На "Армии-2022" покажут новую версию аппарата "Клавесин"

На "Армии-2022" покажут новую версию глубоководного аппарата "Клавесин"
Завод, открытый компанией "Кронштадт" в Дубне, — первое авиационное предприятие, построенное в постсоветской России.
Завод, открытый компанией "Кронштадт" в Дубне, — первое авиационное предприятие, построенное в постсоветской России.
Здесь будут выпускать ударные дроны "Орион", "Сириус" и два типа вертолетных беспилотников.
Здесь будут выпускать ударные дроны "Орион", "Сириус" и два типа вертолетных беспилотников.
Новый завод проинспектировал министр обороны Сергей Шойгу. С производством ознакомились также глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Новый завод проинспектировал министр обороны Сергей Шойгу. С производством ознакомились также глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Высоким гостям продемонстрировали мощности предприятия и этапы производственного процесса.
Высоким гостям продемонстрировали мощности предприятия и этапы производственного процесса.
Созданный в Дубне центр представляет собой промышленную площадку площадью более 50 гектаров.
Созданный в Дубне центр представляет собой промышленную площадку площадью более 50 гектаров.
На заводе три цеха: изготовления деталей и их оснастки, агрегатной и окончательной сборки.
На заводе три цеха: изготовления деталей и их оснастки, агрегатной и окончательной сборки.
В конструкции производимых предприятием беспилотников до 90% приходится на детали из полимерно-композиционных материалов.
В конструкции производимых предприятием беспилотников до 90% приходится на детали из полимерно-композиционных материалов.
Серийное производство дронов "Кронштадт" наладит уже в этом году.
Серийное производство дронов "Кронштадт" наладит уже в этом году.
На первом этапе обеспечат ежегодный выпуск нескольких десятков беспилотников "Орион" в разведывательных и ударных вариантах.
На первом этапе обеспечат ежегодный выпуск нескольких десятков беспилотников "Орион" в разведывательных и ударных вариантах.
Это значит, что уже совсем скоро армия получит самую современную технику.
Это значит, что уже совсем скоро армия получит самую современную технику.
Завод, открытый компанией "Кронштадт" в Дубне, — первое авиационное предприятие, построенное в постсоветской России.
Здесь будут выпускать ударные дроны "Орион", "Сириус" и два типа вертолетных беспилотников.
Новый завод проинспектировал министр обороны Сергей Шойгу. С производством ознакомились также глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Высоким гостям продемонстрировали мощности предприятия и этапы производственного процесса.
Созданный в Дубне центр представляет собой промышленную площадку площадью более 50 гектаров.
На заводе три цеха: изготовления деталей и их оснастки, агрегатной и окончательной сборки.
В конструкции производимых предприятием беспилотников до 90% приходится на детали из полимерно-композиционных материалов.
Серийное производство дронов "Кронштадт" наладит уже в этом году.
На первом этапе обеспечат ежегодный выпуск нескольких десятков беспилотников "Орион" в разведывательных и ударных вариантах.
Это значит, что уже совсем скоро армия получит самую современную технику.