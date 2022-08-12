https://ria.ru/20220812/zivert-1809062560.html

Zivert позвала Билана и Басту танцевать в новом клипе

Zivert позвала Билана и Басту танцевать в новом клипе - РИА Новости, 12.08.2022

Zivert позвала Билана и Басту танцевать в новом клипе

Zivert в новом клипе Wake up сняла Диму Билана, Басту, Niletto, Елену Летучую и других звезд. Все они зажигательно танцуют – кто-то в парке Горького, а кто-то... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T10:09

2022-08-12T10:09

2022-08-12T10:09

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юлия зиверт (zivert)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Zivert в новом клипе Wake up сняла Диму Билана, Басту, Niletto, Елену Летучую и других звезд. Все они зажигательно танцуют – кто-то в парке Горького, а кто-то на крыше здания. Зиверт также показала своего продюсера.Пользователи поблагодарили артистку за летний и бодрый клип.Поклонники с интересом следят за творчеством Зиверт не только из-за музыки, но благодаря необычным образам. Артистка любит менять цвет и длину волос почти для каждого выступления.

https://ria.ru/20220811/bikovich-1808790786.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, юлия зиверт (zivert)