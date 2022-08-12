https://ria.ru/20220812/vyborg-1809156180.html

В Выборге открылся фестиваль культурного проектирования IN.Borg

В Выборге открылся фестиваль культурного проектирования IN.Borg - РИА Новости, 13.08.2022

В Выборге открылся фестиваль культурного проектирования IN.Borg

Инженерный фестиваль культурного проектирования IN.Borg, который открылся в Выборге в пятницу даст ответы на главные вопросы современности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-12T14:51

2022-08-12T14:51

2022-08-13T00:05

ленинградская область

выборг

дмитрий гутов

егор дружинин

культура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Инженерный фестиваль культурного проектирования IN.Borg, который открылся в Выборге в пятницу даст ответы на главные вопросы современности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области.Каким был первый механизм, изобретенный человеком, есть ли у скульптуры звучание, почему архитектура восхищает, и кто сильнее - мозг или искусственный интеллект - на все эти вопросы смогут получить ответ посетители инженерного фестиваля культурного проектирования IN.Borg, который открылся в музее-заповеднике "Парк Монрепо", на улицах Выборга и в Выборгском замке, пояснили в пресс-службе."Гостей фестиваля ждут лекции, паблик-токи и перфомансы от художников, фотографов, историков, искусствоведов, кинорежиссёров, музыковедов, представителей инженерных и дизайн-сообществ", - добавил собеседник агентства.Главным событием первого дня фестиваля станет встреча со знаменитым российским биологом и лингвистом Татьяной Черниговской. Специалист в вопросах нейронауки и психолингвистики проведет лекцию-размышление "Мозг VS искусственный интеллект". Завершится открытие выступлением российской инди-поп-группы OQJAV. Также в рамках фестиваля, который будет идти все выходные, в городе будут проходить пешеходные экскурсии по средневековому городу "Выборг глазами инженера", мастер-классы от хранителей музея керамики, лекции об идеальной конструкции звуковой скульптуры и роли инженеров в кино."В выходные участники фестиваля смогут послушать выступления историка Павла Уварова, теоретика искусства Дмитрия Гутова, AR и VR художника Глеба Солнцева, хореографа Егора Дружинина, кинокритика Егора Москвитина, продюсера Юлдус Бахтиозиной, специалиста в области музыкальной психологии Дины Кирнарской и других. Кроме образовательных мероприятий фестиваль приглашает на экскурсии по Выборгу, фотопрогулки по Монрепо и акцию помощи парковым деревьям, концерты POLNALYUBVI, "Мегаполис" и Симфонического оркестра Ленинградской области", - добавили в пресс-службе отметив, что участие в фестивале бесплатное, но по предварительной регистрации на официальном сайте проекта.

https://ria.ru/20220811/vyborg-1808824917.html

выборг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

выборг, дмитрий гутов, егор дружинин, культура