https://ria.ru/20220812/vks-1809026390.html

"Празднуем в бою". Российской военной авиации — 110 лет

"Празднуем в бою". Российской военной авиации — 110 лет - РИА Новости, 12.08.2022

"Празднуем в бою". Российской военной авиации — 110 лет

Воздушные дуэли с немцами в Первую мировую и Великую Отечественную, "игра нервов" с американцами над Кореей, охота на террористов в Сирии — за 110 лет... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T08:00

2022-08-12T08:00

2022-08-12T09:48

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

донецк (днр)

донецкая народная республика

войска воздушно-космической обороны

воздушно-десантные войска россии

су-25

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Воздушные дуэли с немцами в Первую мировую и Великую Отечественную, "игра нервов" с американцами над Кореей, охота на террористов в Сирии — за 110 лет российские летчики прошли богатый боевой путь. Опыт прошлого помогает сейчас Воздушно-космическим силам выполнять задачи спецоперации в Донбассе и на Украине. Об особенностях их работы — в материале РИА Новости.Результат за суткиРанним утром пара штурмовиков Су-25 с ревом проходит над крышами высоток Донецка. "Грачи" делают боевой разворот и берут курс на запад, постепенно снижаясь. Спустя несколько минут весь город слышит серию разрывов. Звено вновь показывается над Донецком и, покачивая крыльями, направляется на аэродром базирования. Местные уже привыкли к такому "будильнику", выглядывают из окон, снимают самолеты на камеры смартфонов.Через час — еще две "птички". Авиация постоянно работает по украинским позициям в Песках — надо помочь пехоте занять важный для безопасности столицы ДНР населенный пункт. Действуют слаженно: с земли "подсвечивают" цель, тут же — высокоточный удар. В последние дни таким образом сломили сопротивление 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Аналогичная операция — в нескольких километрах отсюда. Офицеры ВКС усилили и без того нарастающий снарядный голод 54-й бригады под Красногоровкой, разбив склады боеприпасов.Штурмовая и бомбардировочная авиация не только прореживает линию обороны, участвуя в наступлении, но и доставляет проблемы тылу. Например, в Николаевской области на днях уничтожили привезенную из Германии установку "Гепард", комплексы С-300, два взвода РСЗО "Град" и четыре — гаубиц.Наземные цели поражают в основном штурмовики Су-25 и принятые совсем недавно на вооружение истребители-бомбардировщики Су-34. По сути, это летающий компьютер, подсказывающий летчику, какой маневр выполнить: когда сбросить бомбы, а когда — увернуться от зениток.Су-25 воевал еще в Афганистане, где заработал репутацию "летающего танка". Эта машина способна спасти экипаж даже в самой тяжелой ситуации: броня "Грача" защитит от крупнокалиберного пулемета, а все жизненно важные системы дублированы.Молчаливые героиГлавный враг штурмовиков — зенитно-ракетные комплексы. Украинские военные применяют как современные западные образцы, так и советскую "классику". Однако российские летчики быстро приспособились и стараются лишний раз не подставляться. Атакуют с кабрирования, не входя в зону действия ПВО, идут к цели на предельно малых высотах, прячась в складках местности. Активно пользуются средствами радиоэлектронной борьбы.А от авиации противника штурмовики и бомбардировщики прикрывают истребители. Российские асы воздушного боя одержали немало побед над самолетами ВСУ. Причем с "сухим счетом". Во многом это заслуга самих машин. Истребители Су-30СМ и Су-35 современнее украинских Су-27 и МиГ-29, оснащены дальнобойными радарами, системами управления огнем, авионикой, более мощными двигателями и точным вооружением. Цели указывают самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, курсирующие вдоль украинских границ.Но все же главное в самолете — летчик. Это штучный специалист, на подготовку уходит много средств и времени. Перед первым боевым вылетом нужно пять лет изучать военную науку. Помимо теории — несколько сотен часов практики. Учитывая высокие физические нагрузки, которые пилот испытывает в воздухе, освоить эту профессию может далеко не каждый.Сами летчики об этом неохотно рассказывают. Как и о подвигах — не любят публичности. Впрочем, некоторые имена известны. Так, штурман истребительного авиаполка майор Виктор Дудин еще в первые дни спецоперации уничтожил несколько украинских Су-27, а затем поразил ракетой ЗРК "Бук-М1". За это его наградили звездой Героя России — восьмого мая.За день до этого подполковник ВКС Илья Сизов отразил атаку вэсэушников, которые пытались высадиться с вертолета на остров Змеиный. "Вертушка" для истребителя — очень сложная цель. Летит предельно низко, рассмотреть на фоне земли или моря непросто. Однако летчик резко снизился, приблизился и открыл огонь. Маневр — чтобы увернуться от ПВО. Цель поражена."Рабочие лошадки"Многоцелевые истребители нередко действуют в связке с бомбардировщиками. Тактику оттачивали в Сирии, где ВКС, по сути, прошли боевое крещение. Прежде всего — тяжелые Ту-22М3.Ближневосточный опыт пригодился в Донбассе. Бомбардировщики-"дальники" стали значимым фактором в битве за "Азовсталь" в Мариуполе. Постоянные удары по бункерам и тоннелям комбината бетонобойными бомбами вынудили засевший там гарнизон сдаться.Позже "тушки" неоднократно поражали военные объекты в глубоком тылу крылатыми ракетами Х-22, уничтожили с расстояния в сотни километров не один склад боеприпасов."Дальники" работают с больших высот, а "рабочие лошадки" войны — вертолетчики — буквально ходят над головами. Так удалось занять, например, стратегически важный аэродром Гостомель в феврале. Десятки российских военно-транспортных Ми-8 высадили там бойцов ВДВ. С воздуха их прикрывали ударные Ка-52.Сейчас вертолетчики вовсю трудятся в Донбассе. Действуют тройками: два ударных вертолета Ка-52 или Ми-28 и один военно-транспортный Ми-8 — в роли летающего штаба. Если "ударника" собьют, "восьмерка" высадит поисково-спасательную группу и эвакуирует экипаж.Экипажи "вертушек" рискуют куда больше, чем пилоты истребителей и штурмовиков. Даже крупнокалиберный пулемет способен здорово потрепать машину. Так случилось с подполковником Сергеем Каспруком во время поиска диверсионно-разведывательной группы ВСУ.Он летел на предельно низкой высоте, чтобы не попасть в поле видимости ПВО. Заметив отряд, открыл огонь, уничтожил три бронетранспортера. В этот момент его зацепило пулеметом: вертолет стал терять управление. Но офицер все же вытянул "птичку", благополучно добравшись до базы.И это рядовой эпизод из фронтовых будней российских военных летчиков. Они каждый день рискуют жизнью, но набираются боевого опыта, испытывают предел возможностей своей техники. Скорее всего, обо всех их подвигах мы узнаем лишь годы спустя.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, донбасс, донецк (днр), донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, воздушно-десантные войска россии, су-25, су-27, ми-8 амтш