https://ria.ru/20220813/energodar-1809371426.html

Украинские войска обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС

Украинские войска обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС - РИА Новости, 13.08.2022

Украинские войска обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС

Украинские войска снова обстреливают Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T14:37

2022-08-13T14:37

2022-08-13T17:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Украинские войска снова обстреливают Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и мощности атомная электростанция в Европе. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали оправданность взятия ВС России под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации атаковали территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В результате два энергоблока работают не на полную мощность.На этой неделе член администрации региона Рогов допустил, что удары ВСУ по АЭС могут привести к остановке реактора и станция не сможет вырабатывать электричество. Кроме того, он подчеркнул, что обстрелы проводили военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских войск с помощью управляемых ракет и снарядов западного производства.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелами ЗАЭС. Он планирует лично возглавить миссию сотрудников агентства, которая должна посетить электростанцию. Помимо этого, в ООН прошло заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации на АЭС. По словам зампостпреда России при организации Дмитрия Полянского, никто не поддержал украинскую версию событий, происходящих вокруг станции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220813/pushkov-1809319169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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