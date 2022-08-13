СМИ: напавший на офис ФБР в Огайо был ветераном ВМС США
WSJ: нападение на офис ФБР в Огайо совершил ветеран ВМС США и нацгвардии Флориды Шиффер
Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Рики Шиффер, застреленный при попытке проникнуть в офис ФБР в Цинциннати, был ветераном ВМС США и национальной гвардии Флориды, сообщает газета Wall Street Journal.
Ранее сообщалось, что утром в четверг неизвестный попытался проникнуть в зону досмотра посетителей при отделении ФБР в Цинциннати. На нем был бронежилет, после сигнала тревоги он пытался скрыться на автомобиле, вступив в перестрелку с правоохранителями. По некоторым данным, мужчина использовал штурмовую винтовку AR-15. Позже он был ликвидирован полицией.
Отмечается, что Шиффер служил в ВМС с 1998 по 2003 год, а в национальной гвардии Флориды - с 2008 по 2011 год.
"Сорокадвухлетний Рики Уолтер Шиффер-младший <...> ранее был рядовым моряком, который служил на борту судна USS Columbia, по данным ВМС. Он также служил пехотинцем в национальной гвардии Флориды, по данным гвардии", - говорится в сообщении газеты.
Также издание со ссылкой на ведомство отмечает, что Шиффер ранее являлся объектом внимания ФБР.
Газета пишет со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов, что следователи полагают, что аккаунт в соцсети бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social под именем Шиффера принадлежал именно ему. Сотрудник добавил, что мужчина в своих записях в соцсети выражал поддержку экс-президенту.
Ранее газета Washington Post сообщила, что мотивом нападения на офис ФБР в Цинциннати могла стать реакция на обыск агентов в имении Трампа.