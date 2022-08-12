https://ria.ru/20220812/voennye-1809224371.html

Военных, раненных на спецоперации, пообещали обучить новым специальностям

Военных, раненных на спецоперации, пообещали обучить новым специальностям - РИА Новости, 12.08.2022

Военных, раненных на спецоперации, пообещали обучить новым специальностям

Военнослужащие, получившие ранения в ходе специальной военной операции на Украине, будут обеспечены современными протезами, смогут пройти реабилитацию и... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T16:56

2022-08-12T16:56

2022-08-12T16:56

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Военнослужащие, получившие ранения в ходе специальной военной операции на Украине, будут обеспечены современными протезами, смогут пройти реабилитацию и получить новые специальности, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.Сегодня в реабилитационно-образовательном центре на базе филиала военного госпиталя им. А. А. Вишневского в Москве состоялась церемония награждения военнослужащих, им также были вручены сертификаты о новых специальностях, госнаграды и сертификаты на жилье."В целях восстановления утраченных функций подобраны, изготовлены и настроены под каждого из вас современные протезы. Проводится курс обучения пользования ими. Для каждого из вас разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, согласно которой в последующем будут проводиться мероприятия по обслуживанию протезов и их замене при необходимости", - рассказал заместитель начальника Главного военно-медицинского управления генерал-майор Александр Серговенцев. Как отметили в военном ведомстве, полученные в образовательном центре новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны.Переподготовка военнослужащих является лишь одним из направлений масштабной программы, утвержденной министром обороны Российской Федерации и направленной на социальную реабилитацию раненых военнослужащих.Ранее министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу было принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции.

https://ria.ru/20220719/geroy-1803382312.html

https://ria.ru/20220713/brak-1802247638.html

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр