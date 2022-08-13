https://ria.ru/20220813/buterbrod-1809404227.html

В Ленинградской области приготовили самый большой бутерброд в России

В Ленинградской области приготовили самый большой бутерброд в России - РИА Новости, 13.08.2022

В Ленинградской области приготовили самый большой бутерброд в России

Бутерброд длиной более 47 метров приготовили на чемпионате России по пахоте в Ленинградской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T18:54

2022-08-13T18:54

2022-08-13T20:38

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг — РИА Новости. Бутерброд длиной более 47 метров приготовили на чемпионате России по пахоте в Ленинградской области, сообщает правительство региона.По словам зампреда правительства Ленинградской области по АПК Олег Малащенко, бутербродом угостили всех желающих.Ингредиенты для бутерброда приготовили фермеры – томаты, зелень, бараний и говяжий фарш, рыбу. Багеты длиной по 1,2 метра испекли производители хлеба Ленобласти.Отмечается, что бутерброд стал подарком фермеров чемпионату по пахоте Ленинградской области. Более ста областных производителей представили свою продукты на фермерской ярмарке и фестивале сыра аграрной недели региона.Девятый открытый чемпионат России по пахоте проходит на территории одного из лучших сельхозпредприятий России – АО "Приневское" во Всеволожском районе Ленинградской области. В соревнованиях участвуют 60 механизаторов из 40 регионов России, Белоруссии и Киргизии. Итоги соревнований станут известны 14 августа. На выставке в рамках чемпионата по пахоте представлено около 200 единиц техники производства России и Белоруссии.

https://ria.ru/20210218/kolbasa-1597937224.html

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россия, ленинградская область, общество, белоруссия