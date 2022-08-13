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В Казахстане открылись конкурсы АрМИ-2022 - РИА Новости, 13.08.2022
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В Казахстане открылись конкурсы АрМИ-2022
В Казахстане открылись конкурсы АрМИ-2022 - РИА Новости, 13.08.2022
В Казахстане открылись конкурсы АрМИ-2022
Замминистра обороны РФ Александр Фомин открыл конкурсы Армейских международных игр в Казахстане, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T12:27
2022-08-13T12:27
безопасность
александр фомин
павел гусев
нур-султан
россия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин открыл конкурсы Армейских международных игр в Казахстане, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, в субботу в Нур-Султане состоялась торжественная церемония открытия конкурсов Армейских международных игр "Мастера артиллерийского огня", "Меридиан" и "Тактический стрелок"."От российской стороны в мероприятии приняли участие заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин и делегация общественного совета при Минобороны России во главе с Павлом Гусевым", - сказали в ведомстве.Армейские международные игры (АрМИ) – ежегодные международные комплексные соревнования подразделений и команд вооруженных сил государств-участников, в ходе которых проводятся международные конкурсы по военно-прикладным видам состязаний среди военнослужащих. Все элементы конкурсов игр взяты из практики применения войск в современных крупных вооруженных конфликтах и локальных войнах. Армейские международные игры привязаны не к системе гражданского спорта, а к жизни вооруженных сил, как к их быту, так и к полевым выходам и учениям.Организатором Армейских международных игр является министерство обороны Российской Федерации.
https://ria.ru/20220813/kitay-1809328170.html
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безопасность, александр фомин, павел гусев, нур-султан, россия
Безопасность, Александр Фомин, Павел Гусев, Нур-Султан, Россия
12:27 13.08.2022
 
В Казахстане открылись конкурсы АрМИ-2022

Замминистра обороны России Фомин открыл конкурсы АрМИ-2022 в Казахстане

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкКонкурс АрМИ
Конкурс АрМИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Конкурс АрМИ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин открыл конкурсы Армейских международных игр в Казахстане, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, в субботу в Нур-Султане состоялась торжественная церемония открытия конкурсов Армейских международных игр "Мастера артиллерийского огня", "Меридиан" и "Тактический стрелок".
Военнослужащий армии Китая фотографирует во время международного конкурса - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 08:13
ВМС Китая примут конкурс "Кубок моря" АрМИ-2022
"От российской стороны в мероприятии приняли участие заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин и делегация общественного совета при Минобороны России во главе с Павлом Гусевым", - сказали в ведомстве.
Армейские международные игры (АрМИ) – ежегодные международные комплексные соревнования подразделений и команд вооруженных сил государств-участников, в ходе которых проводятся международные конкурсы по военно-прикладным видам состязаний среди военнослужащих. Все элементы конкурсов игр взяты из практики применения войск в современных крупных вооруженных конфликтах и локальных войнах. Армейские международные игры привязаны не к системе гражданского спорта, а к жизни вооруженных сил, как к их быту, так и к полевым выходам и учениям.
Организатором Армейских международных игр является министерство обороны Российской Федерации.
Российские военнослужащие на полигоне Фориш в Узбекистане перед началом конкурсов Армейских международных игр (АрМИ-2022) - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 17:52
Полигон в Узбекистане начал принимать участников двух конкурсов АрМИ-2022
 
БезопасностьАлександр ФоминПавел ГусевНур-СултанРоссия
 
 
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