстров мечты (парк)куда поехать в выходныекуда сходитьчто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала