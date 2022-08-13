https://ria.ru/20220813/fbr-1809322679.html

СМИ: напавший на офис ФБР в Огайо был ветераном ВМС США

СМИ: напавший на офис ФБР в Огайо был ветераном ВМС США - РИА Новости, 13.08.2022

СМИ: напавший на офис ФБР в Огайо был ветераном ВМС США

Рики Шиффер, застреленный при попытке проникнуть в офис ФБР в Цинциннати, был ветераном ВМС США и национальной гвардии Флориды, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T05:36

2022-08-13T05:36

2022-08-13T05:36

в мире

дональд трамп

цинциннати

флорида

сша

федеральное бюро расследований сша

огайо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a1cc1e4e3561ad77b48889a51984559.jpg

ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Рики Шиффер, застреленный при попытке проникнуть в офис ФБР в Цинциннати, был ветераном ВМС США и национальной гвардии Флориды, сообщает газета Wall Street Journal.Ранее сообщалось, что утром в четверг неизвестный попытался проникнуть в зону досмотра посетителей при отделении ФБР в Цинциннати. На нем был бронежилет, после сигнала тревоги он пытался скрыться на автомобиле, вступив в перестрелку с правоохранителями. По некоторым данным, мужчина использовал штурмовую винтовку AR-15. Позже он был ликвидирован полицией.Отмечается, что Шиффер служил в ВМС с 1998 по 2003 год, а в национальной гвардии Флориды - с 2008 по 2011 год.Также издание со ссылкой на ведомство отмечает, что Шиффер ранее являлся объектом внимания ФБР.Газета пишет со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов, что следователи полагают, что аккаунт в соцсети бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social под именем Шиффера принадлежал именно ему. Сотрудник добавил, что мужчина в своих записях в соцсети выражал поддержку экс-президенту.Ранее газета Washington Post сообщила, что мотивом нападения на офис ФБР в Цинциннати могла стать реакция на обыск агентов в имении Трампа.

https://ria.ru/20220812/motiv-1809049724.html

цинциннати

флорида

сша

огайо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, дональд трамп, цинциннати, флорида, сша, федеральное бюро расследований сша, огайо