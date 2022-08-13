В Казахстане открылись конкурсы АрМИ-2022
Замминистра обороны России Фомин открыл конкурсы АрМИ-2022 в Казахстане
Конкурс АрМИ. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин открыл конкурсы Армейских международных игр в Казахстане, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, в субботу в Нур-Султане состоялась торжественная церемония открытия конкурсов Армейских международных игр "Мастера артиллерийского огня", "Меридиан" и "Тактический стрелок".
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"От российской стороны в мероприятии приняли участие заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин и делегация общественного совета при Минобороны России во главе с Павлом Гусевым", - сказали в ведомстве.
Армейские международные игры (АрМИ) – ежегодные международные комплексные соревнования подразделений и команд вооруженных сил государств-участников, в ходе которых проводятся международные конкурсы по военно-прикладным видам состязаний среди военнослужащих. Все элементы конкурсов игр взяты из практики применения войск в современных крупных вооруженных конфликтах и локальных войнах. Армейские международные игры привязаны не к системе гражданского спорта, а к жизни вооруженных сил, как к их быту, так и к полевым выходам и учениям.
Организатором Армейских международных игр является министерство обороны Российской Федерации.