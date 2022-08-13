https://ria.ru/20220813/festival-1809095267.html

Дни Индии в Москве: что смотреть и пробовать на ярком и веселом фестивале

Дни Индии в Москве: что смотреть и пробовать на ярком и веселом фестивале - РИА Новости, 13.08.2022

Дни Индии в Москве: что смотреть и пробовать на ярком и веселом фестивале

Столичный парк развлечений "Остров мечты" пахнет сейчас карри и благовониями. Тут медитируют, эксперты по йоге учат правильным асанам, специалисты по аюрведе... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T08:00

2022-08-13T08:00

2022-08-13T08:07

туризм

туризм

сэмми котвани

дмитрий киселев

вишванатан ананд

индия

аэрофлот

впечатления - туризм

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Столичный парк развлечений "Остров мечты" пахнет сейчас карри и благовониями. Тут медитируют, эксперты по йоге учат правильным асанам, специалисты по аюрведе раскрывают секреты здоровья и долголетия. На четыре дня пространство в Нагатинской пойме превратилось в маленькую Индию. Не обошлось без Болливуда и знаменитого "Джимми, Джимми, ача, ача", а также свадеб, колесниц и манго. О том, что ждет гостей фестиваля "День Индии", — в материале РИА Новости.Яблоневая роща российско-индийской дружбыНа празднике с 11 по 14 августа вы найдете многое из того, что есть в загадочной восточной стране. Гости фотографируются на фоне маленького Тадж-Махала, позируют с Ганешей. В открытом бассейне — вода из священного Ганга. Традиционное омовение тоже в планах. На многочисленных мастер-классах рассказывают о йоге и аюрведе, учат индийским танцам, показывая это искусство на сцене.Для гостей выступают легендарные индийские бродячие барабанщики. "Фантастические! Я иногда слушаю эти ритмы, но так вживую — это потрясающе", — поделилась впечатлениями москвичка Дарья Иванова.Однако барабанщики на то и бродячие: возникают неожиданно, удивляют ритмами, фотографируются с посетителями — и идут дальше.Каждый день — своя кульминация. В первый, например, в летнем кинотеатре показывали культовую индийскую мелодраму "Танцор диско", которой в этом году исполнилось 40 лет.Сам праздник посвящен другому юбилею — 75-летию независимости Индии и дипломатических отношений между нашими странами. Поэтому на "Острове мечты" появилась яблоневая роща: гости фестиваля и посол Индии в России Паван Капур высадили 75 деревьев."Все россияне говорят на хинди""Я рад, что этот "День Индии" организован по такому особому случаю: 15 августа мы празднуем 75-летие независимости", — отметил посол. Особо он выделил стенд шахмат. Недавно в Индии состоялась олимпиада по этому виду спорта, а первым вице-президентом Международной шахматной федерации (FIDE) стал экс-чемпион мира Вишванатан Ананд.Президент национального культурного центра "Сита", один из главных организаторов и инициаторов фестиваля Сэмми Котвани пошутил: все россияне немного говорят на хинди. "Вы знали об этом?" — спросил он и напомнил известный советский лозунг: "Хинди Руси бхай бхай" (हिंदी रूसी भाई भाई ), что в переводе означает: "индийцы и русские — братья". По словам Сэмми Котвани, у седьмого фестиваля "День Индии" две концепции — экология и здоровье. "Мы привезли разные виды чая и раздадим 20 тысяч пакетиков, — сообщил он. — Хотим, чтобы все москвичи, гости фестиваля, не болели и занимались йогой".Некоторые любят погорячееВ программе праздника — актуальные сейчас практики. Например, восстановление после COVID-19 методами йогатерапии. Также есть разные виды йоги: хатха, в гамаках, кундалини, медитации.Еще можно приобщиться к танцевальным традициям Индии, расписать руки хной и поставить на лоб красную точку — тику, вдохнуть ароматы специй и попробовать блюда национальной кухни.Например, необычные индийские чипсы: полые шарики начиняют картофелем и луком и подают с заправкой с добавлением мяты и специй. Самосу и рис предлагали везде.Представитель ресторана "Шантарам" оглашает меню: "Курица с карри, домашний сыр со шпинатом, куриный шашлык с кешью, арахисом и специями". Эксперт утверждает, что в этом московском заведении готовят настоящую, а не адаптированную индийскую еду. Попросить "не острое" не получится. Сделают либо сильно, либо средне обжигающее. "В России многие любят острое", — считают в "Шантараме". Сотрудники ресторана "Болливуд", который планируют открыть в российской столице в октябре, помимо блюд, удивили гостей напитками. "Очень вкусно! — к палатке подходит девушка с пустым стаканом. — Из чего вы это делаете?" Рецепт прост: молоко, лед и свежее манго.Кульминация — 13 августа: шествие колесниц Ратха-ятра. Это важнейший праздник индуизма, связанный с божеством Джаганнатха (одно из воплощений Кришны). Церемония сопровождается песнями и танцами, участники — в праздничных национальных одеждах. С божественной колесницы раздадут более пяти тонн фруктов. По традиции главное — манго, в Индии растет аж 20 сортов, в Москве, конечно, размах будет скромнее.Браки на всю жизнь и даже большеУкрашение каждого дня — свадьбы. Как сообщают организаторы, на проведение обряда зарегистрировалось 200 пар. Сегодня в 16:00 индийскую свадьбу сыграют российские знаменитости: рэп-артист Александр Степанов, известный под псевдонимом ST, и телеведущая, блогер Ассоль.Кстати, браки в Индии заключают на всю жизнь. И даже после смерти, согласно ведическим верованиям, души супругов вместе.Мистическая Индия, беседы о насущном и вечном за чаем — тоже в программе. Вчера, например, обсуждали, что может дать Индия русской душе. Еще в этот день был концерт исполнителя Jiv Jago. Тема сегодняшней дискуссии: "Любовь — современность и послание древности". В воскресенье — "Индийские лайфхаки для русской реальности".Кульминацией четвертого дня фестиваля станет легендарный праздник красок Холи. Готовьте запасную одежду, если не хотите удивить попутчиков по дороге домой.Индия открытаДаже в первый — будний — день гостей было много. На ура разлетались шали, девушки показывали элегантные индийские платья в пол. Вечером многие присоединялись к танцам. Очевидно, Индию в России любят.Говоря о возможном возобновлении полетов Air India, он подчеркнул, что это частная авиакомпания, соответственно, решать ей.Но главное — Индия для россиян открыта, а стоимость авиабилетов не поражает воображение: 13-25 тысяч рублей в одну сторону. Виза нужна, однако получить ее можно и онлайн. Придется сдать и ПЦР-тест перед поездкой — процедура привычная. Карты "Мир" пока не работают, но переговоры уже ведутся.

https://ria.ru/20220811/festival-1808962747.html

индия

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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