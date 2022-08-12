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ВСУ оборудовали опорные пункты в жилых домах в Николаеве и Харькове

ВСУ оборудовали опорные пункты в жилых домах в Николаеве и Харькове - РИА Новости, 12.08.2022

ВСУ оборудовали опорные пункты в жилых домах в Николаеве и Харькове

Украинские националисты оборудовали опорные пункты в жилых многоквартирных домах Николаева и Харькова, заявил в пятницу руководитель Межведомственного... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T21:53

2022-08-12T21:53

2022-08-12T21:53

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николаев (украина)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали опорные пункты в жилых многоквартирных домах Николаева и Харькова, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, также в Харькове на верхних и нижних этажах жилых домов (ул. Чернышевского) дислоцированы подразделения украинских войск и националистического батальона "Кракен", оборудованы склады вооружения и артиллерийских боеприпасов, на крышах – огневые позиции ПЗРК.Кроме того, в Павлограде Днепропетровской области на территории церкви (ул. Днепропетровская) националисты разместили огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО. "С территории школы-интерната № 32 (ул. Панфилова) в Константиновке Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ систематически обстреливают из артиллерии и РСЗО позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь", - заявил генерал.

https://ria.ru/20220812/spetsoperatsiya-1809122635.html

харьков

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