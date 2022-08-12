https://ria.ru/20220812/zaes-1809193019.html

В ДНР назвали цель обстрелов Киевом ЗАЭС

В ДНР назвали цель обстрелов Киевом ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2022

В ДНР назвали цель обстрелов Киевом ЗАЭС

Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский считает, что обстреливая Запорожскую АЭС, Киев пытается изменить ход специальной... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T15:53

2022-08-12T15:53

2022-08-12T15:53

в мире

стефан дюжаррик

ярослав качиньский

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энергодар

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский считает, что обстреливая Запорожскую АЭС, Киев пытается изменить ход специальной военной операции РФ путём ввода миротворцев на Украину."Обстрелами Запорожской атомной станции они (Украина - ред.) пытаются шантажировать не только Европу, но и весь мир. Обстреливают её для того, чтобы создать условия для ввода миротворческих сил и остановить ход специальной военной операции ", - сказал Бердичевский РИА Новости.Как заявил на брифинге в четверг официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, разговоров о размещении миротворцев ООН на Запорожской АЭС не ведется, стороны сами в состоянии обеспечить периметр безопасности вокруг объекта.В апреле вице-премьер Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предложил направить на Украину миссию НАТО или миссию более широкого состава.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

https://ria.ru/20220812/aes-1809146865.html

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Дарья Буймова

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