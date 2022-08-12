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Zivert позвала Билана и Басту танцевать в новом клипе - РИА Новости, 12.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220812/zivert-1809062560.html
Zivert позвала Билана и Басту танцевать в новом клипе
Zivert позвала Билана и Басту танцевать в новом клипе - РИА Новости, 12.08.2022
Zivert позвала Билана и Басту танцевать в новом клипе
Zivert в новом клипе Wake up сняла Диму Билана, Басту, Niletto, Елену Летучую и других звезд. Все они зажигательно танцуют – кто-то в парке Горького, а кто-то... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:09
2022-08-12T10:09
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
юлия зиверт (zivert)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Zivert в новом клипе Wake up сняла Диму Билана, Басту, Niletto, Елену Летучую и других звезд. Все они зажигательно танцуют – кто-то в парке Горького, а кто-то на крыше здания. Зиверт также показала своего продюсера.Пользователи поблагодарили артистку за летний и бодрый клип.Поклонники с интересом следят за творчеством Зиверт не только из-за музыки, но благодаря необычным образам. Артистка любит менять цвет и длину волос почти для каждого выступления.
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знаменитости, шоу-бизнес, юлия зиверт (zivert)
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес, Юлия Зиверт (Zivert)
10:09 12.08.2022
 
Zivert позвала Билана и Басту танцевать в новом клипе

Zivert сняла Диму Билана и Басту в новом клипе Wake up

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевица Zivert на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света"
Певица Zivert на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Zivert в новом клипе Wake up сняла Диму Билана, Басту, Niletto, Елену Летучую и других звезд. Все они зажигательно танцуют – кто-то в парке Горького, а кто-то на крыше здания.
Зиверт также показала своего продюсера.
"Это первый клип, в котором появился мой продюсер Богдан Леонович. Узнали? – смеется певица. – До этого он принимал участие в съемках клипов "Зеленые волны" и "CRY", но в другом амплуа".
Пользователи поблагодарили артистку за летний и бодрый клип.
"Это просто супер-песня и клип в тему, так и хочется послать все проблемы напевая: "А нам по барабану, если все не по плану, то мы переиграем, плавно…", – написали в комментариях.
Поклонники с интересом следят за творчеством Зиверт не только из-за музыки, но благодаря необычным образам. Артистка любит менять цвет и длину волос почти для каждого выступления.
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