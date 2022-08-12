Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области показали обломки ракеты после удара по Энергодару - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220812/zaes-1809146710.html
В Запорожской области показали обломки ракеты после удара по Энергодару
В Запорожской области показали обломки ракеты после удара по Энергодару - РИА Новости, 12.08.2022
В Запорожской области показали обломки ракеты после удара по Энергодару
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов показал в своем Telegram-канале обломки американской высокоточной ракеты GMLRS, обнаруженные... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T14:00
2022-08-12T15:11
в мире
рафаэль гросси
энергодар
россия
сша
магатэ
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809173170_0:140:1280:860_1920x0_80_0_0_2701074a34d1c15a4c55bf1093814476.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов показал в своем Telegram-канале обломки американской высокоточной ракеты GMLRS, обнаруженные после удара украинских войск по расположенному рядом с Запорожской АЭС городу Энергодару.Ранее Рогов заявил, что территорию АЭС украинские войска обстреливали, в том числе с помощью управляемых ракет и снарядов западного производства. Обстрел Запорожской АЭС вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских вооруженных сил."Еще одно доказательство того, что Британия, США и Польша являются соучастниками режима Зеленского в атаках на Запорожскую АЭС. Обломки американской высокоточной ракеты GMLRS, запущенной боевиками Зеленского по Энергодару", - написал Рогов в своем Telegram-канале, разместив несколько фотографий обломков с заводскими номерами.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
https://ria.ru/20220812/zaes-1809074776.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220812/zaes-1809138144.html
энергодар
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809173170_0:4:1280:964_1920x0_80_0_0_45de1f692b378cc98e2c15f19bcea88a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рафаэль гросси, энергодар, россия, сша, магатэ, запорожская аэс
В мире, Рафаэль Гросси, Энергодар, Россия, США, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
14:00 12.08.2022 (обновлено: 15:11 12.08.2022)
 
В Запорожской области показали обломки ракеты после удара по Энергодару

Власти Запорожской области показали обломки ракеты GMLRS после удара по Энергодару

© Фото предоставлено сообществом Военный ОсведомительОбломки американской высокоточной ракеты GMLRS, запущенной украинской армией по одному из объектов в городе Энергодаре, Запорожская область
Обломки американской высокоточной ракеты GMLRS, запущенной украинской армией по одному из объектов в городе Энергодаре, Запорожская область
© Фото предоставлено сообществом Военный Осведомитель
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов показал в своем Telegram-канале обломки американской высокоточной ракеты GMLRS, обнаруженные после удара украинских войск по расположенному рядом с Запорожской АЭС городу Энергодару.
Ранее Рогов заявил, что территорию АЭС украинские войска обстреливали, в том числе с помощью управляемых ракет и снарядов западного производства. Обстрел Запорожской АЭС вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских вооруженных сил.
© Фото предоставлено сообществом Военный ОсведомительОбломки американской высокоточной ракеты GMLRS, запущенной украинской армией по одному из объектов в городе Энергодаре, Запорожская область
Обломки американской высокоточной ракеты GMLRS, запущенной украинской армией по одному из объектов в городе Энергодаре, Запорожская область
© Фото предоставлено сообществом Военный Осведомитель
Обломки американской высокоточной ракеты GMLRS, запущенной украинской армией по одному из объектов в городе Энергодаре, Запорожская область
"Еще одно доказательство того, что Британия, США и Польша являются соучастниками режима Зеленского в атаках на Запорожскую АЭС. Обломки американской высокоточной ракеты GMLRS, запущенной боевиками Зеленского по Энергодару", - написал Рогов в своем Telegram-канале, разместив несколько фотографий обломков с заводскими номерами.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 10:55Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреливали ЗАЭС управляемыми снарядами западного производства
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 13:27В мире
В Запорожье выяснили, кто обстреливает ЗАЭС
 
В миреРафаэль ГроссиЭнергодарРоссияСШАМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала