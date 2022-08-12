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Эксперты рассказали, как сейчас получают шенгенские визы в других странах - РИА Новости, 12.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220812/vizy-1809075656.html
Эксперты рассказали, как сейчас получают шенгенские визы в других странах
Эксперты рассказали, как сейчас получают шенгенские визы в других странах - РИА Новости, 12.08.2022
Эксперты рассказали, как сейчас получают шенгенские визы в других странах
Трудности с получением шенгенских виз испытывают сейчас не только россияне, в других странах туристам также приходится непросто попасть на европейские курорты,... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T13:00
2022-08-12T13:00
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Трудности с получением шенгенских виз испытывают сейчас не только россияне, в других странах туристам также приходится непросто попасть на европейские курорты, сообщает АТОР.Во многих государствах, граждане которых могут попасть в Старый Свет только с шенгенской визой, в последнее время записываться на подачу документов приходится за несколько недель.Так, в ЮАР свободные окна есть только на последнюю числа октября. Ушлые граждане перепродают свои слоты за сумму, в шесть раз превышающую консульский сбор в 80 евро.В Индии запись на визу в Германию, Францию, Италию, Нидерланды есть только на ноябрь. Индийцы тоже нашли выход: они устремились в испанские консульства. Это противоречит нормам Визового кодекса ЕС, который предписывает получать разрешение на въезд той страны, где гость планирует провести больше всего времени. Но, как пишут СМИ Индии со ссылкой на местных туроператоров, у путешественников просто не остается другого выхода, так как пропадают ранее забронированные авиабилеты. Во Вьетнаме с 1 июля изменили тип загранпаспорта, в котором теперь нет информации о месте рождения владельца. Консульствам Испании и Германии это решительно не понравилось, и они прекратили принимать такие документы на визу. В результате сотни туристов отменили поездки в Европу. Французские дипломаты оказались не столь придирчивы. В итоге путешественники переплачивают за слоты, стремясь подать бумаги в визовые центры этой страны.
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туризм, новости - туризм, индия, германия, юар, евросоюз, визы, вьетнам, ассоциация туроператоров россии (атор), франция, италия, нидерланды
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Индия, Германия, ЮАР, Евросоюз, Визы, Вьетнам, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Франция, Италия, Нидерланды
13:00 12.08.2022
 
Эксперты рассказали, как сейчас получают шенгенские визы в других странах

АТОР: в ЮАР, Индии и Вьетнаме туристы испытывают большие трудности с получением Шенгена

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПечать "Освобождение от биометрии" на заявление на получение шенгенской визы
Печать Освобождение от биометрии на заявление на получение шенгенской визы - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Трудности с получением шенгенских виз испытывают сейчас не только россияне, в других странах туристам также приходится непросто попасть на европейские курорты, сообщает АТОР.
Во многих государствах, граждане которых могут попасть в Старый Свет только с шенгенской визой, в последнее время записываться на подачу документов приходится за несколько недель.
Так, в ЮАР свободные окна есть только на последнюю числа октября. Ушлые граждане перепродают свои слоты за сумму, в шесть раз превышающую консульский сбор в 80 евро.
В Индии запись на визу в Германию, Францию, Италию, Нидерланды есть только на ноябрь. Индийцы тоже нашли выход: они устремились в испанские консульства. Это противоречит нормам Визового кодекса ЕС, который предписывает получать разрешение на въезд той страны, где гость планирует провести больше всего времени. Но, как пишут СМИ Индии со ссылкой на местных туроператоров, у путешественников просто не остается другого выхода, так как пропадают ранее забронированные авиабилеты.
Во Вьетнаме с 1 июля изменили тип загранпаспорта, в котором теперь нет информации о месте рождения владельца. Консульствам Испании и Германии это решительно не понравилось, и они прекратили принимать такие документы на визу. В результате сотни туристов отменили поездки в Европу. Французские дипломаты оказались не столь придирчивы. В итоге путешественники переплачивают за слоты, стремясь подать бумаги в визовые центры этой страны.
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Вчера, 10:20Туризм
Какие страны ЕС не выдают визы россиянам
 
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