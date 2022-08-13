14:37 13.08.2022 (обновлено: 17:16 13.08.2022)
Украинские войска обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС
Представитель Запорожской военной администрации Рогов сообщил об обстреле Энергодара и АЭС
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Украинские войска снова обстреливают Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.
"Энергодар и ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского. По словам очевидцев, в городе опять слышны взрывы. Прилеты в районе побережья Днепра и ЗАЭС", — написал он в своем Telegram-канале.
Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и мощности атомная электростанция в Европе. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали оправданность взятия ВС России под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации атаковали территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В результате два энергоблока работают не на полную мощность.
На этой неделе член администрации региона Рогов допустил, что удары ВСУ по АЭС могут привести к остановке реактора и станция не сможет вырабатывать электричество. Кроме того, он подчеркнул, что обстрелы проводили военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских войск с помощью управляемых ракет и снарядов западного производства.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелами ЗАЭС. Он планирует лично возглавить миссию сотрудников агентства, которая должна посетить электростанцию. Помимо этого, в ООН прошло заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации на АЭС. По словам зампостпреда России при организации Дмитрия Полянского, никто не поддержал украинскую версию событий, происходящих вокруг станции.