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Украинские войска обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС - РИА Новости, 13.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220813/energodar-1809371426.html
Украинские войска обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС
Украинские войска обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС - РИА Новости, 13.08.2022
Украинские войска обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС
Украинские войска снова обстреливают Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T14:37
2022-08-13T17:16
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
запорожская область
в мире
энергодар
рафаэль гросси
россия
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Украинские войска снова обстреливают Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и мощности атомная электростанция в Европе. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали оправданность взятия ВС России под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации атаковали территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В результате два энергоблока работают не на полную мощность.На этой неделе член администрации региона Рогов допустил, что удары ВСУ по АЭС могут привести к остановке реактора и станция не сможет вырабатывать электричество. Кроме того, он подчеркнул, что обстрелы проводили военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских войск с помощью управляемых ракет и снарядов западного производства.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелами ЗАЭС. Он планирует лично возглавить миссию сотрудников агентства, которая должна посетить электростанцию. Помимо этого, в ООН прошло заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации на АЭС. По словам зампостпреда России при организации Дмитрия Полянского, никто не поддержал украинскую версию событий, происходящих вокруг станции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская аэс, запорожская область, в мире, энергодар, рафаэль гросси, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Запорожская область, В мире, Энергодар, Рафаэль Гросси, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, МАГАТЭ
14:37 13.08.2022 (обновлено: 17:16 13.08.2022)
 
Украинские войска обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС

Представитель Запорожской военной администрации Рогов сообщил об обстреле Энергодара и АЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Украинские войска снова обстреливают Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

"Энергодар и ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского. По словам очевидцев, в городе опять слышны взрывы. Прилеты в районе побережья Днепра и ЗАЭС", — написал он в своем Telegram-канале.

Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и мощности атомная электростанция в Европе. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали оправданность взятия ВС России под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации атаковали территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В результате два энергоблока работают не на полную мощность.
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На этой неделе член администрации региона Рогов допустил, что удары ВСУ по АЭС могут привести к остановке реактора и станция не сможет вырабатывать электричество. Кроме того, он подчеркнул, что обстрелы проводили военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских войск с помощью управляемых ракет и снарядов западного производства.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелами ЗАЭС. Он планирует лично возглавить миссию сотрудников агентства, которая должна посетить электростанцию. Помимо этого, в ООН прошло заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации на АЭС. По словам зампостпреда России при организации Дмитрия Полянского, никто не поддержал украинскую версию событий, происходящих вокруг станции.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 02:42
Пушкова шокировала позиция Европы по обстрелам Запорожской АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСЗапорожская областьВ миреЭнергодарРафаэль ГроссиРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМАГАТЭ
 
 
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