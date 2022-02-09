Новый имидж Zivert: мнения поклонников разделились
Поклонники неоднозначно оценили новый образ Zivert
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийская национальная музыкальная премия "Виктория — 2020"
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Zivert похвалилась в социальных сетях новым образом: певица сделала короткую стрижку. Мнения подписчиков разделились. Многие были не в восторге от обновленной внешности звезды и сравнили ее с Холли Берри.
"Где волосы? Заболела?", "Холли, ты ли это?", "Некрасиво с такими волосами (мое мнение). Пожалела, что купила билет на концерт, который в тысячный раз переносят", "Боже, зачем?", – написали в комментариях.
Другим преображение артистки понравилось.
"Как я завидую супер-людям, которые с легкостью могут сменить имидж", "Сколько позитива от этой прекрасной девушки", – отметили поклонники.
Zivert любит экстравагантные и яркие образы – она часто примеряет для концертов и клипов неожиданные прически и парики, а также оригинальные наряды и броский макияж.
Ранее певица признавалась, что увлекалась футболом и даже ездила на "фанатские драки".
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