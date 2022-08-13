18:54 13.08.2022 (обновлено: 20:38 13.08.2022)
В Ленинградской области приготовили самый большой бутерброд в России
В Ленинградской области приготовили бутерброд длиной более 47 метров
© Фото : пресс-служба Ленобласти Бутерброд длиной более 47 метров приготовили в Ленинградской области
Бутерброд длиной более 47 метров приготовили в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг — РИА Новости. Бутерброд длиной более 47 метров приготовили на чемпионате России по пахоте в Ленинградской области, сообщает правительство региона.
"Самый большой бутерброд в России приготовили на девятом открытом чемпионате России по пахоте, его длина составила 47 метров 95 сантиметров", — говорится в заявлении.
По словам зампреда правительства Ленинградской области по АПК Олег Малащенко, бутербродом угостили всех желающих.
"Длину бутерброда заявили сразу: 47 – это в честь нашего региона и его команды, а 95 – это столько лет исполнилось области в этом году", – отметил он.
Ингредиенты для бутерброда приготовили фермеры – томаты, зелень, бараний и говяжий фарш, рыбу. Багеты длиной по 1,2 метра испекли производители хлеба Ленобласти.
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Отмечается, что бутерброд стал подарком фермеров чемпионату по пахоте Ленинградской области. Более ста областных производителей представили свою продукты на фермерской ярмарке и фестивале сыра аграрной недели региона.
Девятый открытый чемпионат России по пахоте проходит на территории одного из лучших сельхозпредприятий России – АО "Приневское" во Всеволожском районе Ленинградской области. В соревнованиях участвуют 60 механизаторов из 40 регионов России, Белоруссии и Киргизии. Итоги соревнований станут известны 14 августа. На выставке в рамках чемпионата по пахоте представлено около 200 единиц техники производства России и Белоруссии.
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