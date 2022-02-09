https://ria.ru/20220209/zivert-1771875405.html

Новый имидж Zivert: мнения поклонников разделились

Новый имидж Zivert: мнения поклонников разделились - РИА Новости, 09.02.2022

Новый имидж Zivert: мнения поклонников разделились

Zivert похвалилась в социальных сетях новым образом: певица сделала короткую стрижку. Мнения подписчиков разделились. Многие были не в восторге от обновленной... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T14:26

2022-02-09T14:26

2022-02-09T14:26

шоубиз

шоу-бизнес

юлия зиверт (zivert)

знаменитости

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Zivert похвалилась в социальных сетях новым образом: певица сделала короткую стрижку. Мнения подписчиков разделились. Многие были не в восторге от обновленной внешности звезды и сравнили ее с Холли Берри.Другим преображение артистки понравилось.Zivert любит экстравагантные и яркие образы – она часто примеряет для концертов и клипов неожиданные прически и парики, а также оригинальные наряды и броский макияж.Ранее певица признавалась, что увлекалась футболом и даже ездила на "фанатские драки".

https://ria.ru/20210903/bilan-1748540595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шоу-бизнес, юлия зиверт (zivert), знаменитости