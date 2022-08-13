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Военные повара из Узбекистана лидируют на конкурсе "Полевая кухня" - РИА Новости, 13.08.2022
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Военные повара из Узбекистана лидируют на конкурсе "Полевая кухня"
Военные повара из Узбекистана лидируют на конкурсе "Полевая кухня" - РИА Новости, 13.08.2022
Военные повара из Узбекистана лидируют на конкурсе "Полевая кухня"
Первый этап конкурса "Полевая кухня" Армейских международных игр (АрМИ-2022) стартовал на полигоне в Джизакской области Узбекистана, лидируют местные военные... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T15:39
2022-08-13T15:39
безопасность
узбекистан
россия
вьетнам
ак-74
армейские международные игры — 2022 (арми-2022)
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ТАШКЕНТ, 13 авг - РИА Новости. Первый этап конкурса "Полевая кухня" Армейских международных игр (АрМИ-2022) стартовал на полигоне в Джизакской области Узбекистана, лидируют местные военные повара, команда России идет третьей, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства обороны."Тринадцатого августа завершился первый этап конкурса "Полевая кухня" Армейских международных игр "АрМИ-2022", который проходит на горном полигоне "Фориш" Центрального военного округа (Джизакская область Узбекистана – ред.)", - говорится в сообщении на сайте минобороны.По данным пресс-службы, в соревновании принимают участие пять команд – помимо хозяев, еще военные повара из России, Белоруссии, Вьетнама и Таджикистана. В субботу состоялись соревнования по стрельбе из автомата АК-74 из положения лёжа, расстояние до цели 100 метров, уточнили в министерстве.По итогам первого этапа команда Узбекистана идет первой, за ней военнослужащие Вьетнама, тройку лидеров замыкает Россия, добавили в минобороны."Полевая кухня" проводится для военнослужащих служб обеспечения, которые соревнуются в огневой подготовке, приготовлении пищи и выпекании хлеба. Следующие этапы будут полностью кулинарными: "Приготовление блюд по произвольной рецептуре", "Выпечка хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре", "Приготовление блюд по меню" и другие.
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безопасность, узбекистан, россия, вьетнам, ак-74, армейские международные игры — 2022 (арми-2022)
Безопасность, Узбекистан, Россия, Вьетнам, АК-74, Армейские международные игры — 2022 (АрМИ-2022)
15:39 13.08.2022
 
Военные повара из Узбекистана лидируют на конкурсе "Полевая кухня"

Военные повара из Узбекистана лидируют на конкурсе "Полевая кухня" на АрМИ-2022

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАкция "Солдатская каша"
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ТАШКЕНТ, 13 авг - РИА Новости. Первый этап конкурса "Полевая кухня" Армейских международных игр (АрМИ-2022) стартовал на полигоне в Джизакской области Узбекистана, лидируют местные военные повара, команда России идет третьей, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства обороны.
"Тринадцатого августа завершился первый этап конкурса "Полевая кухня" Армейских международных игр "АрМИ-2022", который проходит на горном полигоне "Фориш" Центрального военного округа (Джизакская область Узбекистана – ред.)", - говорится в сообщении на сайте минобороны.
Конкурс АрМИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 12:27
В Казахстане открылись конкурсы АрМИ-2022
По данным пресс-службы, в соревновании принимают участие пять команд – помимо хозяев, еще военные повара из России, Белоруссии, Вьетнама и Таджикистана. В субботу состоялись соревнования по стрельбе из автомата АК-74 из положения лёжа, расстояние до цели 100 метров, уточнили в министерстве.
По итогам первого этапа команда Узбекистана идет первой, за ней военнослужащие Вьетнама, тройку лидеров замыкает Россия, добавили в минобороны.
"Полевая кухня" проводится для военнослужащих служб обеспечения, которые соревнуются в огневой подготовке, приготовлении пищи и выпекании хлеба. Следующие этапы будут полностью кулинарными: "Приготовление блюд по произвольной рецептуре", "Выпечка хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре", "Приготовление блюд по меню" и другие.
Танковый экипаж на конкурсе АрМИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 13:39
Глава Минобороны Казахстана выступил на открытии АрМИ-2022
 
БезопасностьУзбекистанРоссияВьетнамАК-74Армейские международные игры — 2022 (АрМИ-2022)
 
 
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