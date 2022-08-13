https://ria.ru/20220813/armi-1809379805.html

Военные повара из Узбекистана лидируют на конкурсе "Полевая кухня"

Военные повара из Узбекистана лидируют на конкурсе "Полевая кухня" - РИА Новости, 13.08.2022

Военные повара из Узбекистана лидируют на конкурсе "Полевая кухня"

Первый этап конкурса "Полевая кухня" Армейских международных игр (АрМИ-2022) стартовал на полигоне в Джизакской области Узбекистана, лидируют местные военные... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T15:39

2022-08-13T15:39

2022-08-13T15:39

безопасность

узбекистан

россия

вьетнам

ак-74

армейские международные игры — 2022 (арми-2022)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/19023/42/190234249_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8004f2d0f62d93a4ccabc5f08e855043.jpg

ТАШКЕНТ, 13 авг - РИА Новости. Первый этап конкурса "Полевая кухня" Армейских международных игр (АрМИ-2022) стартовал на полигоне в Джизакской области Узбекистана, лидируют местные военные повара, команда России идет третьей, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства обороны."Тринадцатого августа завершился первый этап конкурса "Полевая кухня" Армейских международных игр "АрМИ-2022", который проходит на горном полигоне "Фориш" Центрального военного округа (Джизакская область Узбекистана – ред.)", - говорится в сообщении на сайте минобороны.По данным пресс-службы, в соревновании принимают участие пять команд – помимо хозяев, еще военные повара из России, Белоруссии, Вьетнама и Таджикистана. В субботу состоялись соревнования по стрельбе из автомата АК-74 из положения лёжа, расстояние до цели 100 метров, уточнили в министерстве.По итогам первого этапа команда Узбекистана идет первой, за ней военнослужащие Вьетнама, тройку лидеров замыкает Россия, добавили в минобороны."Полевая кухня" проводится для военнослужащих служб обеспечения, которые соревнуются в огневой подготовке, приготовлении пищи и выпекании хлеба. Следующие этапы будут полностью кулинарными: "Приготовление блюд по произвольной рецептуре", "Выпечка хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре", "Приготовление блюд по меню" и другие.

https://ria.ru/20220813/armi-1809357551.html

https://ria.ru/20220813/armi-1809367003.html

узбекистан

россия

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, узбекистан, россия, вьетнам, ак-74, армейские международные игры — 2022 (арми-2022)