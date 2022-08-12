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WSJ: Украина с трудом находит средства на выплаты военным - РИА Новости, 12.08.2022
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WSJ: Украина с трудом находит средства на выплаты военным
WSJ: Украина с трудом находит средства на выплаты военным - РИА Новости, 12.08.2022
WSJ: Украина с трудом находит средства на выплаты военным
Украинские власти с трудом находят средства для выплат зарплат солдатам из-за разрыва между военными расходами и сокращением налоговых поступлений в экономике,... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T19:46
2022-08-12T20:44
в мире
украина
сергей марченко
денис шмыгаль
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украинские власти с трудом находят средства для выплат зарплат солдатам из-за разрыва между военными расходами и сокращением налоговых поступлений в экономике, пишет Wall Street Journal."Каждый день и ночь это постоянная головная боль", — цитирует издание министра финансов страны Сергея Марченко.Нехватка средств вынуждает Центробанк Украины печатать деньги, что приводит к ослаблению курса гривны и провоцирует инфляцию."Налоговые поступления покрывают только около 40 процентов государственных расходов", — говорится в публикации.При этом более 60 процентов бюджетных трат приходится на военные нужды, а для покрытия остальных расходов Киев ежемесячно нуждается минимум в пяти миллиардах долларов.В прошлом месяце премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал 750 миллиардов долларов на восстановление страны, при этом позднее потери инфраструктуры и промышленности с начала российской спецоперации киевские экономисты оценили в сумму, в несколько раз меньшую названной главой правительства.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220811/zelenskiy-1808893638.html
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в мире, украина, сергей марченко, денис шмыгаль
В мире, Украина, Сергей Марченко, Денис Шмыгаль
19:46 12.08.2022 (обновлено: 20:44 12.08.2022)
 
WSJ: Украина с трудом находит средства на выплаты военным

WSJ: Минфин Украины с трудом находит деньги на выплаты военным

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украинские власти с трудом находят средства для выплат зарплат солдатам из-за разрыва между военными расходами и сокращением налоговых поступлений в экономике, пишет Wall Street Journal.
"Каждый день и ночь это постоянная головная боль", — цитирует издание министра финансов страны Сергея Марченко.
Нехватка средств вынуждает Центробанк Украины печатать деньги, что приводит к ослаблению курса гривны и провоцирует инфляцию.
"Налоговые поступления покрывают только около 40 процентов государственных расходов", — говорится в публикации.
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При этом более 60 процентов бюджетных трат приходится на военные нужды, а для покрытия остальных расходов Киев ежемесячно нуждается минимум в пяти миллиардах долларов.
В прошлом месяце премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал 750 миллиардов долларов на восстановление страны, при этом позднее потери инфраструктуры и промышленности с начала российской спецоперации киевские экономисты оценили в сумму, в несколько раз меньшую названной главой правительства.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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