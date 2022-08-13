https://ria.ru/20220813/armiya-1809377569.html

На "Армии-2022" покажут новую версию аппарата "Клавесин"

На "Армии-2022" покажут новую версию аппарата "Клавесин" - РИА Новости, 13.08.2022

На "Армии-2022" покажут новую версию аппарата "Клавесин"

КБ "Рубин" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представит на форуме "Армии-2022" новую версию глубоководного аппарата "Клавесин", сообщила... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T15:22

2022-08-13T15:22

2022-08-13T15:43

форум "армия-2022"

патриот

россия

безопасность

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. КБ "Рубин" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представит на форуме "Армии-2022" новую версию глубоководного аппарата "Клавесин", сообщила пресс-служба ОСК."Участники и гости форума "Армия-2022" смогут увидеть: морской мобильный подводный аппарат "Юнона", научно-исследовательский АНПА "Клавесин-2Р" и модель телеуправляемого необитаемого подводного аппарата рабочего класса "КИТ-3000". Проект предназначен для подводных работ по прокладке и обслуживанию морских магистральных трубопроводов", - сказали в корпорации.Впервые о "Клавесине-2Р" стало известно в 2016 году из отчетов КБ. Речь шла о создании автономного необитаемого подводного аппарата "Клавесин-2Р-ПМ", имеющего увеличенную по сравнению с первой версией "Клавесин-1Р" дальность и глубину погружения. Новый аппарат создается для Минобороны России. В мае 2020 года сообщалось об испытаниях аппарата в Крыму.Комплекс предназначен для обзорно-поисковых функций, также решает задачи научно-исследовательского изучения Мирового океана в глубоководных районах.Международный военно-технический форум "Армия-2022" пройдет с 15 по 21 августа в подмосковном парке "Патриот".

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

форум "армия-2022", патриот, россия, безопасность