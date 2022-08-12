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Приказы атаковать ЗАЭС отдаются в Британии и США, уверены власти Запорожья
Приказы атаковать ЗАЭС отдаются в Британии и США, уверены власти Запорожья - РИА Новости, 12.08.2022
Приказы атаковать ЗАЭС отдаются в Британии и США, уверены власти Запорожья
Приказы атаковать Запорожскую АЭС отдаются в Великобритании и США, киевская власть лишь исполнитель, сообщил РИА Новости член главного совета администрации... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T03:59
2022-08-12T03:59
2022-08-12T03:59
специальная военная операция на украине
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запорожская область
россия
европа
запорожская аэс
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Приказы атаковать Запорожскую АЭС отдаются в Великобритании и США, киевская власть лишь исполнитель, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, обстрелами АЭС украинская сторона пытается остановить дальнейшее продвижение союзных сил России, шантажируя Европу ядерной угрозой.Рогов подчеркнул, что для прекращения обстрелов необходимо, в первую очередь, освободить населенные пункты Никополь, Марганец и Томаковка Днепропетровской области. "Именно оттуда украинские террористы ведут обстрелы атомной станции", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Европа, Запорожская АЭС, Владимир Рогов
Приказы атаковать ЗАЭС отдаются в Британии и США, уверены власти Запорожья
Представитель ВГА Запорожья Рогов: приказы атаковать ЗАЭС отдаются в Британии и США