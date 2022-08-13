https://ria.ru/20220813/armi-1809379805.html
Военные повара из Узбекистана лидируют на конкурсе "Полевая кухня"
Военные повара из Узбекистана лидируют на конкурсе "Полевая кухня" - РИА Новости, 13.08.2022
Военные повара из Узбекистана лидируют на конкурсе "Полевая кухня"
Первый этап конкурса "Полевая кухня" Армейских международных игр (АрМИ-2022) стартовал на полигоне в Джизакской области Узбекистана, лидируют местные военные... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T15:39
2022-08-13T15:39
2022-08-13T15:39
безопасность
узбекистан
россия
вьетнам
ак-74
армейские международные игры — 2022 (арми-2022)
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ТАШКЕНТ, 13 авг - РИА Новости. Первый этап конкурса "Полевая кухня" Армейских международных игр (АрМИ-2022) стартовал на полигоне в Джизакской области Узбекистана, лидируют местные военные повара, команда России идет третьей, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства обороны."Тринадцатого августа завершился первый этап конкурса "Полевая кухня" Армейских международных игр "АрМИ-2022", который проходит на горном полигоне "Фориш" Центрального военного округа (Джизакская область Узбекистана – ред.)", - говорится в сообщении на сайте минобороны.По данным пресс-службы, в соревновании принимают участие пять команд – помимо хозяев, еще военные повара из России, Белоруссии, Вьетнама и Таджикистана. В субботу состоялись соревнования по стрельбе из автомата АК-74 из положения лёжа, расстояние до цели 100 метров, уточнили в министерстве.По итогам первого этапа команда Узбекистана идет первой, за ней военнослужащие Вьетнама, тройку лидеров замыкает Россия, добавили в минобороны."Полевая кухня" проводится для военнослужащих служб обеспечения, которые соревнуются в огневой подготовке, приготовлении пищи и выпекании хлеба. Следующие этапы будут полностью кулинарными: "Приготовление блюд по произвольной рецептуре", "Выпечка хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре", "Приготовление блюд по меню" и другие.
https://ria.ru/20220813/armi-1809357551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, узбекистан, россия, вьетнам, ак-74, армейские международные игры — 2022 (арми-2022)
Безопасность, Узбекистан, Россия, Вьетнам, АК-74, Армейские международные игры — 2022 (АрМИ-2022)
Военные повара из Узбекистана лидируют на конкурсе "Полевая кухня"
Военные повара из Узбекистана лидируют на конкурсе "Полевая кухня" на АрМИ-2022