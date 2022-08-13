https://ria.ru/20220813/deti-1809392636.html
Беглов встретился с отдыхающими в Петербурге детьми из Мариуполя
Беглов встретился с отдыхающими в Петербурге детьми из Мариуполя - РИА Новости, 13.08.2022
Беглов встретился с отдыхающими в Петербурге детьми из Мариуполя
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу посетил детский оздоровительный комплекс "Дружных" в поселке Молодежное, в котором отдыхают дети из... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T17:19
2022-08-13T17:19
2022-08-13T17:35
общество
санкт-петербург
мариуполь
россия
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу посетил детский оздоровительный комплекс "Дружных" в поселке Молодежное, в котором отдыхают дети из Мариуполя, сообщает пресс-служба администрации губернатора.В детском оздоровительном комплексе "Дружных" 10 августа началась четвертая смена, приехали 352 ребенка. Всего за лето около 1,6 тысячи ребят из Мариуполя проведут каникулы в Петербурге."Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами. Мы всегда рады видеть вас в нашем городе и окажем вам помощь. Ваша смена в лагере посвящена дружбе. Мы будем дружить городами, домами, семьями", - обратился Беглов к ребятам и педагогам на торжественной линейке.Он отметил, что сегодня в России отмечается День физкультурника. В лагере организована большая спортивная программа. Вместе с губернатором в гости к ребятам приехали двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин.Шефство над четвертой сменой в лагере взяли педагоги петербургской школы №619. С ребятами также работают специалисты комитета по физической культуре и спорту, РГПУ имени Герцена, Академии талантов, Академии цифровых технологий, Пожарно-спасательного колледжа.Четвертая смена в лагере "Дружных" продлится до 23 августа. Каждый день посвящен определенной теме: День Санкт-Петербурга, День друзей, День спорта, День цифры, День искусств. Дети также посетят цирк, где будет представлен мюзикл на воде "Одиссея" по мотивам мифов Древней Греции. Для ребят будут организованы экскурсии в Петергоф, Кронштадт, Петропавловскую крепость, по рекам и каналам. В лагере работают мастерские, где ребята занимаются керамикой, шитьем, бумагопластикой, оригами.По поручению Беглова для детей и прибывших с ними педагогов проводится диспансеризация.Беглов 1 июня посетил Мариуполь и подписал соглашение о побратимстве между городами с руководителем мариупольской администрации Константином Иващенко. По словам губернатора, Петербург поможет восстановить драматический театр и филармонию в этом городе, инженерную и социальную инфраструктуру, а также поможет подготовить жилые дома к зиме.
https://ria.ru/20220811/deti-1808799844.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, мариуполь, россия, александр беглов
Общество, Санкт-Петербург, Мариуполь, Россия, Александр Беглов
17:19 13.08.2022 (обновлено: 17:35 13.08.2022)
Беглов встретился с отдыхающими в Петербурге детьми из Мариуполя
Губернатор Петербурга Беглов в комплексе "Дружных" встретился с детьми из Мариуполя
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу посетил детский оздоровительный комплекс "Дружных" в поселке Молодежное, в котором отдыхают дети из Мариуполя, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
В детском оздоровительном комплексе "Дружных" 10 августа началась четвертая смена, приехали 352 ребенка. Всего за лето около 1,6 тысячи ребят из Мариуполя
проведут каникулы в Петербурге
.
"Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами. Мы всегда рады видеть вас в нашем городе и окажем вам помощь. Ваша смена в лагере посвящена дружбе. Мы будем дружить городами, домами, семьями", - обратился Беглов к ребятам и педагогам на торжественной линейке.
Он отметил, что сегодня в России
отмечается День физкультурника. В лагере организована большая спортивная программа. Вместе с губернатором в гости к ребятам приехали двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин.
Шефство над четвертой сменой в лагере взяли педагоги петербургской школы №619. С ребятами также работают специалисты комитета по физической культуре и спорту, РГПУ имени Герцена, Академии талантов, Академии цифровых технологий, Пожарно-спасательного колледжа.
Четвертая смена в лагере "Дружных" продлится до 23 августа. Каждый день посвящен определенной теме: День Санкт-Петербурга, День друзей, День спорта, День цифры, День искусств. Дети также посетят цирк, где будет представлен мюзикл на воде "Одиссея" по мотивам мифов Древней Греции. Для ребят будут организованы экскурсии в Петергоф
, Кронштадт
, Петропавловскую крепость, по рекам и каналам. В лагере работают мастерские, где ребята занимаются керамикой, шитьем, бумагопластикой, оригами.
По поручению Беглова для детей и прибывших с ними педагогов проводится диспансеризация.
Беглов 1 июня посетил Мариуполь и подписал соглашение о побратимстве между городами с руководителем мариупольской администрации Константином Иващенко. По словам губернатора, Петербург поможет восстановить драматический театр и филармонию в этом городе, инженерную и социальную инфраструктуру, а также поможет подготовить жилые дома к зиме.