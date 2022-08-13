https://ria.ru/20220813/deti-1809368585.html
Нейропсихолог предостерегла от переучивания левшей в правшей
Нейропсихолог предостерегла от переучивания левшей в правшей - РИА Новости, 13.08.2022
Нейропсихолог предостерегла от переучивания левшей в правшей
Переучивать левшей в правшей не стоит, это может сказаться на психическом здоровье ребенка в виде частой раздражительности, тревожности и депрессивных эпизодов, РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T14:02
2022-08-13T14:02
2022-08-13T14:02
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Переучивать левшей в правшей не стоит, это может сказаться на психическом здоровье ребенка в виде частой раздражительности, тревожности и депрессивных эпизодов, заявила РИА Новости нейропсихолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России Каролина Суркова.Международный день левши отмечается 13 августа."Левшей переучивать в правшей не стоит, потому что нельзя изменить асимметрию мозга. Неведущая рука никогда не станет главной – просто ребенок будет ею писать. Скорее всего, у ребенка будет некрасивый почерк, он будет быстрее уставать, легче раздражаться и вообще будет нести колоссальные энергетические и эмоциональные затраты", - рассказала Суркова.Она отметила, что переучивание негативно сказывается и на психическом развитии ребенка, так как это может повлечь некоторые психические отклонения в виде частой раздражительности, тревожности, депрессивных эпизодов и психозов.Левое полушарие у человека логическое, там расположен центр речи, а также зона, отвечающая за восприимчивость речевых звуков и их распознавание. Левое полушарие – это счетные операции, логика, причинно-следственные связи. Правое полушарие – это пространство, творчество, абстрактные картины, пояснила Суркова.По словам нейропсихолога, не бывает такого, что одно полушарие важнее или сильно доминирует, потому что для развития человека важны оба полушария, и очень важно, как эти полушария друг с другом взаимодействуют."Считается, что леворукие люди очень талантливы, то есть если ребенок рождается леворуким, то это обязательно признак талантливости. Однако данная теория не нашла своего подтверждения: люди могут быть более талантливыми, умными, быстрыми, чем другие, независимо от того, какой тип профиля у них преобладает. Нет никаких данных, подтверждающих, что среди гениальных людей соотношение праворуких и леворуких отличается от основной популяции",- уточнила Суркова.
https://ria.ru/20220711/zaikanie-1801810925.html
https://ria.ru/20220813/levshi-1808843458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, дети
Общество, Здоровье - Общество, Дети
Нейропсихолог предостерегла от переучивания левшей в правшей
Нейропсихолог Суркова: переучивание левши в правшу может сказаться на психике ребенка
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Переучивать левшей в правшей не стоит, это может сказаться на психическом здоровье ребенка в виде частой раздражительности, тревожности и депрессивных эпизодов, заявила РИА Новости нейропсихолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России Каролина Суркова.
Международный день левши отмечается 13 августа.
"Левшей переучивать в правшей не стоит, потому что нельзя изменить асимметрию мозга. Неведущая рука никогда не станет главной – просто ребенок будет ею писать. Скорее всего, у ребенка будет некрасивый почерк, он будет быстрее уставать, легче раздражаться и вообще будет нести колоссальные энергетические и эмоциональные затраты", - рассказала Суркова.
Она отметила, что переучивание негативно сказывается и на психическом развитии ребенка, так как это может повлечь некоторые психические отклонения в виде частой раздражительности, тревожности, депрессивных эпизодов и психозов.
Левое полушарие у человека логическое, там расположен центр речи, а также зона, отвечающая за восприимчивость речевых звуков и их распознавание. Левое полушарие – это счетные операции, логика, причинно-следственные связи. Правое полушарие – это пространство, творчество, абстрактные картины, пояснила Суркова.
По словам нейропсихолога, не бывает такого, что одно полушарие важнее или сильно доминирует, потому что для развития человека важны оба полушария, и очень важно, как эти полушария друг с другом взаимодействуют.
"Считается, что леворукие люди очень талантливы, то есть если ребенок рождается леворуким, то это обязательно признак талантливости. Однако данная теория не нашла своего подтверждения: люди могут быть более талантливыми, умными, быстрыми, чем другие, независимо от того, какой тип профиля у них преобладает. Нет никаких данных, подтверждающих, что среди гениальных людей соотношение праворуких и леворуких отличается от основной популяции",- уточнила Суркова.