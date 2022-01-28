https://ria.ru/20220128/bespilotnik-1769940396.html

"Орион" из Дубны: как производят ударные дроны для армии

"Орион" из Дубны: как производят ударные дроны для армии - РИА Новости, 28.01.2022

"Орион" из Дубны: как производят ударные дроны для армии

В России теперь есть специализированный завод по выпуску крупноразмерных беспилотников, серийное производство стартует здесь в этом году. Как устроено новейшее... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:28

2022-01-28T14:28

2022-01-28T15:53

фото

безопасность

технологии

дубна

сергей шойгу

беспилотники

производство

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В России теперь есть специализированный завод по выпуску крупноразмерных беспилотников, серийное производство стартует здесь в этом году. Как устроено новейшее предприятие, смотрите в фотоленте Ria.ru.

дубна

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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