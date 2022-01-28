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"Орион" из Дубны: как производят ударные дроны для армии
"Орион" из Дубны: как производят ударные дроны для армии - РИА Новости, 28.01.2022
"Орион" из Дубны: как производят ударные дроны для армии
В России теперь есть специализированный завод по выпуску крупноразмерных беспилотников, серийное производство стартует здесь в этом году. Как устроено новейшее... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T14:28
2022-01-28T15:53
фото
безопасность
технологии
дубна
сергей шойгу
беспилотники
производство
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В России теперь есть специализированный завод по выпуску крупноразмерных беспилотников, серийное производство стартует здесь в этом году. Как устроено новейшее предприятие, смотрите в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, безопасность, технологии, дубна, сергей шойгу, беспилотники, производство
14:28 28.01.2022 (обновлено: 15:53 28.01.2022)
 

"Орион" из Дубны: как производят ударные дроны для армии

Читать ria.ru в
В России теперь есть специализированный завод по выпуску крупноразмерных беспилотников, серийное производство стартует здесь в этом году. Как устроено новейшее предприятие, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Завод, открытый компанией "Кронштадт" в Дубне, — первое авиационное предприятие, построенное в постсоветской России.

Рабочие в цехе сборки АО Кронштадт в городе Дубна
1 из 10

Завод, открытый компанией "Кронштадт" в Дубне, — первое авиационное предприятие, построенное в постсоветской России.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Здесь будут выпускать ударные дроны "Орион", "Сириус" и два типа вертолетных беспилотников.

Рабочие в цехе сборки АО Кронштадт в городе Дубна
2 из 10

Здесь будут выпускать ударные дроны "Орион", "Сириус" и два типа вертолетных беспилотников.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Новый завод проинспектировал министр обороны Сергей Шойгу. С производством ознакомились также глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, генеральный директор компании Кронштадт Сергей Богатиков во время посещения АО Кронштадт в городе Дубна
3 из 10

Новый завод проинспектировал министр обороны Сергей Шойгу. С производством ознакомились также глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Высоким гостям продемонстрировали мощности предприятия и этапы производственного процесса.

Рабочие в цехе сборки АО Кронштадт в городе Дубна
4 из 10

Высоким гостям продемонстрировали мощности предприятия и этапы производственного процесса.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Созданный в Дубне центр представляет собой промышленную площадку площадью более 50 гектаров.

Беспилотный летательный аппарат в цехе АО Кронштадт в городе Дубна
5 из 10

Созданный в Дубне центр представляет собой промышленную площадку площадью более 50 гектаров.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

На заводе три цеха: изготовления деталей и их оснастки, агрегатной и окончательной сборки.

Рабочие в цехе сборки АО Кронштадт в городе Дубна
6 из 10

На заводе три цеха: изготовления деталей и их оснастки, агрегатной и окончательной сборки.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

В конструкции производимых предприятием беспилотников до 90% приходится на детали из полимерно-композиционных материалов.

Рабочие в цехе сборки АО Кронштадт в городе Дубна
7 из 10

В конструкции производимых предприятием беспилотников до 90% приходится на детали из полимерно-композиционных материалов.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Серийное производство дронов "Кронштадт" наладит уже в этом году.

Рабочие в цехе сборки АО Кронштадт в городе Дубна
8 из 10

Серийное производство дронов "Кронштадт" наладит уже в этом году.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

На первом этапе обеспечат ежегодный выпуск нескольких десятков беспилотников "Орион" в разведывательных и ударных вариантах.

Рабочий за пультом АО Кронштадт в городе Дубна
9 из 10

На первом этапе обеспечат ежегодный выпуск нескольких десятков беспилотников "Орион" в разведывательных и ударных вариантах.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Это значит, что уже совсем скоро армия получит самую современную технику.

Рабочие в цехе сборки АО Кронштадт в городе Дубна
10 из 10

Это значит, что уже совсем скоро армия получит самую современную технику.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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