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День ВКС России - РИА Новости, 12.08.2022
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День ВКС России
День ВКС России - РИА Новости, 12.08.2022
День ВКС России
РИА Новости, 12.08.2022
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фото, фото
Фото
08:01 12.08.2022 (обновлено: 08:06 12.08.2022)
 

День ВКС России

Читать ria.ru в
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкШтурмовики Су-25 на генеральной репетиции воздушной части морского парада ко Дню ВМФ.
Штурмовики Су-25 на генеральной репетиции воздушной части морского парада ко Дню ВМФ
1 из 15
Штурмовики Су-25 на генеральной репетиции воздушной части морского парада ко Дню ВМФ.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-8 АМТШ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Вертолеты Ми-8 АМТШ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
2 из 15
Вертолеты Ми-8 АМТШ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
© РИА Новости
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© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкВоенный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции.
Военный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
3 из 15
Военный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции.
© РИА Новости / Валентин Капустин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкФронтовые бомбардировщики Су-24М на репетиции парада ко Дню Военно-морского флота РФ в Севастополе.
Фронтовые бомбардировщики Су-24М на репетиции парада ко Дню Военно-морского флота РФ в Севастополе
4 из 15
Фронтовые бомбардировщики Су-24М на репетиции парада ко Дню Военно-морского флота РФ в Севастополе.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
5 из 15
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
© РИА Новости / Нина Падалко
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
6 из 15
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкФронтовые бомбардировщики Су-24, многоцелевые истребители Су-30СМ и истребители-бомбардировщики Су-34 (слева направо) перед началом окружного отборочного этапа международного конкурса выучки летных экипажей "Авиадартс-2021" на территории авиационного полка Южного военного округа в Краснодарском крае.
Фронтовые бомбардировщики Су-24, многоцелевые истребители Су-30СМ и истребители-бомбардировщики Су-34 на конкурсе Авиадартс-2021 в Южном военном округе
7 из 15
Фронтовые бомбардировщики Су-24, многоцелевые истребители Су-30СМ и истребители-бомбардировщики Су-34 (слева направо) перед началом окружного отборочного этапа международного конкурса выучки летных экипажей "Авиадартс-2021" на территории авиационного полка Южного военного округа в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе специальной военной операции.
Боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 в ходе специальной военной операции
8 из 15
Боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе специальной военной операции.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТяжелые транспортные самолеты Ил-76 в небе во время репетиции воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Тяжелые транспортные самолеты Ил-76 в небе во время репетиции воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
9 из 15
Тяжелые транспортные самолеты Ил-76 в небе во время репетиции воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума "Армия-2020" на аэродроме Кубинка в Подмосковье.
Истребитель-бомбардировщик Су-34
10 из 15
Истребитель-бомбардировщик Су-34 выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума "Армия-2020" на аэродроме Кубинка в Подмосковье.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Фотохост-агентствоСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время генеральной репетиции воздушной части парада в Москве
11 из 15
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
© РИА Новости / Фотохост-агентство
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСтрой "тактическое крыло" из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 пролетает над деловым центром "Москва-сити" во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Строй тактическое крыло из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 пролетает над деловым центром Москва-сити во время генеральной репетиции воздушной части парада Победы в Москве
12 из 15
Строй "тактическое крыло" из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 пролетает над деловым центром "Москва-сити" во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции.
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
13 из 15
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции.
© РИА Новости / Валентин Капустин
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© РИА НовостиМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования
14 из 15
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования
© РИА Новости
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкДальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве.
Дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
15 из 15
Дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве.
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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