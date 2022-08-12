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"Празднуем в бою". Российской военной авиации — 110 лет - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/vks-1809026390.html
"Празднуем в бою". Российской военной авиации — 110 лет
"Празднуем в бою". Российской военной авиации — 110 лет - РИА Новости, 12.08.2022
"Празднуем в бою". Российской военной авиации — 110 лет
Воздушные дуэли с немцами в Первую мировую и Великую Отечественную, "игра нервов" с американцами над Кореей, охота на террористов в Сирии — за 110 лет... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T08:00
2022-08-12T09:48
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
донецк (днр)
донецкая народная республика
войска воздушно-космической обороны
воздушно-десантные войска россии
су-25
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Воздушные дуэли с немцами в Первую мировую и Великую Отечественную, "игра нервов" с американцами над Кореей, охота на террористов в Сирии — за 110 лет российские летчики прошли богатый боевой путь. Опыт прошлого помогает сейчас Воздушно-космическим силам выполнять задачи спецоперации в Донбассе и на Украине. Об особенностях их работы — в материале РИА Новости.Результат за суткиРанним утром пара штурмовиков Су-25 с ревом проходит над крышами высоток Донецка. "Грачи" делают боевой разворот и берут курс на запад, постепенно снижаясь. Спустя несколько минут весь город слышит серию разрывов. Звено вновь показывается над Донецком и, покачивая крыльями, направляется на аэродром базирования. Местные уже привыкли к такому "будильнику", выглядывают из окон, снимают самолеты на камеры смартфонов.Через час — еще две "птички". Авиация постоянно работает по украинским позициям в Песках — надо помочь пехоте занять важный для безопасности столицы ДНР населенный пункт. Действуют слаженно: с земли "подсвечивают" цель, тут же — высокоточный удар. В последние дни таким образом сломили сопротивление 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Аналогичная операция — в нескольких километрах отсюда. Офицеры ВКС усилили и без того нарастающий снарядный голод 54-й бригады под Красногоровкой, разбив склады боеприпасов.Штурмовая и бомбардировочная авиация не только прореживает линию обороны, участвуя в наступлении, но и доставляет проблемы тылу. Например, в Николаевской области на днях уничтожили привезенную из Германии установку "Гепард", комплексы С-300, два взвода РСЗО "Град" и четыре — гаубиц.Наземные цели поражают в основном штурмовики Су-25 и принятые совсем недавно на вооружение истребители-бомбардировщики Су-34. По сути, это летающий компьютер, подсказывающий летчику, какой маневр выполнить: когда сбросить бомбы, а когда — увернуться от зениток.Су-25 воевал еще в Афганистане, где заработал репутацию "летающего танка". Эта машина способна спасти экипаж даже в самой тяжелой ситуации: броня "Грача" защитит от крупнокалиберного пулемета, а все жизненно важные системы дублированы.Молчаливые героиГлавный враг штурмовиков — зенитно-ракетные комплексы. Украинские военные применяют как современные западные образцы, так и советскую "классику". Однако российские летчики быстро приспособились и стараются лишний раз не подставляться. Атакуют с кабрирования, не входя в зону действия ПВО, идут к цели на предельно малых высотах, прячась в складках местности. Активно пользуются средствами радиоэлектронной борьбы.А от авиации противника штурмовики и бомбардировщики прикрывают истребители. Российские асы воздушного боя одержали немало побед над самолетами ВСУ. Причем с "сухим счетом". Во многом это заслуга самих машин. Истребители Су-30СМ и Су-35 современнее украинских Су-27 и МиГ-29, оснащены дальнобойными радарами, системами управления огнем, авионикой, более мощными двигателями и точным вооружением. Цели указывают самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, курсирующие вдоль украинских границ.Но все же главное в самолете — летчик. Это штучный специалист, на подготовку уходит много средств и времени. Перед первым боевым вылетом нужно пять лет изучать военную науку. Помимо теории — несколько сотен часов практики. Учитывая высокие физические нагрузки, которые пилот испытывает в воздухе, освоить эту профессию может далеко не каждый.Сами летчики об этом неохотно рассказывают. Как и о подвигах — не любят публичности. Впрочем, некоторые имена известны. Так, штурман истребительного авиаполка майор Виктор Дудин еще в первые дни спецоперации уничтожил несколько украинских Су-27, а затем поразил ракетой ЗРК "Бук-М1". За это его наградили звездой Героя России — восьмого мая.За день до этого подполковник ВКС Илья Сизов отразил атаку вэсэушников, которые пытались высадиться с вертолета на остров Змеиный. "Вертушка" для истребителя — очень сложная цель. Летит предельно низко, рассмотреть на фоне земли или моря непросто. Однако летчик резко снизился, приблизился и открыл огонь. Маневр — чтобы увернуться от ПВО. Цель поражена."Рабочие лошадки"Многоцелевые истребители нередко действуют в связке с бомбардировщиками. Тактику оттачивали в Сирии, где ВКС, по сути, прошли боевое крещение. Прежде всего — тяжелые Ту-22М3.Ближневосточный опыт пригодился в Донбассе. Бомбардировщики-"дальники" стали значимым фактором в битве за "Азовсталь" в Мариуполе. Постоянные удары по бункерам и тоннелям комбината бетонобойными бомбами вынудили засевший там гарнизон сдаться.Позже "тушки" неоднократно поражали военные объекты в глубоком тылу крылатыми ракетами Х-22, уничтожили с расстояния в сотни километров не один склад боеприпасов."Дальники" работают с больших высот, а "рабочие лошадки" войны — вертолетчики — буквально ходят над головами. Так удалось занять, например, стратегически важный аэродром Гостомель в феврале. Десятки российских военно-транспортных Ми-8 высадили там бойцов ВДВ. С воздуха их прикрывали ударные Ка-52.Сейчас вертолетчики вовсю трудятся в Донбассе. Действуют тройками: два ударных вертолета Ка-52 или Ми-28 и один военно-транспортный Ми-8 — в роли летающего штаба. Если "ударника" собьют, "восьмерка" высадит поисково-спасательную группу и эвакуирует экипаж.Экипажи "вертушек" рискуют куда больше, чем пилоты истребителей и штурмовиков. Даже крупнокалиберный пулемет способен здорово потрепать машину. Так случилось с подполковником Сергеем Каспруком во время поиска диверсионно-разведывательной группы ВСУ.Он летел на предельно низкой высоте, чтобы не попасть в поле видимости ПВО. Заметив отряд, открыл огонь, уничтожил три бронетранспортера. В этот момент его зацепило пулеметом: вертолет стал терять управление. Но офицер все же вытянул "птичку", благополучно добравшись до базы.И это рядовой эпизод из фронтовых будней российских военных летчиков. Они каждый день рискуют жизнью, но набираются боевого опыта, испытывают предел возможностей своей техники. Скорее всего, обо всех их подвигах мы узнаем лишь годы спустя.
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Наталья Макарова
Наталья Макарова
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безопасность, донбасс, донецк (днр), донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, воздушно-десантные войска россии, су-25, су-27, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Войска воздушно-космической обороны, Воздушно-десантные войска России, Су-25, Су-27, Ми-8 АМТШ
08:00 12.08.2022 (обновлено: 09:48 12.08.2022)
 

