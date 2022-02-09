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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220209/zivert-1771875405.html
Новый имидж Zivert: мнения поклонников разделились
Новый имидж Zivert: мнения поклонников разделились - РИА Новости, 09.02.2022
Новый имидж Zivert: мнения поклонников разделились
Zivert похвалилась в социальных сетях новым образом: певица сделала короткую стрижку. Мнения подписчиков разделились. Многие были не в восторге от обновленной... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T14:26
2022-02-09T14:26
шоубиз
шоу-бизнес
юлия зиверт (zivert)
знаменитости
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Zivert похвалилась в социальных сетях новым образом: певица сделала короткую стрижку. Мнения подписчиков разделились. Многие были не в восторге от обновленной внешности звезды и сравнили ее с Холли Берри.Другим преображение артистки понравилось.Zivert любит экстравагантные и яркие образы – она часто примеряет для концертов и клипов неожиданные прически и парики, а также оригинальные наряды и броский макияж.Ранее певица признавалась, что увлекалась футболом и даже ездила на "фанатские драки".
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шоу-бизнес, юлия зиверт (zivert), знаменитости
14:26 09.02.2022
 
Новый имидж Zivert: мнения поклонников разделились

Поклонники неоднозначно оценили новый образ Zivert

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийская национальная музыкальная премия "Виктория — 2020"
Российская национальная музыкальная премия Виктория — 2020 - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Zivert похвалилась в социальных сетях новым образом: певица сделала короткую стрижку. Мнения подписчиков разделились. Многие были не в восторге от обновленной внешности звезды и сравнили ее с Холли Берри.

"Где волосы? Заболела?", "Холли, ты ли это?", "Некрасиво с такими волосами (мое мнение). Пожалела, что купила билет на концерт, который в тысячный раз переносят", "Боже, зачем?", – написали в комментариях.

Другим преображение артистки понравилось.

"Как я завидую супер-людям, которые с легкостью могут сменить имидж", "Сколько позитива от этой прекрасной девушки", – отметили поклонники.

Zivert любит экстравагантные и яркие образы – она часто примеряет для концертов и клипов неожиданные прически и парики, а также оригинальные наряды и броский макияж.
Ранее певица признавалась, что увлекалась футболом и даже ездила на "фанатские драки".
Zivert и Дима Билан - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября 2021, 13:51Шоубиз
Дима Билан и Zivert выпустили совместный клип на песню "Это была любовь"
 
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