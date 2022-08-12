Рейтинг@Mail.ru
Военных, раненных на спецоперации, пообещали обучить новым специальностям - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/voennye-1809224371.html
Военных, раненных на спецоперации, пообещали обучить новым специальностям
Военных, раненных на спецоперации, пообещали обучить новым специальностям - РИА Новости, 12.08.2022
Военных, раненных на спецоперации, пообещали обучить новым специальностям
Военнослужащие, получившие ранения в ходе специальной военной операции на Украине, будут обеспечены современными протезами, смогут пройти реабилитацию и... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:56
2022-08-12T16:56
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808734080_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_9752bf7d7bd615232857a4da2146f6ea.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Военнослужащие, получившие ранения в ходе специальной военной операции на Украине, будут обеспечены современными протезами, смогут пройти реабилитацию и получить новые специальности, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.Сегодня в реабилитационно-образовательном центре на базе филиала военного госпиталя им. А. А. Вишневского в Москве состоялась церемония награждения военнослужащих, им также были вручены сертификаты о новых специальностях, госнаграды и сертификаты на жилье."В целях восстановления утраченных функций подобраны, изготовлены и настроены под каждого из вас современные протезы. Проводится курс обучения пользования ими. Для каждого из вас разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, согласно которой в последующем будут проводиться мероприятия по обслуживанию протезов и их замене при необходимости", - рассказал заместитель начальника Главного военно-медицинского управления генерал-майор Александр Серговенцев. Как отметили в военном ведомстве, полученные в образовательном центре новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны.Переподготовка военнослужащих является лишь одним из направлений масштабной программы, утвержденной министром обороны Российской Федерации и направленной на социальную реабилитацию раненых военнослужащих.Ранее министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу было принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции.
https://ria.ru/20220719/geroy-1803382312.html
https://ria.ru/20220713/brak-1802247638.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808734080_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_87401b94091f5321ce4fef6ce3906a60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:56 12.08.2022
 
Военных, раненных на спецоперации, пообещали обучить новым специальностям

Военные, раненные на спецоперации, после реабилитации смогут получить новые специальности

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ во время специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС РФ во время специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ВС РФ во время специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Военнослужащие, получившие ранения в ходе специальной военной операции на Украине, будут обеспечены современными протезами, смогут пройти реабилитацию и получить новые специальности, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.
Сегодня в реабилитационно-образовательном центре на базе филиала военного госпиталя им. А. А. Вишневского в Москве состоялась церемония награждения военнослужащих, им также были вручены сертификаты о новых специальностях, госнаграды и сертификаты на жилье.
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 10:14Специальная военная операция на Украине
Шойгу навестил дважды раненного на Украине Героя России Сайфуллина
"В целях восстановления утраченных функций подобраны, изготовлены и настроены под каждого из вас современные протезы. Проводится курс обучения пользования ими. Для каждого из вас разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, согласно которой в последующем будут проводиться мероприятия по обслуживанию протезов и их замене при необходимости", - рассказал заместитель начальника Главного военно-медицинского управления генерал-майор Александр Серговенцев. Как отметили в военном ведомстве, полученные в образовательном центре новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны.
Переподготовка военнослужащих является лишь одним из направлений масштабной программы, утвержденной министром обороны Российской Федерации и направленной на социальную реабилитацию раненых военнослужащих.
Ранее министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу было принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции.
Свадебные кольца - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 17:02Специальная военная операция на Украине
В госпитале Вишневского прошла регистрация брака участника спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала