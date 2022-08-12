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ВСУ оборудовали опорные пункты в жилых домах в Николаеве и Харькове - РИА Новости, 12.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/vsu-1809296838.html
ВСУ оборудовали опорные пункты в жилых домах в Николаеве и Харькове
ВСУ оборудовали опорные пункты в жилых домах в Николаеве и Харькове - РИА Новости, 12.08.2022
ВСУ оборудовали опорные пункты в жилых домах в Николаеве и Харькове
Украинские националисты оборудовали опорные пункты в жилых многоквартирных домах Николаева и Харькова, заявил в пятницу руководитель Межведомственного... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T21:53
2022-08-12T21:53
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
днепропетровская область
вооруженные силы украины
украина
николаев (украина)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали опорные пункты в жилых многоквартирных домах Николаева и Харькова, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, также в Харькове на верхних и нижних этажах жилых домов (ул. Чернышевского) дислоцированы подразделения украинских войск и националистического батальона "Кракен", оборудованы склады вооружения и артиллерийских боеприпасов, на крышах – огневые позиции ПЗРК.Кроме того, в Павлограде Днепропетровской области на территории церкви (ул. Днепропетровская) националисты разместили огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО. "С территории школы-интерната № 32 (ул. Панфилова) в Константиновке Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ систематически обстреливают из артиллерии и РСЗО позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь", - заявил генерал.
https://ria.ru/20220812/spetsoperatsiya-1809122635.html
харьков
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в мире, харьков, днепропетровская область, вооруженные силы украины, украина, николаев (украина)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Николаев (Украина)
21:53 12.08.2022
 
ВСУ оборудовали опорные пункты в жилых домах в Николаеве и Харькове

Минобороны: ВСУ оборудовали опорные пункты в жилых домах в Николаеве и Харькове

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий на окраине Харькова
Украинский военнослужащий на окраине Харькова - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий на окраине Харькова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали опорные пункты в жилых многоквартирных домах Николаева и Харькова, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Николаеве в жилом многоквартирном доме (ул. Прибугская) подразделениями ВСУ и территориальной обороны развернут опорный пункт, на прилегающей территории размещено большое количество бронетехники, под предлогом обеспечения безопасности националисты запретили мирным жителям покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - сообщил Мизинцев.
По его словам, также в Харькове на верхних и нижних этажах жилых домов (ул. Чернышевского) дислоцированы подразделения украинских войск и националистического батальона "Кракен", оборудованы склады вооружения и артиллерийских боеприпасов, на крышах – огневые позиции ПЗРК.
Кроме того, в Павлограде Днепропетровской области на территории церкви (ул. Днепропетровская) националисты разместили огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО. "С территории школы-интерната № 32 (ул. Панфилова) в Константиновке Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ систематически обстреливают из артиллерии и РСЗО позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь", - заявил генерал.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15:58Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.08.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаНиколаев (Украина)
 
 
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