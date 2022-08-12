22:10 12.08.2022 (обновлено: 22:34 12.08.2022)
В Эстонии назвали проблемой визы, выданные россиянам другими странами
Глава МВД Эстонии Ляэнеметс назвал выданные россиянам другими странами ЕС визы проблемой
Шенгенская виза. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 12 авг — РИА Новости. Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс считает проблемой визы, выданные российским гражданам другими странами ЕС.
По его словам, с 18 августа вступит в силу запрет на въезд в страну россиян с шенгенскими визами, выданными эстонскими диппредставительствами. По его мнению, более серьезный вызов — это шенгенские визы, выданные россиянам в других странах Евросоюза.
"Беспокойство вызывает то, что в Эстонию могут въехать, ну, не знаю, 131 тысяча человек, получивших визы в других государствах Европы, которые будут следовать транзитом. <...> Если закрыть границы внутри Шенгенского пространства, то это создаст проблемы для самих жителей Эстонии. Гораздо разумнее сделать это сообща с другими странами ЕС", — сказал Ляэнеметс порталу государственного телерадиовещания ERR.
Возможность запретить въезд в Эстонию гражданам России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза, власти обсудят на следующей неделе.
Правительство Германии на этой неделе вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
В Москве считают проявлением шовинизма подобные визовые ограничения, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий — "придется за них отвечать", отметил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.
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