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СМИ: напавший на офис ФБР в Огайо был ветераном ВМС США - РИА Новости, 13.08.2022
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СМИ: напавший на офис ФБР в Огайо был ветераном ВМС США
СМИ: напавший на офис ФБР в Огайо был ветераном ВМС США - РИА Новости, 13.08.2022
СМИ: напавший на офис ФБР в Огайо был ветераном ВМС США
Рики Шиффер, застреленный при попытке проникнуть в офис ФБР в Цинциннати, был ветераном ВМС США и национальной гвардии Флориды, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T05:36
2022-08-13T05:36
в мире
дональд трамп
цинциннати
флорида
сша
федеральное бюро расследований сша
огайо
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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Рики Шиффер, застреленный при попытке проникнуть в офис ФБР в Цинциннати, был ветераном ВМС США и национальной гвардии Флориды, сообщает газета Wall Street Journal.Ранее сообщалось, что утром в четверг неизвестный попытался проникнуть в зону досмотра посетителей при отделении ФБР в Цинциннати. На нем был бронежилет, после сигнала тревоги он пытался скрыться на автомобиле, вступив в перестрелку с правоохранителями. По некоторым данным, мужчина использовал штурмовую винтовку AR-15. Позже он был ликвидирован полицией.Отмечается, что Шиффер служил в ВМС с 1998 по 2003 год, а в национальной гвардии Флориды - с 2008 по 2011 год.Также издание со ссылкой на ведомство отмечает, что Шиффер ранее являлся объектом внимания ФБР.Газета пишет со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов, что следователи полагают, что аккаунт в соцсети бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social под именем Шиффера принадлежал именно ему. Сотрудник добавил, что мужчина в своих записях в соцсети выражал поддержку экс-президенту.Ранее газета Washington Post сообщила, что мотивом нападения на офис ФБР в Цинциннати могла стать реакция на обыск агентов в имении Трампа.
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в мире, дональд трамп, цинциннати, флорида, сша, федеральное бюро расследований сша, огайо
В мире, Дональд Трамп, Цинциннати, Флорида, США, Федеральное бюро расследований США, Огайо
05:36 13.08.2022
 
СМИ: напавший на офис ФБР в Огайо был ветераном ВМС США

WSJ: нападение на офис ФБР в Огайо совершил ветеран ВМС США и нацгвардии Флориды Шиффер

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Рики Шиффер, застреленный при попытке проникнуть в офис ФБР в Цинциннати, был ветераном ВМС США и национальной гвардии Флориды, сообщает газета Wall Street Journal.
Ранее сообщалось, что утром в четверг неизвестный попытался проникнуть в зону досмотра посетителей при отделении ФБР в Цинциннати. На нем был бронежилет, после сигнала тревоги он пытался скрыться на автомобиле, вступив в перестрелку с правоохранителями. По некоторым данным, мужчина использовал штурмовую винтовку AR-15. Позже он был ликвидирован полицией.
Отмечается, что Шиффер служил в ВМС с 1998 по 2003 год, а в национальной гвардии Флориды - с 2008 по 2011 год.
"Сорокадвухлетний Рики Уолтер Шиффер-младший <...> ранее был рядовым моряком, который служил на борту судна USS Columbia, по данным ВМС. Он также служил пехотинцем в национальной гвардии Флориды, по данным гвардии", - говорится в сообщении газеты.
Также издание со ссылкой на ведомство отмечает, что Шиффер ранее являлся объектом внимания ФБР.
Газета пишет со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов, что следователи полагают, что аккаунт в соцсети бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social под именем Шиффера принадлежал именно ему. Сотрудник добавил, что мужчина в своих записях в соцсети выражал поддержку экс-президенту.
Ранее газета Washington Post сообщила, что мотивом нападения на офис ФБР в Цинциннати могла стать реакция на обыск агентов в имении Трампа.
Сотрудники полиции в США - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 07:29
СМИ: мотивом нападения на офис ФБР могла стать реакция на обыск у Трампа
 
В миреДональд ТрампЦинциннатиФлоридаСШАФедеральное бюро расследований СШАОгайо
 
 
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