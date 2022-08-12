https://ria.ru/20220812/zaes-1809074776.html
ВСУ обстреливали ЗАЭС управляемыми снарядами западного производства
ВСУ обстреливали ЗАЭС управляемыми снарядами западного производства - РИА Новости, 12.08.2022
ВСУ обстреливали ЗАЭС управляемыми снарядами западного производства
Украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС управляемыми снарядами западного производства, заявил представитель новой военно-гражданской администрации... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:55
2022-08-12T10:55
2022-08-12T12:15
специальная военная операция на украине
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС управляемыми снарядами западного производства, заявил представитель новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Обратите внимание, что обстрелы АЭС ведутся именно управляемыми снарядами производства тех же англосаксов. Они тем и опасны, что управляемые, — они летят туда, куда их отправляли", — сказал он в эфире канала "Россия 24". По его словам, один из снарядов упал "в десяти метрах от площадки хранения ядерного топлива". В ВГА пообещали вскоре представить доказательства и подтверждения атаки.Рогов ранее заявил об обстреле ЗАЭС, после которого оказалась повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах, объявивших о планах войти в состав России, сформированы пророссийские администрации. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В четверг, 11 августа, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что после артиллерийского огня со стороны населенного пункта Никополь повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов.
https://ria.ru/20220812/zaes-1809075466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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10:55 12.08.2022 (обновлено: 12:15 12.08.2022)
ВСУ обстреливали ЗАЭС управляемыми снарядами западного производства
Представитель ВГА Рогов: ВСУ обстреливали ЗАЭС западными управляемыми снарядами