https://ria.ru/20220812/vizy-1809299359.html

В Эстонии назвали проблемой визы, выданные россиянам другими странами

В Эстонии назвали проблемой визы, выданные россиянам другими странами - РИА Новости, 12.08.2022

В Эстонии назвали проблемой визы, выданные россиянам другими странами

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс считает проблемой визы, выданные российским гражданам другими странами ЕС. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T22:10

2022-08-12T22:10

2022-08-12T22:34

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 авг — РИА Новости. Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс считает проблемой визы, выданные российским гражданам другими странами ЕС.По его словам, с 18 августа вступит в силу запрет на въезд в страну россиян с шенгенскими визами, выданными эстонскими диппредставительствами. По его мнению, более серьезный вызов — это шенгенские визы, выданные россиянам в других странах Евросоюза.Возможность запретить въезд в Эстонию гражданам России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза, власти обсудят на следующей неделе.Правительство Германии на этой неделе вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.В Москве считают проявлением шовинизма подобные визовые ограничения, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий — "придется за них отвечать", отметил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.

https://ria.ru/20220812/vizy-1809205273.html

https://ria.ru/20220812/viza-1808944191.html

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в мире, эстония, россия, евросоюз, совет федерации рф, европа, константин косачев, урмас рейнсалу