"Празднуем в бою". Российской военной авиации — 110 лет

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкФронтовые бомбардировщики Су-24М
Фронтовые бомбардировщики Су-24М - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Фронтовые бомбардировщики Су-24М. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Воздушные дуэли с немцами в Первую мировую и Великую Отечественную, "игра нервов" с американцами над Кореей, охота на террористов в Сирии — за 110 лет российские летчики прошли богатый боевой путь. Опыт прошлого помогает сейчас Воздушно-космическим силам выполнять задачи спецоперации в Донбассе и на Украине. Об особенностях их работы — в материале РИА Новости.
День ВКС России
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкШтурмовики Су-25 на генеральной репетиции воздушной части морского парада ко Дню ВМФ.
Штурмовики Су-25 на генеральной репетиции воздушной части морского парада ко Дню ВМФ
1 из 15
Штурмовики Су-25 на генеральной репетиции воздушной части морского парада ко Дню ВМФ.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-8 АМТШ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Вертолеты Ми-8 АМТШ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
2 из 15
Вертолеты Ми-8 АМТШ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
© РИА Новости
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© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкВоенный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции.
Военный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
3 из 15
Военный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции.
© РИА Новости / Валентин Капустин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкФронтовые бомбардировщики Су-24М на репетиции парада ко Дню Военно-морского флота РФ в Севастополе.
Фронтовые бомбардировщики Су-24М на репетиции парада ко Дню Военно-морского флота РФ в Севастополе
4 из 15
Фронтовые бомбардировщики Су-24М на репетиции парада ко Дню Военно-морского флота РФ в Севастополе.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
5 из 15
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
© РИА Новости / Нина Падалко
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
6 из 15
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкФронтовые бомбардировщики Су-24, многоцелевые истребители Су-30СМ и истребители-бомбардировщики Су-34 (слева направо) перед началом окружного отборочного этапа международного конкурса выучки летных экипажей "Авиадартс-2021" на территории авиационного полка Южного военного округа в Краснодарском крае.
Фронтовые бомбардировщики Су-24, многоцелевые истребители Су-30СМ и истребители-бомбардировщики Су-34 на конкурсе Авиадартс-2021 в Южном военном округе
7 из 15
Фронтовые бомбардировщики Су-24, многоцелевые истребители Су-30СМ и истребители-бомбардировщики Су-34 (слева направо) перед началом окружного отборочного этапа международного конкурса выучки летных экипажей "Авиадартс-2021" на территории авиационного полка Южного военного округа в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе специальной военной операции.
Боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 в ходе специальной военной операции
8 из 15
Боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе специальной военной операции.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТяжелые транспортные самолеты Ил-76 в небе во время репетиции воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Тяжелые транспортные самолеты Ил-76 в небе во время репетиции воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
9 из 15
Тяжелые транспортные самолеты Ил-76 в небе во время репетиции воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума "Армия-2020" на аэродроме Кубинка в Подмосковье.
Истребитель-бомбардировщик Су-34
10 из 15
Истребитель-бомбардировщик Су-34 выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума "Армия-2020" на аэродроме Кубинка в Подмосковье.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Фотохост-агентствоСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время генеральной репетиции воздушной части парада в Москве
11 из 15
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
© РИА Новости / Фотохост-агентство
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСтрой "тактическое крыло" из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 пролетает над деловым центром "Москва-сити" во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Строй тактическое крыло из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 пролетает над деловым центром Москва-сити во время генеральной репетиции воздушной части парада Победы в Москве
12 из 15
Строй "тактическое крыло" из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 пролетает над деловым центром "Москва-сити" во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции.
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
13 из 15
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции.
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
© РИА НовостиМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования
14 из 15
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования
© РИА Новости
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкДальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве.
Дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
15 из 15
Дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве.
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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1 из 15
Штурмовики Су-25 на генеральной репетиции воздушной части морского парада ко Дню ВМФ.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 15
Вертолеты Ми-8 АМТШ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 15
Военный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции.
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
4 из 15
Фронтовые бомбардировщики Су-24М на репетиции парада ко Дню Военно-морского флота РФ в Севастополе.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 15
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
6 из 15
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
7 из 15
Фронтовые бомбардировщики Су-24, многоцелевые истребители Су-30СМ и истребители-бомбардировщики Су-34 (слева направо) перед началом окружного отборочного этапа международного конкурса выучки летных экипажей "Авиадартс-2021" на территории авиационного полка Южного военного округа в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
8 из 15
Боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе специальной военной операции.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
9 из 15
Тяжелые транспортные самолеты Ил-76 в небе во время репетиции воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
10 из 15
Истребитель-бомбардировщик Су-34 выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума "Армия-2020" на аэродроме Кубинка в Подмосковье.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
11 из 15
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
© РИА Новости / Фотохост-агентство
12 из 15
Строй "тактическое крыло" из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 пролетает над деловым центром "Москва-сити" во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
13 из 15
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции.
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
14 из 15
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования
© РИА Новости
15 из 15
Дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве.
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Результат за сутки

Ранним утром пара штурмовиков Су-25 с ревом проходит над крышами высоток Донецка. "Грачи" делают боевой разворот и берут курс на запад, постепенно снижаясь. Спустя несколько минут весь город слышит серию разрывов. Звено вновь показывается над Донецком и, покачивая крыльями, направляется на аэродром базирования. Местные уже привыкли к такому "будильнику", выглядывают из окон, снимают самолеты на камеры смартфонов.
Через час — еще две "птички". Авиация постоянно работает по украинским позициям в Песках — надо помочь пехоте занять важный для безопасности столицы ДНР населенный пункт. Действуют слаженно: с земли "подсвечивают" цель, тут же — высокоточный удар. В последние дни таким образом сломили сопротивление 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Аналогичная операция — в нескольких километрах отсюда. Офицеры ВКС усилили и без того нарастающий снарядный голод 54-й бригады под Красногоровкой, разбив склады боеприпасов.
© РИА НовостиАвиационная ракета Х-31 на полевом аэродроме, где базируются самолеты ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Украине
Авиационная ракета Х-31 на полевом аэродроме, где базируются самолеты ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости
Авиационная ракета Х-31 на полевом аэродроме, где базируются самолеты ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Украине
Штурмовая и бомбардировочная авиация не только прореживает линию обороны, участвуя в наступлении, но и доставляет проблемы тылу. Например, в Николаевской области на днях уничтожили привезенную из Германии установку "Гепард", комплексы С-300, два взвода РСЗО "Град" и четыре — гаубиц.
Наземные цели поражают в основном штурмовики Су-25 и принятые совсем недавно на вооружение истребители-бомбардировщики Су-34. По сути, это летающий компьютер, подсказывающий летчику, какой маневр выполнить: когда сбросить бомбы, а когда — увернуться от зениток.
Су-25 воевал еще в Афганистане, где заработал репутацию "летающего танка". Эта машина способна спасти экипаж даже в самой тяжелой ситуации: броня "Грача" защитит от крупнокалиберного пулемета, а все жизненно важные системы дублированы.

