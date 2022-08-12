ВСУ оборудовали опорные пункты в жилых домах в Николаеве и Харькове
Минобороны: ВСУ оборудовали опорные пункты в жилых домах в Николаеве и Харькове
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий на окраине Харькова
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий на окраине Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали опорные пункты в жилых многоквартирных домах Николаева и Харькова, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Николаеве в жилом многоквартирном доме (ул. Прибугская) подразделениями ВСУ и территориальной обороны развернут опорный пункт, на прилегающей территории размещено большое количество бронетехники, под предлогом обеспечения безопасности националисты запретили мирным жителям покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - сообщил Мизинцев.
По его словам, также в Харькове на верхних и нижних этажах жилых домов (ул. Чернышевского) дислоцированы подразделения украинских войск и националистического батальона "Кракен", оборудованы склады вооружения и артиллерийских боеприпасов, на крышах – огневые позиции ПЗРК.
Кроме того, в Павлограде Днепропетровской области на территории церкви (ул. Днепропетровская) националисты разместили огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО. "С территории школы-интерната № 32 (ул. Панфилова) в Константиновке Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ систематически обстреливают из артиллерии и РСЗО позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь", - заявил генерал.