https://ria.ru/20220813/armi-1809357551.html

В Казахстане открылись конкурсы АрМИ-2022

В Казахстане открылись конкурсы АрМИ-2022 - РИА Новости, 13.08.2022

В Казахстане открылись конкурсы АрМИ-2022

Замминистра обороны РФ Александр Фомин открыл конкурсы Армейских международных игр в Казахстане, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T12:27

2022-08-13T12:27

2022-08-13T12:27

безопасность

александр фомин

павел гусев

нур-султан

россия

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин открыл конкурсы Армейских международных игр в Казахстане, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, в субботу в Нур-Султане состоялась торжественная церемония открытия конкурсов Армейских международных игр "Мастера артиллерийского огня", "Меридиан" и "Тактический стрелок"."От российской стороны в мероприятии приняли участие заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин и делегация общественного совета при Минобороны России во главе с Павлом Гусевым", - сказали в ведомстве.Армейские международные игры (АрМИ) – ежегодные международные комплексные соревнования подразделений и команд вооруженных сил государств-участников, в ходе которых проводятся международные конкурсы по военно-прикладным видам состязаний среди военнослужащих. Все элементы конкурсов игр взяты из практики применения войск в современных крупных вооруженных конфликтах и локальных войнах. Армейские международные игры привязаны не к системе гражданского спорта, а к жизни вооруженных сил, как к их быту, так и к полевым выходам и учениям.Организатором Армейских международных игр является министерство обороны Российской Федерации.

https://ria.ru/20220813/kitay-1809328170.html

https://ria.ru/20220808/konkurs-1808124199.html

нур-султан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, александр фомин, павел гусев, нур-султан, россия