14:51 12.08.2022 (обновлено: 00:05 13.08.2022)
В Выборге открылся фестиваль культурного проектирования IN.Borg
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Выборг с башни святого Олафа Выборгского замка
Вид на Выборг с башни святого Олафа Выборгского замка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Инженерный фестиваль культурного проектирования IN.Borg, который открылся в Выборге в пятницу даст ответы на главные вопросы современности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области.
Каким был первый механизм, изобретенный человеком, есть ли у скульптуры звучание, почему архитектура восхищает, и кто сильнее - мозг или искусственный интеллект - на все эти вопросы смогут получить ответ посетители инженерного фестиваля культурного проектирования IN.Borg, который открылся в музее-заповеднике "Парк Монрепо", на улицах Выборга и в Выборгском замке, пояснили в пресс-службе.
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"Гостей фестиваля ждут лекции, паблик-токи и перфомансы от художников, фотографов, историков, искусствоведов, кинорежиссёров, музыковедов, представителей инженерных и дизайн-сообществ", - добавил собеседник агентства.
Главным событием первого дня фестиваля станет встреча со знаменитым российским биологом и лингвистом Татьяной Черниговской. Специалист в вопросах нейронауки и психолингвистики проведет лекцию-размышление "Мозг VS искусственный интеллект". Завершится открытие выступлением российской инди-поп-группы OQJAV. Также в рамках фестиваля, который будет идти все выходные, в городе будут проходить пешеходные экскурсии по средневековому городу "Выборг глазами инженера", мастер-классы от хранителей музея керамики, лекции об идеальной конструкции звуковой скульптуры и роли инженеров в кино.
"В выходные участники фестиваля смогут послушать выступления историка Павла Уварова, теоретика искусства Дмитрия Гутова, AR и VR художника Глеба Солнцева, хореографа Егора Дружинина, кинокритика Егора Москвитина, продюсера Юлдус Бахтиозиной, специалиста в области музыкальной психологии Дины Кирнарской и других. Кроме образовательных мероприятий фестиваль приглашает на экскурсии по Выборгу, фотопрогулки по Монрепо и акцию помощи парковым деревьям, концерты POLNALYUBVI, "Мегаполис" и Симфонического оркестра Ленинградской области", - добавили в пресс-службе отметив, что участие в фестивале бесплатное, но по предварительной регистрации на официальном сайте проекта.