14:00 12.08.2022 (обновлено: 15:11 12.08.2022)
В Запорожской области показали обломки ракеты после удара по Энергодару
Власти Запорожской области показали обломки ракеты GMLRS после удара по Энергодару
© Фото предоставлено сообществом Военный ОсведомительОбломки американской высокоточной ракеты GMLRS, запущенной украинской армией по одному из объектов в городе Энергодаре, Запорожская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов показал в своем Telegram-канале обломки американской высокоточной ракеты GMLRS, обнаруженные после удара украинских войск по расположенному рядом с Запорожской АЭС городу Энергодару.
Ранее Рогов заявил, что территорию АЭС украинские войска обстреливали, в том числе с помощью управляемых ракет и снарядов западного производства. Обстрел Запорожской АЭС вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских вооруженных сил.
© Фото предоставлено сообществом Военный ОсведомительОбломки американской высокоточной ракеты GMLRS, запущенной украинской армией по одному из объектов в городе Энергодаре, Запорожская область
Обломки американской высокоточной ракеты GMLRS, запущенной украинской армией по одному из объектов в городе Энергодаре, Запорожская область
"Еще одно доказательство того, что Британия, США и Польша являются соучастниками режима Зеленского в атаках на Запорожскую АЭС. Обломки американской высокоточной ракеты GMLRS, запущенной боевиками Зеленского по Энергодару", - написал Рогов в своем Telegram-канале, разместив несколько фотографий обломков с заводскими номерами.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.