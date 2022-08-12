Военных, раненных на спецоперации, пообещали обучить новым специальностям
Военные, раненные на спецоперации, после реабилитации смогут получить новые специальности
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ во время специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС РФ во время специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Военнослужащие, получившие ранения в ходе специальной военной операции на Украине, будут обеспечены современными протезами, смогут пройти реабилитацию и получить новые специальности, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.
Сегодня в реабилитационно-образовательном центре на базе филиала военного госпиталя им. А. А. Вишневского в Москве состоялась церемония награждения военнослужащих, им также были вручены сертификаты о новых специальностях, госнаграды и сертификаты на жилье.
"В целях восстановления утраченных функций подобраны, изготовлены и настроены под каждого из вас современные протезы. Проводится курс обучения пользования ими. Для каждого из вас разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, согласно которой в последующем будут проводиться мероприятия по обслуживанию протезов и их замене при необходимости", - рассказал заместитель начальника Главного военно-медицинского управления генерал-майор Александр Серговенцев. Как отметили в военном ведомстве, полученные в образовательном центре новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны.
Переподготовка военнослужащих является лишь одним из направлений масштабной программы, утвержденной министром обороны Российской Федерации и направленной на социальную реабилитацию раненых военнослужащих.
Ранее министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу было принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции.