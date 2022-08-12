Zivert позвала Билана и Басту танцевать в новом клипе
Zivert сняла Диму Билана и Басту в новом клипе Wake up
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевица Zivert на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света"
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Zivert в новом клипе Wake up сняла Диму Билана, Басту, Niletto, Елену Летучую и других звезд. Все они зажигательно танцуют – кто-то в парке Горького, а кто-то на крыше здания.
Зиверт также показала своего продюсера.
"Это первый клип, в котором появился мой продюсер Богдан Леонович. Узнали? – смеется певица. – До этого он принимал участие в съемках клипов "Зеленые волны" и "CRY", но в другом амплуа".
Пользователи поблагодарили артистку за летний и бодрый клип.
"Это просто супер-песня и клип в тему, так и хочется послать все проблемы напевая: "А нам по барабану, если все не по плану, то мы переиграем, плавно…", – написали в комментариях.
Поклонники с интересом следят за творчеством Зиверт не только из-за музыки, но благодаря необычным образам. Артистка любит менять цвет и длину волос почти для каждого выступления.
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