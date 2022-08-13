В Минобороны Азербайджана заявили об обстрелах на границе
В Баку заявили об обстрелах на границе, в Ереване сообщили, что ситуация стабильна
Баку. Архивное фото
БАКУ/ЕРЕВАН, 13 авг – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле на государственной границе с Арменией и в Карабахе, армянское МО опровергло сообщение, отметив, что ситуация в районах относительно стабильна.
Как говорится в сообщении МО Азербайджана, позиции азербайджанской армии подвергались обстрелу "в целом восемь раз", в том числе "один инцидент связан с обстрелом позиций азербайджанской армии, дислоцированных в направлениях Кельбяджарского района (Карабах)".
Минобороны Армении назвало сообщения "очередной дезинформацией", добавив, что обстановка "относительно стабильна" и находится под контролем армянских ВС.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Новый виток напряженности возник 3 августа. В Минобороны РФ заявили, что командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон принимаются меры по стабилизации обстановки.
МИД Армении заявил об агрессии азербайджанских вооруженных сил в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, в результате которой есть раненые и погибшие. В свою очередь, как сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства, вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Карабахе.
МИД РФ призвал Армению и Азербайджан проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня в связи с эскалацией в районе Лачинского коридора и на других участках линии соприкосновения. В министерстве исходят из того, что урегулирование имеющихся противоречий должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими средствами - с учетом позиций сторон и в строгом соответствии с положениями заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.
3 августа, 20:38В ЕС призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия