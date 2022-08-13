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На "Армии-2022" покажут новую версию аппарата "Клавесин" - РИА Новости, 13.08.2022
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На "Армии-2022" покажут новую версию аппарата "Клавесин"
На "Армии-2022" покажут новую версию аппарата "Клавесин" - РИА Новости, 13.08.2022
На "Армии-2022" покажут новую версию аппарата "Клавесин"
КБ "Рубин" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представит на форуме "Армии-2022" новую версию глубоководного аппарата "Клавесин", сообщила... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T15:22
2022-08-13T15:43
форум "армия-2022"
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. КБ "Рубин" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представит на форуме "Армии-2022" новую версию глубоководного аппарата "Клавесин", сообщила пресс-служба ОСК."Участники и гости форума "Армия-2022" смогут увидеть: морской мобильный подводный аппарат "Юнона", научно-исследовательский АНПА "Клавесин-2Р" и модель телеуправляемого необитаемого подводного аппарата рабочего класса "КИТ-3000". Проект предназначен для подводных работ по прокладке и обслуживанию морских магистральных трубопроводов", - сказали в корпорации.Впервые о "Клавесине-2Р" стало известно в 2016 году из отчетов КБ. Речь шла о создании автономного необитаемого подводного аппарата "Клавесин-2Р-ПМ", имеющего увеличенную по сравнению с первой версией "Клавесин-1Р" дальность и глубину погружения. Новый аппарат создается для Минобороны России. В мае 2020 года сообщалось об испытаниях аппарата в Крыму.Комплекс предназначен для обзорно-поисковых функций, также решает задачи научно-исследовательского изучения Мирового океана в глубоководных районах.Международный военно-технический форум "Армия-2022" пройдет с 15 по 21 августа в подмосковном парке "Патриот".
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форум "армия-2022", патриот, россия, безопасность
Форум "Армия-2022", Патриот, Россия, Безопасность
15:22 13.08.2022 (обновлено: 15:43 13.08.2022)
 
На "Армии-2022" покажут новую версию аппарата "Клавесин"

На "Армии-2022" покажут новую версию глубоководного аппарата "Клавесин"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Армия"
Международный форум Армия - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Международный форум "Армия". Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. КБ "Рубин" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представит на форуме "Армии-2022" новую версию глубоководного аппарата "Клавесин", сообщила пресс-служба ОСК.
"Участники и гости форума "Армия-2022" смогут увидеть: морской мобильный подводный аппарат "Юнона", научно-исследовательский АНПА "Клавесин-2Р" и модель телеуправляемого необитаемого подводного аппарата рабочего класса "КИТ-3000". Проект предназначен для подводных работ по прокладке и обслуживанию морских магистральных трубопроводов", - сказали в корпорации.
Впервые о "Клавесине-2Р" стало известно в 2016 году из отчетов КБ. Речь шла о создании автономного необитаемого подводного аппарата "Клавесин-2Р-ПМ", имеющего увеличенную по сравнению с первой версией "Клавесин-1Р" дальность и глубину погружения. Новый аппарат создается для Минобороны России. В мае 2020 года сообщалось об испытаниях аппарата в Крыму.
Комплекс предназначен для обзорно-поисковых функций, также решает задачи научно-исследовательского изучения Мирового океана в глубоководных районах.
Международный военно-технический форум "Армия-2022" пройдет с 15 по 21 августа в подмосковном парке "Патриот".
"Орион" из Дубны: как производят ударные дроны для армии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Завод, открытый компанией "Кронштадт" в Дубне, — первое авиационное предприятие, построенное в постсоветской России.

Рабочие в цехе сборки АО Кронштадт в городе Дубна
1 из 10

Завод, открытый компанией "Кронштадт" в Дубне, — первое авиационное предприятие, построенное в постсоветской России.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Здесь будут выпускать ударные дроны "Орион", "Сириус" и два типа вертолетных беспилотников.

Рабочие в цехе сборки АО Кронштадт в городе Дубна
2 из 10

Здесь будут выпускать ударные дроны "Орион", "Сириус" и два типа вертолетных беспилотников.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Новый завод проинспектировал министр обороны Сергей Шойгу. С производством ознакомились также глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, генеральный директор компании Кронштадт Сергей Богатиков во время посещения АО Кронштадт в городе Дубна
3 из 10

Новый завод проинспектировал министр обороны Сергей Шойгу. С производством ознакомились также глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Высоким гостям продемонстрировали мощности предприятия и этапы производственного процесса.

Рабочие в цехе сборки АО Кронштадт в городе Дубна
4 из 10

Высоким гостям продемонстрировали мощности предприятия и этапы производственного процесса.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Созданный в Дубне центр представляет собой промышленную площадку площадью более 50 гектаров.

Беспилотный летательный аппарат в цехе АО Кронштадт в городе Дубна
5 из 10

Созданный в Дубне центр представляет собой промышленную площадку площадью более 50 гектаров.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

На заводе три цеха: изготовления деталей и их оснастки, агрегатной и окончательной сборки.

Рабочие в цехе сборки АО Кронштадт в городе Дубна
6 из 10

На заводе три цеха: изготовления деталей и их оснастки, агрегатной и окончательной сборки.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

В конструкции производимых предприятием беспилотников до 90% приходится на детали из полимерно-композиционных материалов.

Рабочие в цехе сборки АО Кронштадт в городе Дубна
7 из 10

В конструкции производимых предприятием беспилотников до 90% приходится на детали из полимерно-композиционных материалов.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Серийное производство дронов "Кронштадт" наладит уже в этом году.

Рабочие в цехе сборки АО Кронштадт в городе Дубна
8 из 10

Серийное производство дронов "Кронштадт" наладит уже в этом году.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

На первом этапе обеспечат ежегодный выпуск нескольких десятков беспилотников "Орион" в разведывательных и ударных вариантах.

Рабочий за пультом АО Кронштадт в городе Дубна
9 из 10

На первом этапе обеспечат ежегодный выпуск нескольких десятков беспилотников "Орион" в разведывательных и ударных вариантах.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Это значит, что уже совсем скоро армия получит самую современную технику.

Рабочие в цехе сборки АО Кронштадт в городе Дубна
10 из 10

Это значит, что уже совсем скоро армия получит самую современную технику.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
1 из 10

Завод, открытый компанией "Кронштадт" в Дубне, — первое авиационное предприятие, построенное в постсоветской России.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
2 из 10

Здесь будут выпускать ударные дроны "Орион", "Сириус" и два типа вертолетных беспилотников.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
3 из 10

Новый завод проинспектировал министр обороны Сергей Шойгу. С производством ознакомились также глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
4 из 10

Высоким гостям продемонстрировали мощности предприятия и этапы производственного процесса.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
5 из 10

Созданный в Дубне центр представляет собой промышленную площадку площадью более 50 гектаров.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
6 из 10

На заводе три цеха: изготовления деталей и их оснастки, агрегатной и окончательной сборки.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
7 из 10

В конструкции производимых предприятием беспилотников до 90% приходится на детали из полимерно-композиционных материалов.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
8 из 10

Серийное производство дронов "Кронштадт" наладит уже в этом году.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
9 из 10

На первом этапе обеспечат ежегодный выпуск нескольких десятков беспилотников "Орион" в разведывательных и ударных вариантах.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
10 из 10

Это значит, что уже совсем скоро армия получит самую современную технику.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
 
Форум "Армия-2022"ПатриотРоссияБезопасность
 
 
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