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В Ленинградской области приготовили самый большой бутерброд в России - РИА Новости, 13.08.2022
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В Ленинградской области приготовили самый большой бутерброд в России
В Ленинградской области приготовили самый большой бутерброд в России - РИА Новости, 13.08.2022
В Ленинградской области приготовили самый большой бутерброд в России
Бутерброд длиной более 47 метров приготовили на чемпионате России по пахоте в Ленинградской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T18:54
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общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг — РИА Новости. Бутерброд длиной более 47 метров приготовили на чемпионате России по пахоте в Ленинградской области, сообщает правительство региона.По словам зампреда правительства Ленинградской области по АПК Олег Малащенко, бутербродом угостили всех желающих.Ингредиенты для бутерброда приготовили фермеры – томаты, зелень, бараний и говяжий фарш, рыбу. Багеты длиной по 1,2 метра испекли производители хлеба Ленобласти.Отмечается, что бутерброд стал подарком фермеров чемпионату по пахоте Ленинградской области. Более ста областных производителей представили свою продукты на фермерской ярмарке и фестивале сыра аграрной недели региона.Девятый открытый чемпионат России по пахоте проходит на территории одного из лучших сельхозпредприятий России – АО "Приневское" во Всеволожском районе Ленинградской области. В соревнованиях участвуют 60 механизаторов из 40 регионов России, Белоруссии и Киргизии. Итоги соревнований станут известны 14 августа. На выставке в рамках чемпионата по пахоте представлено около 200 единиц техники производства России и Белоруссии.
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россия, ленинградская область, общество, белоруссия
Россия, Ленинградская область, Общество, Белоруссия
18:54 13.08.2022 (обновлено: 20:38 13.08.2022)
 
В Ленинградской области приготовили самый большой бутерброд в России

В Ленинградской области приготовили бутерброд длиной более 47 метров

© Фото : пресс-служба Ленобласти Бутерброд длиной более 47 метров приготовили в Ленинградской области
Бутерброд длиной более 47 метров приготовили в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© Фото : пресс-служба Ленобласти
Бутерброд длиной более 47 метров приготовили в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг — РИА Новости. Бутерброд длиной более 47 метров приготовили на чемпионате России по пахоте в Ленинградской области, сообщает правительство региона.

"Самый большой бутерброд в России приготовили на девятом открытом чемпионате России по пахоте, его длина составила 47 метров 95 сантиметров", — говорится в заявлении.

По словам зампреда правительства Ленинградской области по АПК Олег Малащенко, бутербродом угостили всех желающих.
"Длину бутерброда заявили сразу: 47 – это в честь нашего региона и его команды, а 95 – это столько лет исполнилось области в этом году", – отметил он.
Ингредиенты для бутерброда приготовили фермеры – томаты, зелень, бараний и говяжий фарш, рыбу. Багеты длиной по 1,2 метра испекли производители хлеба Ленобласти.
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Отмечается, что бутерброд стал подарком фермеров чемпионату по пахоте Ленинградской области. Более ста областных производителей представили свою продукты на фермерской ярмарке и фестивале сыра аграрной недели региона.
Девятый открытый чемпионат России по пахоте проходит на территории одного из лучших сельхозпредприятий России – АО "Приневское" во Всеволожском районе Ленинградской области. В соревнованиях участвуют 60 механизаторов из 40 регионов России, Белоруссии и Киргизии. Итоги соревнований станут известны 14 августа. На выставке в рамках чемпионата по пахоте представлено около 200 единиц техники производства России и Белоруссии.
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