Молчаливые герои

Главный враг штурмовиков — зенитно-ракетные комплексы. Украинские военные применяют как современные западные образцы, так и советскую "классику". Однако российские летчики быстро приспособились и стараются лишний раз не подставляться. Атакуют с кабрирования, не входя в зону действия ПВО, идут к цели на предельно малых высотах, прячась в складках местности. Активно пользуются средствами радиоэлектронной борьбы.
А от авиации противника штурмовики и бомбардировщики прикрывают истребители. Российские асы воздушного боя одержали немало побед над самолетами ВСУ. Причем с "сухим счетом". Во многом это заслуга самих машин. Истребители Су-30СМ и Су-35 современнее украинских Су-27 и МиГ-29, оснащены дальнобойными радарами, системами управления огнем, авионикой, более мощными двигателями и точным вооружением. Цели указывают самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, курсирующие вдоль украинских границ.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПилот в кабине самолета на аэродроме ВКС РФ
Пилот в кабине самолета на аэродроме ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости
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Пилот в кабине самолета на аэродроме ВКС РФ
Но все же главное в самолете — летчик. Это штучный специалист, на подготовку уходит много средств и времени. Перед первым боевым вылетом нужно пять лет изучать военную науку. Помимо теории — несколько сотен часов практики. Учитывая высокие физические нагрузки, которые пилот испытывает в воздухе, освоить эту профессию может далеко не каждый.
Сами летчики об этом неохотно рассказывают. Как и о подвигах — не любят публичности. Впрочем, некоторые имена известны. Так, штурман истребительного авиаполка майор Виктор Дудин еще в первые дни спецоперации уничтожил несколько украинских Су-27, а затем поразил ракетой ЗРК "Бук-М1". За это его наградили звездой Героя России — восьмого мая.
За день до этого подполковник ВКС Илья Сизов отразил атаку вэсэушников, которые пытались высадиться с вертолета на остров Змеиный. "Вертушка" для истребителя — очень сложная цель. Летит предельно низко, рассмотреть на фоне земли или моря непросто. Однако летчик резко снизился, приблизился и открыл огонь. Маневр — чтобы увернуться от ПВО. Цель поражена.

"Рабочие лошадки"

Многоцелевые истребители нередко действуют в связке с бомбардировщиками. Тактику оттачивали в Сирии, где ВКС, по сути, прошли боевое крещение. Прежде всего — тяжелые Ту-22М3.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБомбардировщики-ракетоносцы Ту-22 МЗ Военно-космических сил России во время нанесения авиаудара по объектам ИГ в Сирии
Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22 МЗ Военно-космических сил России во время нанесения авиаудара по объектам ИГ в Сирии - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22 МЗ Военно-космических сил России во время нанесения авиаудара по объектам ИГ в Сирии
Ближневосточный опыт пригодился в Донбассе. Бомбардировщики-"дальники" стали значимым фактором в битве за "Азовсталь" в Мариуполе. Постоянные удары по бункерам и тоннелям комбината бетонобойными бомбами вынудили засевший там гарнизон сдаться.
Позже "тушки" неоднократно поражали военные объекты в глубоком тылу крылатыми ракетами Х-22, уничтожили с расстояния в сотни километров не один склад боеприпасов.
"Дальники" работают с больших высот, а "рабочие лошадки" войны — вертолетчики — буквально ходят над головами. Так удалось занять, например, стратегически важный аэродром Гостомель в феврале. Десятки российских военно-транспортных Ми-8 высадили там бойцов ВДВ. С воздуха их прикрывали ударные Ка-52.
Сейчас вертолетчики вовсю трудятся в Донбассе. Действуют тройками: два ударных вертолета Ка-52 или Ми-28 и один военно-транспортный Ми-8 — в роли летающего штаба. Если "ударника" собьют, "восьмерка" высадит поисково-спасательную группу и эвакуирует экипаж.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа летчиков армейской авиации в зоне специальной военной операции
Боевая работа летчиков армейской авиации в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Боевая работа летчиков армейской авиации в зоне специальной военной операции
Экипажи "вертушек" рискуют куда больше, чем пилоты истребителей и штурмовиков. Даже крупнокалиберный пулемет способен здорово потрепать машину. Так случилось с подполковником Сергеем Каспруком во время поиска диверсионно-разведывательной группы ВСУ.
Он летел на предельно низкой высоте, чтобы не попасть в поле видимости ПВО. Заметив отряд, открыл огонь, уничтожил три бронетранспортера. В этот момент его зацепило пулеметом: вертолет стал терять управление. Но офицер все же вытянул "птичку", благополучно добравшись до базы.
И это рядовой эпизод из фронтовых будней российских военных летчиков. Они каждый день рискуют жизнью, но набираются боевого опыта, испытывают предел возможностей своей техники. Скорее всего, обо всех их подвигах мы узнаем лишь годы спустя.
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
 
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