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Минздрав Казахстана подтвердил смерть ребенка после применения Zolgensma - РИА Новости, 12.08.2022
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Минздрав Казахстана подтвердил смерть ребенка после применения Zolgensma
Минздрав Казахстана подтвердил смерть ребенка после применения Zolgensma - РИА Новости, 12.08.2022
Минздрав Казахстана подтвердил смерть ребенка после применения Zolgensma
Главный внештатный детский невролог минздрава Казахстана Алтыншаш Джаксыбаева подтвердила РИА Новости смерть ребенка после применения препарата Zolgensma,... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:50
2022-08-12T15:56
в мире
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 12 авг – РИА Новости. Главный внештатный детский невролог минздрава Казахстана Алтыншаш Джаксыбаева подтвердила РИА Новости смерть ребенка после применения препарата Zolgensma, девочка скончалась от токсической гепатопатии.Ранее швейцарская фармацевтическая компания Novartis сообщила о смерти двух детей в России и Казахстане при лечении спинальной мышечной атрофии (СМА) с помощью препарата Zolgensma."Пациентке 2021 года рождения в марте текущего года был введен препарат Zolgensma согласно инструкции режима дозирования в соответствии с весом ребенка. Показания к терапии определяет экспертно-консультативный совет... и в случае данного ребенка назначение данного вида терапии определялось экспертно-консультативным советом", - сказала Джаксыбаева.По ее словам, наблюдение и мониторинг состояния ребенка осуществлялся ежедневно."Шестнадцатого мая 2022 года девочка скончалась, предварительно, от токсической гепатопатии, или острой печеночной недостаточности", - пояснила Джаксыбаева.Zolgensma считается самым дорогим в мире препаратом, стоимость одной дозы составляет более 2 миллионов долларов.Спинальная мышечная атрофия относится к генетическим наследственным заболеваниям, и до настоящего времени лечение таких больных заключалось в снятии симптомов и пожизненном приеме дорогостоящих препаратов. По статистике, 50% больных СМА детей не доживают до двух лет. До последнего времени радикальных методов лечения СМА не существовало. Эффект показала только генная терапия. Единственная доза препарата Zolgensma обеспечивает замену отсутствующего или дефектного гена на его функциональную копию.
https://ria.ru/20220812/sma-1809189876.html
https://ria.ru/20220812/zolgensma-1809125810.html
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в мире, казахстан
В мире, Казахстан
15:50 12.08.2022 (обновлено: 15:56 12.08.2022)
 
Минздрав Казахстана подтвердил смерть ребенка после применения Zolgensma

Минздрав Казахстана подтвердил смерть ребенка от гепатопатии после применения Zolgensma

© Depositphotos / oasisamuelПервый лекарственный препарат для генной терапии спинальной мышечной атрофии Zolgensma (Золгенсма)
Первый лекарственный препарат для генной терапии спинальной мышечной атрофии Zolgensma (Золгенсма) - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Depositphotos / oasisamuel
Первый лекарственный препарат для генной терапии спинальной мышечной атрофии Zolgensma (Золгенсма). Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 12 авг – РИА Новости. Главный внештатный детский невролог минздрава Казахстана Алтыншаш Джаксыбаева подтвердила РИА Новости смерть ребенка после применения препарата Zolgensma, девочка скончалась от токсической гепатопатии.
Ранее швейцарская фармацевтическая компания Novartis сообщила о смерти двух детей в России и Казахстане при лечении спинальной мышечной атрофии (СМА) с помощью препарата Zolgensma.
"Пациентке 2021 года рождения в марте текущего года был введен препарат Zolgensma согласно инструкции режима дозирования в соответствии с весом ребенка. Показания к терапии определяет экспертно-консультативный совет... и в случае данного ребенка назначение данного вида терапии определялось экспертно-консультативным советом", - сказала Джаксыбаева.
По ее словам, наблюдение и мониторинг состояния ребенка осуществлялся ежедневно.
Первый лекарственный препарат для генной терапии спинальной мышечной атрофии Zolgensma (Золгенсма) - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
15:46
Ребенок, умерший при лечении СМА, выиграл препарат в лотерею
"Шестнадцатого мая 2022 года девочка скончалась, предварительно, от токсической гепатопатии, или острой печеночной недостаточности", - пояснила Джаксыбаева.
Zolgensma считается самым дорогим в мире препаратом, стоимость одной дозы составляет более 2 миллионов долларов.
Спинальная мышечная атрофия относится к генетическим наследственным заболеваниям, и до настоящего времени лечение таких больных заключалось в снятии симптомов и пожизненном приеме дорогостоящих препаратов. По статистике, 50% больных СМА детей не доживают до двух лет. До последнего времени радикальных методов лечения СМА не существовало. Эффект показала только генная терапия. Единственная доза препарата Zolgensma обеспечивает замену отсутствующего или дефектного гена на его функциональную копию.
Первый лекарственный препарат для генной терапии спинальной мышечной атрофии Zolgensma (Золгенсма) - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12:56
Росздравнадзор выясняет причину смерти ребенка на фоне приема Zolgensma
 
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