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Приказы атаковать ЗАЭС отдаются в Британии и США, уверены власти Запорожья - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/zaes-1809045220.html
Приказы атаковать ЗАЭС отдаются в Британии и США, уверены власти Запорожья
Приказы атаковать ЗАЭС отдаются в Британии и США, уверены власти Запорожья - РИА Новости, 12.08.2022
Приказы атаковать ЗАЭС отдаются в Британии и США, уверены власти Запорожья
Приказы атаковать Запорожскую АЭС отдаются в Великобритании и США, киевская власть лишь исполнитель, сообщил РИА Новости член главного совета администрации... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T03:59
2022-08-12T03:59
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
европа
запорожская аэс
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Приказы атаковать Запорожскую АЭС отдаются в Великобритании и США, киевская власть лишь исполнитель, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, обстрелами АЭС украинская сторона пытается остановить дальнейшее продвижение союзных сил России, шантажируя Европу ядерной угрозой.Рогов подчеркнул, что для прекращения обстрелов необходимо, в первую очередь, освободить населенные пункты Никополь, Марганец и Томаковка Днепропетровской области. "Именно оттуда украинские террористы ведут обстрелы атомной станции", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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в мире, запорожская область, россия, европа, запорожская аэс, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Европа, Запорожская АЭС, Владимир Рогов
03:59 12.08.2022
 
Приказы атаковать ЗАЭС отдаются в Британии и США, уверены власти Запорожья

Представитель ВГА Запорожья Рогов: приказы атаковать ЗАЭС отдаются в Британии и США

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceФрагмент ракеты после обстрела на территории Запорожской АЭС
Фрагмент ракеты после обстрела на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Фрагмент ракеты после обстрела на территории Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Приказы атаковать Запорожскую АЭС отдаются в Великобритании и США, киевская власть лишь исполнитель, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Приказы атаковать Запорожскую АЭС отдаются в Британии и США, именно они курируют режим (Владимира) Зеленского, который по факту является лишь исполнителем", - сказал Рогов.
По его словам, обстрелами АЭС украинская сторона пытается остановить дальнейшее продвижение союзных сил России, шантажируя Европу ядерной угрозой.
Рогов подчеркнул, что для прекращения обстрелов необходимо, в первую очередь, освободить населенные пункты Никополь, Марганец и Томаковка Днепропетровской области. "Именно оттуда украинские террористы ведут обстрелы атомной станции", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 00:53Специальная военная операция на Украине
Небензя о перспективе демилитаризации ЗАЭС: это сделает ее уязвимой
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияЕвропаЗапорожская АЭСВладимир Рогов
 
 
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