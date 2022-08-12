https://ria.ru/20220812/zaes-1809146710.html

В Запорожской области показали обломки ракеты после удара по Энергодару

В Запорожской области показали обломки ракеты после удара по Энергодару - РИА Новости, 12.08.2022

В Запорожской области показали обломки ракеты после удара по Энергодару

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов показал в своем Telegram-канале обломки американской высокоточной ракеты GMLRS, обнаруженные... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T14:00

2022-08-12T14:00

2022-08-12T15:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов показал в своем Telegram-канале обломки американской высокоточной ракеты GMLRS, обнаруженные после удара украинских войск по расположенному рядом с Запорожской АЭС городу Энергодару.Ранее Рогов заявил, что территорию АЭС украинские войска обстреливали, в том числе с помощью управляемых ракет и снарядов западного производства. Обстрел Запорожской АЭС вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских вооруженных сил."Еще одно доказательство того, что Британия, США и Польша являются соучастниками режима Зеленского в атаках на Запорожскую АЭС. Обломки американской высокоточной ракеты GMLRS, запущенной боевиками Зеленского по Энергодару", - написал Рогов в своем Telegram-канале, разместив несколько фотографий обломков с заводскими номерами.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

https://ria.ru/20220812/zaes-1809074776.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220812/zaes-1809138144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, рафаэль гросси, энергодар, россия, сша, магатэ, запорожская аэс